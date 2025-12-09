Ο Αργύρης Αγγέλου αποκάλυψε πως η πρώτη ημέρα στα γυρίσματα του επετειακού επεισοδίου του «Παρά Πέντε» ήταν μια εμπειρία που δεν θα ξεχάσει ποτέ, καθώς το αγαπημένο τηλεοπτικό σίριαλ επιστρέφει είκοσι χρόνια μετά από την πρεμιέρα του.

Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου στο «The 2Night Show» και αρχικά μίλησε για την απόφαση του Γιώργου Καπουτζίδη να επανενώσει την ομάδα του σίριαλ και να δημιουργήσει ένα επετειακό επεισόδιο, που θα προβληθεί τα Χριστούγεννα, για τα είκοσι χρόνια από την πρεμιέρα της σειράς.



Ο Αργύρης Αγγέλου αναφέρθηκε αρχικά στην έκπληξή του όταν πληροφορήθηκε για την επιστροφή του «Παρά Πέντε», η οποία ήρθε ξαφνικά και απροσδόκητα. Όπως είπε: «Ήρθε τόσο ανέλπιστα όλο αυτό. Ο Γιώργος Καπουτζίδης όλα αυτά τα χρόνια ήταν τόσο κάθετος στο ότι δεν ήθελε να το ξαναγγίξουμε. Και όταν μια μέρα βγήκε σε μια εκπομπή και είπε “νομίζω ότι για τα 20 χρόνια κάτι πρέπει να κάνουμε”, μείναμε όλοι “τι είπε;”. Θεωρήσαμε ότι ήταν μια παρόρμηση της στιγμής, αλλά μετά μας πήραν από το Mega και έγινε τόσο γρήγορα όλο αυτό. Ήρθε σαν ουρανοκατέβατο δώρο, σαν χριστουγεννιάτικο δώρο. Δεν πρόλαβα καν να το συνειδητοποιήσω. Η πρώτη μέρα στο γύρισμα που βρεθήκαμε ήταν αξέχαστη».

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός περιέγραψε τη συνάντησή του με την ομάδα παραγωγής: «Ήρθαν όλοι όσοι μπορούσαν, αυτοί που μας έβαφαν, μας χτένιζαν, μας έντυναν, μας φώτιζαν, μας σκηνοθετούσαν. Και κάποια στιγμή έρχεται η Κωνσταντίνα και μου λέει “πρέπει να σηκώσουμε τα μαλλιά να κάνουμε το τσουλούφι”. Ένιωσα το πέρασμα του χρόνου».

Σε άλλο σημείο, ο Αργύρης Αγγέλου εξήγησε ότι το νέο επεισόδιο δεν θα επικεντρωθεί απλώς στην πλοκή, αλλά στη ζωή των ηρώων, ενώ πρόσθεσε ότι έχουν γυριστεί πέντε σκηνές: «Γυρίσαμε πέντε σκηνές. Δεν μιλάμε για την πλοκή, αλλά για τη ζωή των ηρώων μέσα στα 20 χρόνια, σε κομβικές περιόδους. Αυτό που θα δείτε είναι μια γιορτή, ένα λαμπερό, χαρούμενο, γιορτινό πράγμα που μυρίζει Χριστούγεννα. Είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που όλα αυτά τα χρόνια το κράτησε ζωντανό».

