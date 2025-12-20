Οι ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες είναι ήδη γνωστές για την άμεση απόκριση και γραμμική απόδοσή τους, όμως τώρα απέδειξαν ότι μπορούν να κάνουν κάτι που οι θερμικοί κινητήρες αδυνατούν: να δουλεύουν απρόσκοπτα εκεί όπου ο αέρας δεν επαρκεί.

Η Stark Future, σε συνεργασία με τον Ελβετό ορειβάτη και αναβάτη Jiri Zak, έγραψε ιστορία κατακτώντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ υψομέτρου με μια αμιγώς ηλεκτρική μοτοσυκλέτα – ανεβαίνοντας στα 6.721 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, στην κορυφή του υψηλότερου ενεργού ηφαιστείου του πλανήτη.

Το εγχείρημα πραγματοποιήθηκε στο Los Ojos del Salado, ένα τεράστιο ηφαίστειο στα σύνορα Χιλής και Αργεντινής, στην καρδιά της ερήμου Ατακάμα. Πρόκειται για ένα από τα πιο σκληρά περιβάλλοντα στη Γη, με πολικές θερμοκρασίες, ακραίους ανέμους, ελάχιστο οξυγόνο και ηφαιστειακό έδαφος, το οποίο εδώ και χρόνια χρησιμοποιείται ως πεδίο δοκιμών για οριακά ρεκόρ από κατασκευαστές όπως η Porsche, η Yamaha και η Jeep.

Αυτή τη φορά, όμως, δεν ήταν ένας θερμικός κινητήρας που έφτασε τόσο ψηλά, αλλά μια ηλεκτρική μοτοσυκλέτα παραγωγής – καθώς η Stark VARG EX απέδειξε στην πράξη το μεγάλο πλεονέκτημα της ηλεκτροκίνησης σε ακραίο υψόμετρο.

Εκεί όπου οι κινητήρες εσωτερικής καύσης «ασφυκτιούν» λόγω έλλειψης οξυγόνου και χάνουν δραματικά σε ισχύ, το ηλεκτρικό σύνολο της VARG EX συνέχισε να αποδίδει πλήρη ροπή χωρίς καμία υστέρηση. Η απουσία κιβωτίου ταχυτήτων και η άμεση μετάδοση της δύναμης έκαναν την οδήγηση πιο απλή και πιο προβλέψιμη σε ένα περιβάλλον όπου ένα λάθος μπορεί να αποβεί μοιραίο.

Ο ίδιος ο Jiri Zak περιέγραψε τη σημασία του εγχειρήματος λέγοντας ότι πριν από δύο χρόνια το συγκεκριμένο ρεκόρ έμοιαζε απλώς με όνειρο, ειδικά με ηλεκτρική μοτοσυκλέτα. Το Ojos del Salado, όπως τονίζει, δεν συγχωρεί λάθη και απαιτεί απόλυτη εμπιστοσύνη τόσο στην ομάδα όσο και στο όχημα, ειδικά σε συνθήκες όπου ο αέρας λιγοστεύει επικίνδυνα.

Η ανάβαση καταγράφηκε επίσημα στις 30 Νοεμβρίου 2025 με σφραγισμένες συσκευές GPS, ώστε να διασφαλιστεί η εγκυρότητα των δεδομένων. Τα στοιχεία βρίσκονται ήδη υπό ανεξάρτητο έλεγχο, ενώ η διαδικασία πιστοποίησης από τα Guinness World Records βρίσκεται σε εξέλιξη. Στόχος της αποστολής δεν ήταν απλώς ένα ηλεκτρικό ρεκόρ, αλλά το απόλυτο ρεκόρ υψομέτρου για μοτοσυκλέτα ανεξαρτήτως κινητήρα, κάτι που τελικά επετεύχθη.

Σε αντίθεση με προηγούμενες προσπάθειες που βασίζονταν σε βαριά τροποποιημένες μοτοσυκλέτες με κινητήρα εσωτερικής καύσης, η Stark VARG EX πέτυχε το κατόρθωμα χωρίς ουσιαστικές μηχανικές μετατροπές – κάτι που αναδεικνύει το πόσο ώριμη είναι πλέον η τεχνολογία της ηλεκτροκίνησης.

Όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Stark Future, Anton Wass, το ρεκόρ αυτό δεν αφορά απλώς έναν αριθμό, αλλά την απόδειξη ότι η ηλεκτρική κίνηση δεν αποτελεί συμβιβασμό, αλλά μπορεί να πάει πιο μακριά από οποιαδήποτε θερμική μοτοσυκλέτα, ακόμη και στα όρια της ατμόσφαιρας.

Για να γίνει εφικτή η αποστολή, συγκροτήθηκε μια εξειδικευμένη ομάδα με ειδικούς στην ορεινή ασφάλεια, τα logistics και την καταγραφή του εγχειρήματος. Η προσαρμογή στο υψόμετρο, η διαχείριση της ενέργειας της μπαταρίας και οι ελάχιστες καιρικές «χαραμάδες» έπαιξαν καθοριστικό ρόλο. Ο Zak περιέγραψε ως πιο δύσκολη στιγμή την επιστροφή από την κορυφή, όταν ο άνεμος και το χιόνι είχαν εξαφανίσει το ίχνος της διαδρομής, μετατρέποντας τη φύση σε δύσβατο αντίπαλο.

Η Stark Future, που ιδρύθηκε το 2020 στη Βαρκελώνη, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο συζητημένους παίκτες στον κόσμο του ηλεκτρικού motocross, ενώ η VARG θεωρείται ήδη μία από τις ισχυρότερες μοτοσυκλέτες του είδους που έχουν κατασκευαστεί ποτέ. Και με το επίτευγμα αυτό η φήμη της ανέβηκε ακόμα ψηλότερα – κυριολεκτικά και μεταφορικά.

