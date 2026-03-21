Η Madingley Technologies ανακοίνωσε την κυκλοφορία του SmartKalathi, μιας νέας δωρεάν εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα που επιτρέπει στους καταναλωτές στην Κύπρο να συγκρίνουν τιμές προϊόντων σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, αξιοποιώντας επίσημα δημόσια δεδομένα τιμών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να εντοπίζουν άμεσα ποιο σούπερ μάρκετ προσφέρει την καλύτερη τιμή για κάθε προϊόν, να παρακολουθούν το ιστορικό τιμών και να υπολογίζουν το συνολικό κόστος των αγορών τους πριν μεταβούν στο κατάστημα.

Η εταιρεία αναφέρει ότι, σε μια περίοδο αυξημένου κόστους ζωής, εργαλεία που ενισχύουν τη διαφάνεια τιμών μπορούν να βοηθήσουν τα νοικοκυριά να λαμβάνουν πιο ενημερωμένες αποφάσεις για τις καθημερινές τους αγορές.

Το SmartKalathi βασίζεται σε δημόσια διαθέσιμα στοιχεία τιμών από την πλατφόρμα e-kalathi του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, τα οποία δημοσιεύονται βάσει του Νόμου 150(I)/2023 για την καταγραφή και παρακολούθηση τιμών λιανικής πώλησης προϊόντων.

Μεταξύ των βασικών λειτουργιών της εφαρμογής περιλαμβάνονται η σύγκριση τιμών σε πραγματικό χρόνο, η παρακολούθηση της εξέλιξης των τιμών μέσω διαδραστικών γραφημάτων, ο σαρωτής barcode, το έξυπνο καλάθι αγορών, ο εντοπισμός καταστημάτων και η δίγλωσση υποστήριξη σε ελληνικά και αγγλικά.

Η εφαρμογή, σύμφωνα με την εταιρεία, καλύπτει μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ στην Κύπρο, μεταξύ των οποίων οι Alphamega, Σκλαβενίτης, Αθηαινίτης, Lidl, Metro και Παπαντωνίου, καθώς και άλλες αλυσίδες.

Η Madingley Technologies αναφέρει ακόμη ότι το SmartKalathi είναι 100% δωρεάν, δεν απαιτεί δημιουργία λογαριασμού και δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για δωρεάν λήψη μέσω Google Play για συσκευές Android και μέσω του Apple App Store για συσκευές iOS.

Σε δήλωσή του, ο CEO της Madingley Technologies, Ελευθέριος Ιωάννου, ανέφερε ότι στόχος της εφαρμογής είναι να προσφέρει στους Κύπριους καταναλωτές τα εργαλεία που χρειάζονται ώστε να πραγματοποιούν πιο έξυπνες αγορές και να εξοικονομούν χρήματα.

Η εταιρεία διευκρινίζει ότι το SmartKalathi αποτελεί ανεξάρτητη εφαρμογή, η οποία αναπτύχθηκε από τη Madingley Technologies και δεν συνδέεται με την Κυβέρνηση της Κύπρου.