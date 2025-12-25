Ένα ασυνήθιστο φαινόμενο, το οποίο προκάλεσε αμηχανία στο στούντιο, προκλήθηκε κατά τη χθεσινή (24/12) κλήρωση στο Λόττο.

Λόγω των Χριστουγέννων, χθες πραγματοποιήθηκαν τρεις κληρώσεις (Λόττο, Τζόκερ, Πρότο), ωστόσο ένα απρόσμενο περιστατικό καθυστέρησε τη διαδικασία που γινόταν σε ζωντανή σύνδεση.

Ο μηχανισμός που βάζει σε λειτουργία την κληρωτίδα για να βγουν οι τυχεροί αριθμοί του Λόττο, δεν λειτούργησε κι έτσι, χρειάστηκε να τοποθετηθεί μια εφεδρική κληρωτίδα ώστε να γίνει ξανά η διαδικασία.

Για την ιστορία, στην κλήρωση του Λόττο βγήκαν οι εξής αριθμοί: 15, 16, 24, 30, 36 και 40.

Δείτε το στιγμιότυπο από το 2:50 και μετά:

Πηγή: iefimerida.gr