Το χρήμα και το γούστο δεν πάνε πάντα μαζί, όπως έχουν δείξει πολλοί από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο επανειλημμένα.

Όσον αφορά τη διακόσμηση εσωτερικών χώρων, οι πλούσιοι σπάνια αντιστέκονται στην ευκαιρία να δείξουν τον πλούτο τους μέσα στα σπίτια τους, είτε πρόκειται για μεγάλη αγροτική έπαυλη, παραθαλάσσια βίλα με πύλη είτε για πολυτελές διαμέρισμα στην πόλη.

Στα δύο άκρα του φάσματος του στυλ, τόσο ο Ντόναλντ Τραμπ όσο και ο Έλον Μασκ έχουν δεχθεί έντονη κριτική από διακοσμητές – ο πρόεδρος των ΗΠΑ για το «κραυγαλέο χρυσό» διαμέρισμά του στον Πύργο Τραμπ της Νέας Υόρκης και ο επιχειρηματίας της Tesla για τον υπερβολικό μινιμαλισμό στο σπίτι του δύο υπνοδωματίων στο Τέξας.

Η διακοσμήτρια Νικόλ Σμιθ, δήλωσε στη Daily Mail ότι ένα απεριόριστο προϋπολογισμό για εσωτερική διακόσμηση συνήθως οδηγεί σε δύο κατευθύνσεις: «Οι υπερ-πλούσιοι είτε παραμένουν πλούσιοι κάνοντας επιλογές που προτεραιοποιούν την πρακτικότητα πάνω από την επιτήδευση. Ή, στην άλλη άκρη του φάσματος, βλέπουμε ανθρώπους όπως ο Τραμπ, που είναι συνεχώς “πρότυπα” για παροιμίες όπως “περισσότερα χρήματα από λογική” ή “δεν μπορείς να αγοράσεις καλό γούστο”».

Έλον Μασκ

Παρά την καθαρή του περιουσία 749 δισεκατομμύρια δολάρια, ο 54χρονος Έλον Μασκ, επέλεξε ένα λιτό σπίτι δύο υπνοδωματίων στο Boca Chica, Τέξας. Η minimalist κατοικία είχε σκούρο ξύλινο τραπέζι, δάπεδα σε συνδυασμό με λευκή κουζίνα, και ένα γλυπτό διαστημοπλοίου στη γωνία.

Ο συγγραφέας Γουόλτερ Άιζακσον, που γράφει τη βιογραφία του, έδειξε το σπίτι του στο Μπόκα Τσίκα του Τέξας, περιγράφοντάς το ως ένα «σπαρτιάτικο σπίτι δύο υπνοδωματίων».

Το μινιμαλιστικό ακίνητο διαθέτει ένα σκούρο ξύλινο τραπέζι και αντίστοιχα πατώματα σε μια λευκή κουζίνα, πιθανώς αρκετή για ένα ζευγάρι ή μια μικρή οικογένεια. Δεν θα μπορούσε να λείπει ένα γλυπτό διαστημόπλοιου πάνω στο τραπέζι, προς τιμήν του ενδιαφέροντός του για το διάστημα.

In 2020, Musk decided to sell his five grand houses and to have as his primary residence this spartan two-bedroom house in Boca Chica, TX, where we would meet and he would sit at this wood table and make phone calls. In my forthcoming bio, https://t.co/7JGHd10TEa, I explain why. pic.twitter.com/mLsAgdOdY1 August 6, 2023

Η Λίζα σχολίασε: «Το σπίτι είναι απολύτως ταιριαστό με τον Μασκ. Δείχνει ότι ασχολείται με τα σημαντικά πράγματα και δεν νοιάζεται για τη διακόσμηση. Μοιάζει επίσης με το σπίτι ενός εικοσάχρονου που μόλις έφυγε από το πατρικό του και αγόρασε το πρώτο του σπίτι χωρίς να ξέρει πώς να το διακοσμήσει ώστε να μοιάζει με σπίτι».

Πρόσθεσε ότι ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης των X, Tesla και SpaceX «κράτησε την κουζίνα όπως ήταν» και αγόρασε μόνο τα απολύτως απαραίτητα λειτουργικά έπιπλα.

Λόρεν Σάντσες

Πολλοί θυμούνται όταν η 56χρονη πρώην δημοσιογράφος, παντρεύτηκε τον 61χρονο ιδρυτή της Amazon, Τζεφ Μπέζος, σε έναν πολυτελή τριήμερο γάμο στη Βενετία, που φέρεται να κόστισε περίπου 20 εκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, φαίνεται πως τα χρήματα δεν αγοράζουν γούστο, καθώς η Λόρεν Σάντσεζ χλευάστηκε για τη διακόσμηση του σπιτιού της, όταν έδειξε στους ακολούθους της στο Instagram το γραφείο της.

Ο χώρος αποκάλυπτε ένα λευκό γραφείο με ανάγλυφες λεπτομέρειες και έντονη ροζ επιφάνεια μπροστά από μια τεράστια μπαλκονόπορτα. Οι τοίχοι ήταν βαμμένοι μπλε, το ίδιο και η επιφάνεια μιας καθρεφτιζόμενης συρταριέρας, ενώ το ταβάνι είχε εφέ ουρανού. Ο αποθηκευτικός χώρος ήταν γεμάτος κορνιζαρισμένες φωτογραφίες και μια παλιά γραφομηχανή, ενώ στο γραφείο υπήρχαν φρέσκα λουλούδια, το λάπτοπ της και μια στοίβα βιβλίων.

Ωστόσο, της είπαν ότι το σπίτι της μοιάζει να ανήκει στη «Μπάρμπι» και ότι θυμίζει «δημοτικό σχολείο». Ο Μπέντζι είπε ότι ο χώρος δείχνει «ψυχρός και αφιλόξενος», χαρακτηρίζοντας τις κουρτίνες ως «φτηνές».

Το γραφείο της Λόρεν Σάντσες

Ρίσι Σουνάκ

Ο πρώην πρωθυπουργός της Αγγλίας, Ρίσι Σούνακ, διαθέτει πολλά σπίτια με τη σύζυγό του Ακσάτα Μούρθι, η οποία φέρεται να έχει περιουσία 200 εκατομμυρίων λιρών, συμπεριλαμβανομένης μιας κατοικίας πέντε υπνοδωματίων στο Λονδίνο, ενός διαμερίσματος στην πρωτεύουσα, μιας έπαυλης στο Βόρειο Γιορκσάιρ και ενός ακινήτου στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια.

Σε φωτογραφία του 2021, ο Σούνακ κάθεται σε έναν ανοιχτό γαλάζιο καναπέ με φόντο σκούρα μπλε έπιπλα. Η Λίζα σχολίασε ότι οι αποχρώσεις συγκρούονται, δημιουργώντας ένα ενοχλητικό αποτέλεσμα.

Μαρκ Ζούκερμπεργκ

Ο CEO της Meta αποκάλυψε ότι παρήγγειλε ένα άγαλμα ύψους περίπου δύο μέτρων της συζύγου του, Πρισίλα Τσαν, για τον κήπο τους. Η Λίζα δήλωσε ότι θα «έκρυβε το κεφάλι της από ντροπή» αν ο σύζυγός της έκανε κάτι παρόμοιο, χαρακτηρίζοντας το άγαλμα άσχημο και αταίριαστο με τον χώρο.

Ο ιδρυτής του Facebook ανέφερε ότι ανέθεσε τη δημιουργία του έργου στον παγκοσμίου φήμης γλύπτη και καλλιτέχνη Daniel Arsham, ο οποίος έχει συνεργαστεί ως γνωστόν με brands όπως η Tiffany & Co. και τα Pokémon.

Ντόναλντ Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει ξεκάθαρα τη φιλοσοφία «όσο περισσότερο, τόσο καλύτερα» στη διακόσμηση. Από χρυσές επιφάνειες μέχρι πολυελαίους και επιδεικτική πολυτέλεια, η Λίζα σχολίασε ότι «ο κύριος στόχος του χώρου είναι η επίδειξη πλούτου», ενώ η Νικόλ σχολίασε ότι είναι η επιτομή της φράσης «δεν μπορείς να αγοράσεις καλό γούστο».

Μάικλ Τζάκσον

Το ράντσο Neverland του Μάικλ Τζάκσον τέθηκε προς πώληση το 2015 για 100 εκατομμύρια δολάρια. Ανάμεσα στους χώρους ξεχωρίζει η παλιομοδίτικη αίθουσα κινηματογράφου με κόκκινες βελούδινες καρέκλες και μπλε τοίχους, που χαρακτηρίστηκε ως χώρος με «ατμόσφαιρα σχολικού αμφιθεάτρου».

Βιτζάι Μάλγια

Ο Βιτζάι Μάλγια, γιος του ιδρυτή της United Breweries Group, Βιτάλ Μάλα, είναι ιδιοκτήτης μιας παράξενης έπαυλης που βρίσκεται στην κορυφή ενός ουρανοξύστη στην ινδική πόλη Μπάνγκαλορ.

Η έπαυλη-αντίγραφο του Λευκού Οίκου στο Μπάνγκαλορ θεωρήθηκε υπερβολική επίδειξη πλούτου. Η τοποθέτησή της στην κορυφή ουρανοξύστη δείχνει ξεκάθαρα την επιθυμία να φανεί ο πλούτος του ιδιοκτήτη.

Η Λίζα τη χαρακτήρισε «απολύτως γελοία επίδειξη πλούτου», λέγοντας ότι «θα μπορούσε απλώς να είχε κρεμάσει ένα πανό που να γράφει “ΕΙΜΑΙ ΠΛΟΥΣΙΟΣ”». Η Νικόλ πρόσθεσε ότι πρόκειται για τέλειο παράδειγμα του «πώς να μην είσαι διακριτικός» όταν επιδεικνύεις τον πλούτο σου.

