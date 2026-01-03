Τρεις μόλις 22 ετών Αμερικανοί κατάφεραν να γίνουν οι νεότεροι δισεκατομμυριούχοι στον κόσμο, σύμφωνα με το Forbes.

Το Forbes ανακοίνωσε πρόσφατα ότι οι τρεις φίλοι, Adarsh Hiremath, Brendan Foody και Surya Midhi, ίδρυσαν την startup Mercor το 2023, μια πλατφόρμα λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης που υποστηρίζει τα μεγαλύτερα εργαστήρια AI της Silicon Valley στην εκπαίδευση των μοντέλων τους.

Δισεκατομμυριούχοι στα 22 τους

Η εταιρεία αποτιμήθηκε από ιδιώτες επενδυτές τον Οκτώβριο σε 10 δισεκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας τον καθένα από τους τρεις συνιδρυτές με περιουσία 2,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Mercor, με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, συνδυάζει την καινοτομία στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης με την επιχειρηματική οξυδέρκεια. Ο Surya Midhi αναλαμβάνει τον ρόλο του προέδρου, ενώ ο Brendan Foody είναι ο διευθύνων σύμβουλος και ο Adarsh Hiremath διευθυντής τεχνολογίας. Η επιτυχία τους αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη δυναμική της τεχνητής νοημοσύνης στον επιχειρηματικό κόσμο, όπου η ζήτηση για καινοτόμες λύσεις αυξάνεται με ραγδαίο ρυθμό.

Η ιστορία των νεότερων δισεκατομμυριούχων δεν είναι νέα. Το 2008, ο Mark Zuckerberg έγινε ο νεότερος αυτοδημιούργητος δισεκατομμυριούχος στην ιστορία, σε ηλικία 23 ετών, ενώ έξι χρόνια αργότερα ξεπέρασε τους συνιδρυτές της Google, Larry Page και Sergey Brin, ως ο πλουσιότερος αυτοδημιούργητος δισεκατομμυριούχος κάτω των 40 ετών. Ο Zuckerberg διατήρησε αυτόν τον τίτλο για 11 συνεχόμενα χρόνια, μέχρι που τον Μάιο του 2024 έγινε 40 ετών και πέρασε το «στέμμα» στους Patrick και John Collison της Stripe, που όμως δεν κράτησαν για πολύ τον τίτλο. Σήμερα, ο 38χρονος Edwin Chen, ιδρυτής της Surge AI, με περιουσία 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων, είναι ο νέος πλουσιότερος αυτοδημιούργητος δισεκατομμυριούχος κάτω των 40 ετών.

Η λίστα του Forbes

Το Forbes καταγράφει συνολικά 71 αυτοδημιούργητους δισεκατομμυριούχους ηλικίας 39 ετών ή μικρότερης μέχρι τον Δεκέμβριο του 2025, ισοφαρίζοντας το ιστορικό ρεκόρ του 2021. Η πλειονότητα των νέων δισεκατομμυριούχων προέρχεται από τoν κόσμο της τεχνολογίας (48) ή τα χρηματοοικονομικά και τις επενδύσεις (12), ενώ οι Αμερικανοί αποτελούν σχεδόν τους μισούς (32) από αυτούς. Η Κίνα, η Ινδία, η Αυστραλία, η Σουηδία και ο Καναδάς συμπληρώνουν την πρώτη εξάδα, ενώ οκτώ από αυτούς είναι γυναίκες.

Ωστόσο, παρά τον μεγάλο αριθμό νέων δισεκατομμυριούχων, η συνολική τους καθαρή αξία παραμένει χαμηλότερη σε σχέση με μια δεκαετία πριν. Οι 71 νέοι αυτοδημιούργητοι δισεκατομμυριούχοι του 2025 ελέγχουν συνολικά 218 δισεκατομμύρια δολάρια, περίπου το μισό της συνολικής περιουσίας των 71 δισεκατομμυριούχων του 2021, που είχαν αξία 444 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σήμερα, ο Edwin Chen της Surge AI έχει περιουσία που αντιστοιχεί περίπου στο ένα πέμπτο της περιουσίας που είχε ο Zuckerberg το 2021, αποδεικνύοντας ότι η συγκέντρωση πλούτου μπορεί να διαφέρει σημαντικά ανά εποχή και τεχνολογικό κύμα.

