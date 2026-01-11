Το Gmail προσφέρει τρεις χρήσιμες λειτουργίες AI δωρεάν σε όλους, ξεκινώντας από τους χρήστες στις ΗΠΑ.

Η Google ανακοίνωσε μια σημαντική αναβάθμιση για το Gmail, καθιστώντας δωρεάν τρεις προηγμένες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης που μέχρι σήμερα ήταν διαθέσιμες μόνο μέσω premium πακέτων. Οι νέες δυνατότητες απευθύνονται σε προσωπικούς λογαριασμούς Gmail στις ΗΠΑ και στοχεύουν στη βελτίωση της παραγωγικότητας, κάνοντας τη διαχείριση των email πιο γρήγορη και αποτελεσματική.

Δεν υπάρχουν ακόμα πληροφορίες πότε αυτές οι λειτουργίες θα διατεθούν σε όλους τους χρήστες σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με τον ιστότοπο makeuseof.

Η Google σχεδιάζει να επεκτείνει τη διαθεσιμότητα σε διεθνές επίπεδο με την πάροδο του χρόνου, αναφέρουν άλλοι τεχνολογικοί ιστότοποι.

«Βοήθησέ με να γράψω»: Το Gmail συντάσσει email για εσάς

Η πρώτη λειτουργία ονομάζεται Help Me Write («Βοήθησέ με να γράψω») και επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν πρόχειρα email απλώς πληκτρολογώντας μια σύντομη προτροπή. Με ένα κλικ στο σχετικό εικονίδιο -ένα μολύβι με ένα αστέρι -το Gmail αναλαμβάνει να συντάξει το μήνυμα, προσφέροντας στη συνέχεια επιλογές για αλλαγή ύφους ή έκτασης. Η λειτουργία αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για επαγγελματικά email, απαντήσεις που απαιτούν ευγένεια ή ακόμα και για γρήγορες καθημερινές επικοινωνίες.

Προτεινόμενες απαντήσεις με προσωπικό ύφος

Η δεύτερη νέα δυνατότητα αφορά τις Προτεινόμενες απαντήσεις, μια εξελιγμένη εκδοχή του γνωστού Smart Reply. Το εργαλείο αναλύει το περιεχόμενο της αλληλογραφίας και προσπαθεί να συντάξει απαντήσεις που ταιριάζουν στο προσωπικό ύφος και τον τόνο γραφής του χρήστη. Οι απαντήσεις δεν είναι έτοιμες προς αποστολή, αλλά λειτουργούν ως βάση, δίνοντας τη δυνατότητα περαιτέρω επεξεργασίας πριν σταλούν. Με αυτόν τον τρόπο, εξοικονομείται χρόνος .

Επισκόπηση AI: Σύνοψη μεγάλων συνομιλιών

Η τρίτη δωρεάν λειτουργία είναι το AI Overview, το οποίο προσφέρει μια σύντομη περίληψη μεγάλων νημάτων email. Όταν ανοίγετε μια μακροσκελή συνομιλία, το Gmail εντοπίζει τα βασικά σημεία και τα εμφανίζει σε μορφή κουκκίδων στην κορυφή. Η λειτουργία αυτή είναι ιδανική για παλιά email που έχετε κρατήσει στο inbox αλλά δεν θυμάστε ακριβώς το περιεχόμενό τους. Σε συνδυασμό με τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, μπορεί να συμβάλει στον ταχύτερο «καθαρισμό» του inbox.

Τι έρχεται στη συνέχεια: AI Inbox

Παράλληλα, η Google παρουσίασε και το AI Inbox, μια επερχόμενη λειτουργία που θα φιλτράρει και θα δίνει προτεραιότητα στα σημαντικά και επείγοντα μηνύματα. Η λειτουργία θα είναι προαιρετική. Αρχικά θα δοκιμαστεί σε περιορισμένο κοινό και αναμένεται να κυκλοφορήσει ευρύτερα τους επόμενους μήνες.

