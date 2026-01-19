Ένας θεατής διέκοψε τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ πριν από αγώνα NBA στο Λονδίνο, φωνάζοντας «Αφήστε τη Γροιλανδία ήσυχη!», ενώ η ηθοποιός Βανέσα Γουίλιαμς συνέχισε ατάραχη να τραγουδάει.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, το σχόλιο του θεατή συνδέεται με τις πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για μεγαλύτερο έλεγχο των ΗΠΑ στη Γροιλανδία.

Το σχόλιο του έγινε αποδεκτό με επευφημίες και χειροκροτήματα από το κοινό που είχε γεμίσει το γήπεδο στο Λονδίνο.

Άνετη νίκη των Grizzlies

Ο αγώνας ολοκληρώθηκε με νίκη των Memphis Grizzlies επί των Orlando Magic με 126-109, μπροστά σε κατάμεστο κοινό 18.424 θεατών. Οι Τζα Μοράντ και Τζοκ Λάντεϊλ οδήγησαν την ομάδα τους στη νίκη.

Το Λονδίνο φιλοξένησε το πρώτο παιχνίδι κανονικής περιόδου NBA στην πόλη από το 2019, σε ατμόσφαιρα που θύμιζε αμερικανικό στάδιο.

Η εκδήλωση αποτελεί μέρος της στρατηγικής του NBA για επέκταση στην Ευρώπη, με αγώνες να προγραμματίζονται στο Μάντσεστερ το 2027 και στο Παρίσι και Βερολίνο το 2028. Συζητήσεις συνεχίζονται για τη δημιουργία ανεξάρτητης ευρωπαϊκής λίγκας, πιθανώς από την περίοδο 2027-28.

Δείτε τι στιγμή που ο θεατής φώναξε για την Γροιλανδία:

WATCH: During the U.S. national anthem before an NBA game in London, a person in the crowd yelled, “Leave Greenland alone!” and the British crowd loudly cheered.

