Η επιθυμία του Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσει τη Γροιλανδία είναι δεδομένη και ο Αμερικανός πρόεδρος δεν την έχει κρύψει, ακόμη και προεκλογικά. Ένα νέο «χτύπημα» μετά τις διαβουλεύσεις και τις αντιπαραθέσεις στο Νταβός ήρθε τη νύχτα της Παρασκευής από τον Λευκό Οίκο, ο οποίος ανάρτησε ένα μήνυμα που προκάλεσε σωρεία αντιδράσεων από χρήστες του μέσου.

Σε αυτήν, διακρίνεται ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος να βαδίζει προς μια οροσειρά γεμάτη πάγους όπου είναι καρφωμένη η σημαία της Γροιλανδίας. Μαζί του, ωστόσο, έχει κι έναν πιγκουίνο που κρατά τη σημαία των ΗΠΑ, ενώ την ανάρτηση συνοδεύει η φράση: «Αγκαλιάστε τον πιγκουίνο».

Ωστόσο, δεν ήταν μόνο ο Λευκός Οίκος που «ανέβασε» ανάρτηση για τη Γροιλανδία. Παρόμοια φωτογραφία με παραφρασμένο μήνυμα δημοσίευσε στο X και η Υπηρεσία Άμεσης Αντίδρασης του Υπουργείου Άμυνας (Πολέμου) των ΗΠΑ, όπου παρουσιάζει αξιωματικούς, στρατιώτες και ναυτικούς να κρατάνε από το χέρι έναν πιγκουίνο και να βαδίζουν στους πάγους με τη φράση: «Να είσαι μαχητής, αγκάλιασε τον πιγκουίνο».

Και αν το μήνυμα που στέλνουν οι συγκεκριμένες αναρτήσεις είναι, από μόνο του, αρκετό από μόνο του για να κινητοποιήσει αρνητικά σχόλια, η παρουσία του πιγκουίνου εντείνει ακόμη περισσότερο τις αντιδράσεις. Ο λόγος; «Λάθος ημισφαίριο, δεν υπάρχουν πιγκουίνοι στο Βόρειο Ημισφαίριο, δεν υπάρχουν πιγκουίνοι στη Γροιλανδία» γράφουν οι περισσότεροι χρήστες που σχολιάζουν την ανάρτηση, προσθέτοντας πως «οι πιγκουίνοι ζουν αποκλειστικά στο Νότιο».

Ο Λευκός Οίκος δείχνει τον Τραμπ να πηγαίνει στη Γροιλανδία με έναν πιγκουίνο και το X αντιδρά
Κάποιοι άλλοι ερμηνεύουν την παρουσία του πιγκουίνου σαν πρόθεση του Τραμπ να κατακτήσει… και την Ανταρκτική.

Ενώ ορισμένοι έχουν αντικαταστήσει τον πιγκουίνο με μια αρκούδα, η οποία «πλακώνει» τον Αμερικανό πρόεδρο. 

Στους χρήστες που αντιδρούν, είναι , μεταξύ άλλων, κι ένας Δανός βουλευτής και πρόεδρος της Αμυντικής Επιτροπής της Δανίας, ο Ράσμους Γιάρλοβ, ο οποίος γράφει, μεταξύ σοβαρού και αστείου: «Το μήνυμα από τον Λευκό Οίκο είναι σαφές: Ο Τραμπ ανήκει στη Γροιλανδία όσο και οι πιγκουίνοι!». 

