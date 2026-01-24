Η επιθυμία του Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσει τη Γροιλανδία είναι δεδομένη και ο Αμερικανός πρόεδρος δεν την έχει κρύψει, ακόμη και προεκλογικά. Ένα νέο «χτύπημα» μετά τις διαβουλεύσεις και τις αντιπαραθέσεις στο Νταβός ήρθε τη νύχτα της Παρασκευής από τον Λευκό Οίκο, ο οποίος ανάρτησε ένα μήνυμα που προκάλεσε σωρεία αντιδράσεων από χρήστες του μέσου.

Σε αυτήν, διακρίνεται ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος να βαδίζει προς μια οροσειρά γεμάτη πάγους όπου είναι καρφωμένη η σημαία της Γροιλανδίας. Μαζί του, ωστόσο, έχει κι έναν πιγκουίνο που κρατά τη σημαία των ΗΠΑ, ενώ την ανάρτηση συνοδεύει η φράση: «Αγκαλιάστε τον πιγκουίνο».

Ωστόσο, δεν ήταν μόνο ο Λευκός Οίκος που «ανέβασε» ανάρτηση για τη Γροιλανδία. Παρόμοια φωτογραφία με παραφρασμένο μήνυμα δημοσίευσε στο X και η Υπηρεσία Άμεσης Αντίδρασης του Υπουργείου Άμυνας (Πολέμου) των ΗΠΑ, όπου παρουσιάζει αξιωματικούς, στρατιώτες και ναυτικούς να κρατάνε από το χέρι έναν πιγκουίνο και να βαδίζουν στους πάγους με τη φράση: «Να είσαι μαχητής, αγκάλιασε τον πιγκουίνο».

Be a warrior, embrace the penguin. pic.twitter.com/64Fq7REgsZ — DOW Rapid Response (@DOWResponse) January 24, 2026

Και αν το μήνυμα που στέλνουν οι συγκεκριμένες αναρτήσεις είναι, από μόνο του, αρκετό από μόνο του για να κινητοποιήσει αρνητικά σχόλια, η παρουσία του πιγκουίνου εντείνει ακόμη περισσότερο τις αντιδράσεις. Ο λόγος; «Λάθος ημισφαίριο, δεν υπάρχουν πιγκουίνοι στο Βόρειο Ημισφαίριο, δεν υπάρχουν πιγκουίνοι στη Γροιλανδία» γράφουν οι περισσότεροι χρήστες που σχολιάζουν την ανάρτηση, προσθέτοντας πως «οι πιγκουίνοι ζουν αποκλειστικά στο Νότιο».

Κάποιοι άλλοι ερμηνεύουν την παρουσία του πιγκουίνου σαν πρόθεση του Τραμπ να κατακτήσει… και την Ανταρκτική.

Ενώ ορισμένοι έχουν αντικαταστήσει τον πιγκουίνο με μια αρκούδα, η οποία «πλακώνει» τον Αμερικανό πρόεδρο.

Στους χρήστες που αντιδρούν, είναι , μεταξύ άλλων, κι ένας Δανός βουλευτής και πρόεδρος της Αμυντικής Επιτροπής της Δανίας, ο Ράσμους Γιάρλοβ, ο οποίος γράφει, μεταξύ σοβαρού και αστείου: «Το μήνυμα από τον Λευκό Οίκο είναι σαφές: Ο Τραμπ ανήκει στη Γροιλανδία όσο και οι πιγκουίνοι!».

protothema.gr