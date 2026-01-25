Μία από τις πιο τολμηρές αστικές αναβάσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ πραγματοποίησε ο Άλεξ Χόνολντ, σκαρφαλώνοντας τον εμβληματικό ουρανοξύστη Taipei 101 στην Ταϊβάν χωρίς σχοινιά ή εξοπλισμό ασφαλείας, σε ζωντανή μετάδοση, προκαλώντας δέος σε θεατές σε όλο τον κόσμο.

Ο 41χρονος Αμερικανός αναρριχητής ολοκλήρωσε την ανάβαση στον εμβληματικό ουρανοξύστη της Ταϊπέι το απόγευμα του Σαββάτου, μέσα σε 1 ώρα, 31 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα για να φτάσει στην κορυφή του κτιρίου ύψους 1.667 ποδιών (περίπου 508 μέτρα) και 101 ορόφων. Η προσπάθεια μεταδόθηκε ζωντανά μέσω του Netflix, στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος Skyscraper Live.

Νέα βίντεο που κυκλοφορούν, στο μεταξύ, στα social media, δείχνουν δεκάδες κόσμο να βρίσκεται μέσα σε αίθουσες του ουρανοξύστη και να κοιτούν με κομμένη την ανάσα έξω από τα παράθυρα τον αναρριχητή να προσπαθεί να φτάσει στην κορυφή. Εκείνος, παρά την κούραση και τις αντιστάσεις από τον πολύ δυνατό αέρα, τους κοιτάει και χαμογελάει.

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που καταγράφουν και τις προσπάθειες που κάνει στα τελευταία μέτρα για να φτάσει στην κορυφή, χρησιμοποιώντας κυρίως τα πόδια του.

Η μετάδοση είχε αρχικά προγραμματιστεί για το βράδυ της Παρασκευής 23 Ιανουαρίου, ωστόσο αναβλήθηκε την τελευταία στιγμή λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, καθώς η βροχή στην Ταϊπέι θεωρήθηκε επικίνδυνη για την ανάβαση. Τελικά, χιλιάδες θεατές σε όλο τον κόσμο συντονίστηκαν για να παρακολουθήσουν τον Χόνολντ να αντιμετωπίζει τον ουρανοξύστη που δεσπόζει στον ορίζοντα της πρωτεύουσας της Ταϊβάν.

Το Taipei 101, που ολοκληρώθηκε το 2004, διαθέτει κυρίως γυάλινες προσόψεις, μπαλκόνια κοντά στην κορυφή και καταλήγει σε αιχμηρή κορυφή. Υπήρξε το ψηλότερο κτίριο στον κόσμο μέχρι το 2010, όταν το ρεκόρ πέρασε στο Burj Khalifa στο Ντουμπάι, και σήμερα κατατάσσεται ως ο 11ος ψηλότερος ουρανοξύστης παγκοσμίως.

Ο Άλεξ Χόνολντ έγινε παγκοσμίως γνωστός το 2017, όταν πραγματοποίησε την πρώτη ανάβαση χωρίς σχοινιά στο El Capitan, στον εθνικό δρυμό Yosemite, επίτευγμα που καταγράφηκε στο βραβευμένο με Όσκαρ ντοκιμαντέρ Free Solo. Ο ίδιος έχει επισημάνει ότι ο Γάλλος αναρριχητής Αλέν Ρομπέρ είχε σκαρφαλώσει στο παρελθόν το Taipei 101, ωστόσο με τη χρήση σχοινιών. Κατά τον Χόνολντ, η άνοδος χωρίς καμία βοήθεια καθιστά το εγχείρημα «τη μεγαλύτερη αστική ανάβαση που έχει γίνει ποτέ».

Μιλώντας στο Associated Press στα τέλη του περασμένου έτους, ο Χόνολντ είχε εξηγήσει τι τον ωθεί σε τέτοιου είδους στόχους. «Όταν κοιτάζεις αναρριχητικούς στόχους, αναζητάς κάτι μοναδικό. Κάτι σαν το El Capitan, που είναι πολύ μεγαλύτερο και πιο επιβλητικό από οτιδήποτε γύρω του», είχε δηλώσει.

«Δεν είναι και τόσο ακραίο» έλεγε στο παρελθόν

Ο αναρριχητής προετοιμαζόταν για μήνες, δοκιμάζοντας τις κινήσεις του πάνω στο κτίριο και συζητώντας λεπτομέρειες με τον Αλέν Ρομπέρ στο προσωπικό του podcast. Παρά τη φαινομενική επικινδυνότητα, ο ίδιος δεν θεωρούσε ότι η ανάβαση θα ήταν ακραία. «Δεν νομίζω ότι θα είναι τόσο ακραίο. Θα δούμε. Είναι το τέλειο σημείο ισορροπίας: αρκετά δύσκολο για να με κρατά σε εγρήγορση και προφανώς μια ενδιαφέρουσα ανάβαση», είχε πει.

«Αμήχανα μεγάλο» το ποσό που θα λάβει για την ανάβαση

Ο Χόνολντ παραδέχθηκε επίσης ότι θα ανέβαινε το Taipei 101 ακόμη και χωρίς αμοιβή. Ωστόσο, επειδή η free solo ανάβαση μεταδόθηκε ζωντανά σε παγκόσμιο κοινό, αποκάλυψε ότι θα πληρωθεί με ένα ποσό που ο ίδιος χαρακτήρισε «αμήχανα μεγάλο». Σε συνέντευξή του στους New York Times, όταν ρωτήθηκε αν πρόκειται για τη μεγαλύτερη αμοιβή της καριέρας του, απάντησε: «Ίσως. Είναι λιγότερα απ’ όσα ήθελε ο ατζέντης μου. Θα το έκανα και δωρεάν. Αν δεν υπήρχε τηλεοπτικό πρόγραμμα και το κτίριο μου έδινε άδεια, θα το έκανα έτσι κι αλλιώς, γιατί ξέρω ότι μπορώ και είναι απίστευτο. Το να κάθεσαι μόνος σου στην κορυφή είναι κάτι το αδιανόητο».

