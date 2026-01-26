Την ώρα που η Νέα Υόρκη δοκιμάζεται από ιστορικό κύμα κακοκαιρίας με χιόνια και πολικές θερμοκρασίες, ο γνωστός «γυμνός καουμπόι» της Times Square παραμένει πιστός στο καθημερινό του πόστο, αψηφώντας το δριμύ ψύχος.
Αψηφώντας το χιόνι που πέφτει πυκνό γύρω του και τις πολικές θερμοκρασίες, ο 55χρονος Τζον Μπερκ (John Burck) – ο «γυμνός καουμπόι» – τραγουδάει με την κιθάρα του για το μεροκάματο και χαιρετάει τους περαστικούς, λέγοντας τους μάλιστα να προσέχουν, γιατί χιονίζει!
Την ίδια ώρα, οι αρχές της Νέας Υόρκης ότι τουλάχιστον 5 άνθρωποι (πιθανότατα άστεγοι) βρέθηκαν νεκροί από το κρύο στους δρόμους της πόλης.