Την ώρα που η Νέα Υόρκη δοκιμάζεται από ιστορικό κύμα κακοκαιρίας με χιόνια και πολικές θερμοκρασίες, ο γνωστός «γυμνός καουμπόι» της Times Square παραμένει πιστός στο καθημερινό του πόστο, αψηφώντας το δριμύ ψύχος.

Αψηφώντας το χιόνι που πέφτει πυκνό γύρω του και τις πολικές θερμοκρασίες, ο 55χρονος Τζον Μπερκ (John Burck) – ο «γυμνός καουμπόι» – τραγουδάει με την κιθάρα του για το μεροκάματο και χαιρετάει τους περαστικούς, λέγοντας τους μάλιστα να προσέχουν, γιατί χιονίζει!

It wouldn't be an NYC snowstorm without an appearance by the naked cowboy. pic.twitter.com/EBX6kGMeUg January 25, 2026

Την ίδια ώρα, οι αρχές της Νέας Υόρκης ότι τουλάχιστον 5 άνθρωποι (πιθανότατα άστεγοι) βρέθηκαν νεκροί από το κρύο στους δρόμους της πόλης.

skai.gr