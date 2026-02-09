Η «Masia» δε σταματά ποτέ να «γεννά» ποδοσφαιρικά ταλέντα και το νέο όνομα που προκαλεί ενθουσιασμό στη Βαρκελώνη έρχεται από την Ιαπωνία.

Ο Σίντα Νισιγιάμα, μόλις 11 ετών, αποτελεί ήδη έναν από τους παίκτες που ξεχωρίζουν στα τμήματα υποδομής της Μπαρτσελόνα, με τις εμφανίσεις του να αφήνουν εξαιρετικές εντυπώσεις. Μάλιστα, δεν είναι λίγοι εκείνοι που τον αποκαλούν τον Λιονέλ Μέσι του μέλλοντος. Το παιδί που όταν μεγαλώσει θα στηρίξει στις πλάτες του την «Μπάρτσα».

Από το Τόκιο στη Βαρκελώνη

Γεννημένος στο Τόκιο και μεγαλωμένος ποδοσφαιρικά στην Brain Football Academy, ο νεαρός εξτρέμ μετακόμισε με την οικογένειά του στη Βαρκελώνη πριν από τρία χρόνια. Η προσαρμογή του ήταν αρκετά εύκολη και σήμερα αποτελεί βασικό στέλεχος της Alevín A (το ηλικιακό τμήμα της Κ12 των «Μπλαουγκράνα»), δείχνοντας σπάνια ωριμότητα και προσωπικότητα για την ηλικία του.

Τη φετινή σεζόν έχει πετύχει οκτώ γκολ και μοιράσει αρκετές ασίστ στις πρώτες αγωνιστικές, ενώ ξεχωρίζει για την εκρηκτικότητα, την ικανότητα στο ένας εναντίον ενός και κυρίως για το αριστερό του πόδι. Όπως σημειώνουν ισπανικά Μέσα, πρόκειται για έναν παίκτη με δύναμη, τεχνική και ένα σουτ που αιφνιδιάζει κάθε αντίπαλο.

Δεν είναι τυχαίο ότι ήδη γίνονται συγκρίσεις με τον Τακέφουσα Κούμπο, τον μοναδικό μέχρι σήμερα Ιάπωνα -πριν τον Νισιγιάμα– που φόρεσε τη φανέλα της «Masia». Οι Καταλανοί τον αποκαλούν «το ιαπωνικό κανόνι της ακαδημίας», με την αίσθηση πως το όνομά του θα ακουστεί πολύ δυνατά τα επόμενα χρόνια. Το αν θα ξεπεράσει τον Κούμπο, δείχνει να είναι στο χέρι του. Το θέμα είναι αν θα αγγίξει φαινόμενα όπως αυτό του Λιονέλ Μέσι.

Στα 11 του μόλις χρόνια, ο Σίντα Νισιγιάμα δεν είναι απλώς ένα ταλέντο που ξεχωρίζει. Είναι άλλη μία απόδειξη ότι η «Masia» συνεχίζει να βλέπει… μπροστά. Και όπως συνηθίζουμε να λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις: «Θυμηθείτε το όνομα, Σίντα Νισιγιάμα».

athletico.gr