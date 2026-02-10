Το halftime show του Super Bowl LX με τον Bad Bunny έμεινε στην ιστορία αφήνοντας θετικό αποτύπωμα στο τέλος, παρά τις αντιδράσεις του υπήρξαν. Το σκηνικό που στήθηκε στο κέντρο του Levi’S Stadium στο Σαν Φρανσίσκο ήταν άκρως εντυπωσιακό με τον Πορτορικανό καλλιτέχνη να δίνει έντονο λατινοαμερικάνικο αέρα στη σκηνή.

Lady Gaga, Ρίκι Μάρτιν και αμέτρητοι χορευτές συμμετείχαν στο εντυπωσιακό σόου, ωστόσο κάποιοι από τους αστέρες που ξεχώρισαν δεν έδειξαν τα πρόσωπά τους. Παρόλα αυτά κατάφεραν να αποκομίσουν ένα πολύ καλό μεροκάματο.

Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκε μια σκηνή με δεκάδες ανθρώπους ντυμένους ως θάμνους, οι οποίοι δημιούργησαν μια εντυπωσιακή εικόνα καθώς μπαινόβγαιναν στο γήπεδο.

The Ents showing up to take down Isengard pic.twitter.com/3f6095L6Xw — Conor Ryan (@ConorRyan_93) February 9, 2026

Σύμφωνα με τον αναλυτή αθλητικών επιχειρήσεων που εργάζεται για το The Action Network, Ντάρεν Ρόβελ, οι κομπάρσοι που έκαναν τους θάμνους έλαβαν 1.309 δολάρια για τις υπηρεσίες τους. Εκτός από την ίδια την παράσταση, πέρασαν συνολικά 70 ώρες (οκτώ ημέρες) με πρόβες και προετοιμασία.

The trees at the halftime show were people pic.twitter.com/vBqCrlCx4e February 9, 2026

Ο ίδιος ο Bad Bunny δεν έλαβε αμοιβή, παρά το γεγονός ότι ήταν ο πρωταγωνιστής καθώς οι καλλιτέχνες ιστορικά δεν αμείβονται, καθώς θεωρείται πως η σκηνή του Super Bowl είναι η μεγαλύτερη διαφήμιση για τους ίδιους.

protothema.gr

