Το έτος του αλόγου θα υποδεχτεί η Κίνα στις 17 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με το κινεζικό ζωδιακό κύκλο, το άλογο συμβολίζει τη ζωτικότητα, την ελευθερία και το επιχειρηματικό πνεύμα, ενώ σχετίζεται με το θετικό μήνυμα της «στιγμιαίας επιτυχίας».

Αυτή η πολιτισμική χροιά εξελίσσεται σε έναν σημαντικό δεσμό για τις εμπορικές εταιρίες παγκόσμιας εμβέλειας, προκειμένου να προσεγγίσουν τους Κινέζους καταναλωτές.

Καθώς είναι το πιο σημαντικό φεστιβάλ στην Κίνα, το Φεστιβάλ της Άνοιξης είναι η χρυσή περίοδος για την καταναλωτική αγορά.

On February 9, the elaborately designed Spring Festival floral installation made its debut at Bayi Square in Nanchang. With vibrant spring scenery, the city landmark shines with unique charm for the Year of the Horse. pic.twitter.com/IWdCVJ3C32 — Nanchang China (@VisitNanchang) February 10, 2026

Για τις εταιρίες με διεθνή εμπορική παρουσία, η προώθηση προϊόντων περιορισμένης παραγωγής σύμφωνα με την τοπική πολιτιστική κουλτούρα, αποτελεί μία συνηθισμένη στρατηγική εμπορικής προώθησης κατά τα τελευταία χρόνια.

Στο Διεθνές Εμπορικό Συγκρότημα Αφορολόγητων Ειδών στην Χάικου, την πρωτεύουσα της κινεζικής νησιωτικής επαρχίας Χαϊνάν, είναι σε πλήρη εξέλιξη οι εμπορικές προετοιμασίες για τους εορτασμούς με παραδοσιακά διακοσμητικά στοιχεία κόκκινου χρώματος, αλλά και ποικίλους στολισμούς που έχουν κεντρικό θέμα το άλογο.

cnn.gr