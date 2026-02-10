Το έτος του αλόγου θα υποδεχτεί η Κίνα στις 17 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με το κινεζικό ζωδιακό κύκλο, το άλογο συμβολίζει τη ζωτικότητα, την ελευθερία και το επιχειρηματικό πνεύμα, ενώ σχετίζεται με το θετικό μήνυμα της «στιγμιαίας επιτυχίας».

Αυτή η πολιτισμική χροιά εξελίσσεται σε έναν σημαντικό δεσμό για τις εμπορικές εταιρίες παγκόσμιας εμβέλειας, προκειμένου να προσεγγίσουν τους Κινέζους καταναλωτές.

Καθώς είναι το πιο σημαντικό φεστιβάλ στην Κίνα, το Φεστιβάλ της Άνοιξης είναι η χρυσή περίοδος για την καταναλωτική αγορά.

Για τις εταιρίες με διεθνή εμπορική παρουσία, η προώθηση προϊόντων περιορισμένης παραγωγής σύμφωνα με την τοπική πολιτιστική κουλτούρα, αποτελεί μία συνηθισμένη στρατηγική εμπορικής προώθησης κατά τα τελευταία χρόνια.

Στο Διεθνές Εμπορικό Συγκρότημα Αφορολόγητων Ειδών στην Χάικου, την πρωτεύουσα της κινεζικής νησιωτικής επαρχίας Χαϊνάν, είναι σε πλήρη εξέλιξη οι εμπορικές προετοιμασίες για τους εορτασμούς με παραδοσιακά διακοσμητικά στοιχεία κόκκινου χρώματος, αλλά και ποικίλους στολισμούς που έχουν κεντρικό θέμα το άλογο.

