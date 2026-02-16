Επείγουσα χειρουργική επέμβαση έσωσε τη ζωή ενός 9χρονου κοριτσιού στο Περού, το οποίο είχε καταπιεί περισσότερους από 20 ισχυρούς μαγνήτες, προκαλώντας σοβαρές εσωτερικές βλάβες.

Το πιο πρόσφατο περιστατικό αφορά σε εννιάχρονη, η οποία έφτασε στο εξειδικευμένο κέντρο με έντονο κοιλιακό άλγος αφού είχε καταπιεί περισσότερα από είκοσι ισχυρά μαγνητάκια μέσα σε διάστημα περίπου μίας εβδομάδας. Σύμφωνα με τους γιατρούς, η πράξη της επηρεάστηκε από διαδικτυακά βίντεο που υποστήριζαν ότι οι μαγνήτες μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα με τη χρήση νομίσματος. Ακτινολογικός έλεγχος έδειξε ότι οι μαγνήτες είχαν ενωθεί μεταξύ τους σχηματίζοντας γωνία και είχαν προκαλέσει διατρήσεις στο στομάχι και στο λεπτό έντερο.

Οι μαγνήτες σχημάτιζαν γωνία στο στομάχι του παιδιού

Η γαστρεντερολογική ομάδα προχώρησε σε επείγουσα ενδοσκόπηση και αφαίρεσε δώδεκα τεμάχια με ειδική λαβίδα. Ωστόσο, επειδή παρέμεναν και άλλα εκτός στομάχου και πιθανώς στα έντερα, κρίθηκε αναγκαία μία χειρουργική επέμβαση. Με πολύωρη λαπαροτομία, οι χειρουργοί αφαίρεσαν τους υπόλοιπους δέκα μαγνήτες και αποκατέστησαν πολλαπλές βλάβες και διατρήσεις στο πεπτικό σύστημα.

Η ταχεία ιατρική ανταπόκριση απέτρεψε σοβαρές επιπλοκές, όπως σοβαρές λοιμώξεις ή την ανάγκη αφαίρεσης οργάνων. Η ασθενής ανάρρωσε ικανοποιητικά και δεν χρειάστηκε νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Επικίνδυνοι οι μαγνήτες για τα παιδιά

Το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού τόνισε ότι το 2025 και μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί τουλάχιστον δεκαπέντε περιστατικά κατάποσης μαγνητών. Κάλεσε τους γονείς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στο σπίτι και προειδοποίησε ότι η κατάποση μαγνητών μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες, όπως διατρήσεις του εντέρου, αφαίρεση οργάνων ή ακόμη και θάνατο, εάν δεν ληφθεί άμεση ιατρική φροντίδα.

