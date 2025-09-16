Στις δύο sold out εμφανίσεις της στο Καλλιμάρμαρο αναφέρθηκε η Άννα Βίσση, υπογραμμίζοντας ότι η αντοχή της στη σκηνή οφείλεται σε πειθαρχία και σωστή προετοιμασία.

«Δεν υπάρχει μυστικό, όλα φανερά είναι. Πιστεύω στη γυμναστική και στη σωστή διατροφή, αλλιώς δεν βγαίνει. Δεν μπορώ να τραγουδάω 3,5 ώρες με αγνή ενέργεια, χωρίς ουσίες, χωρίς τίποτα – κι ας λένε διάφορα πίσω από την πλάτη μου», είπε στην κάμερα της εκπομπής Happy Day.

Η τραγουδίστρια σημείωσε ότι πλησιάζει σε ηλικία που θεωρείται δύσκολη, ωστόσο δεν τη νιώθει: «Πρέπει να είμαι στρατιώτης, να προσέχω. Είμαι στον κόσμο της μουσικής που μου δίνει συνέχεια φτερά».

Αναφερόμενη στην αποδοχή του κοινού, έκανε λόγο για «ευλογία και δικαίωση», τονίζοντας πως θέλει να παραμένει ταπεινή, όπως τη συμβούλευσε και η 94χρονη μητέρα της. «Όταν επί δύο ημέρες ζεις κάτι τέτοιο, όποιος και να είσαι, το χάνεις λίγο. Δεν θέλω να γυρίζει ο κόσμος γύρω από εμένα», ανέφερε.

Για τον Νίκο Καρβέλα σημείωσε: «Δεν είναι να τον ευχαριστώ, είναι μέσα μου. Είμαστε μαζί σε αυτό. Άννα Βίσση σημαίνει φωνή και τραγούδια. Ο Καρβέλας είναι τα τραγούδια». Παραδέχθηκε επίσης πως η προετοιμασία των συναυλιών προκάλεσε άγχος και φόβο, καθώς ήθελε να παρουσιάσει κάτι διαφορετικό στο κοινό.

Οι δύο συναυλίες συγκέντρωσαν περισσότερους από 130.000 θεατές το Σαββατοκύριακο, με το Παναθηναϊκό Στάδιο να γεμίζει από νωρίς το απόγευμα. Το πρόγραμμα περιλάμβανε διαχρονικές μπαλάντες αλλά και δυναμικά τραγούδια, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή σχέση της με το κοινό.

