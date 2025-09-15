Περισσότεροι από 130.000 θεατές βρέθηκαν το Σάββατο και την Κυριακή στο Παναθηναϊκό Στάδιο για να αποθεώσουν την Άννα Βίσση, η οποία παρουσίασε δύο συνεχόμενες sold out συναυλίες-υπερπαραγωγή.

Η «απόλυτη σταρ» της ελληνικής σκηνής χάρισε στο κοινό της ένα θέαμα που συνδύασε διαχρονικές μπαλάντες και εκρηκτικές επιτυχίες με εντυπωσιακά εφέ, ισχυρή σκηνική παρουσία και στιγμές συγκίνησης.

Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η σύμπραξη με 50μελή συμφωνική ορχήστρα της Φιλαρμόνιας Ορχήστρας Αθηνών και 20 χορευτές που πλαισίωσαν την ερμηνεύτρια με χορογραφίες, δημιουργώντας μια εικόνα διεθνούς παραγωγής.

Η Βίσση δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη μεγάλη επιτυχία της Εθνικής Ελλάδας στο EuroBasket 2025. Μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου επί της Φινλανδίας, αφιέρωσε το τραγούδι «Ψυχεδέλεια» στους διεθνείς, φωνάζοντας από σκηνής «Μπράβο σας ρε παιδιά!».

Οι δύο συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο επιβεβαίωσαν τη μοναδική σχέση αγάπης της με το κοινό, που την ακολουθεί σταθερά σε όλη της την πορεία.

protothema.gr