Ένας σκύλος που εξαφανίστηκε από το σπίτι του στην Καλιφόρνια τον Ιούλιο, βρέθηκε δύο μήνες αργότερα να περιπλανιέται στα περίχωρα του Σικάγο, έχοντας διανύσει απόσταση άνω των 3.200 χιλιομέτρων.

Ο Όπι, ένα 5χρονο κόργκι – ποιμενικό, χάθηκε στη διάρκεια καταιγίδας και εντοπίστηκε στις 28 Σεπτεμβρίου στο Ιτάσκα, όπου παραδόθηκε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα.

Παρά το γεγονός ότι το κολάρι του έφερε άλλο όνομα, οι αστυνομικοί σάρωσαν το μικροτσίπ του και κατάφεραν να εντοπίσουν την πραγματική του ιδιοκτήτρια, μέσω της εταιρείας μικροτσίπ.

Η γυναίκα αρχικά πίστεψε ότι πρόκειται για φάρσα, αδυνατώντας να φανταστεί ότι ο σκύλος της βρέθηκε τόσο μακριά. Μόλις όμως επικοινώνησαν οι αρχές μαζί της, ξεκίνησε αμέσως για να τον παραλάβει.

Όπως εκτιμά η διευθύντρια της Υπηρεσίας Ζώων της κομητείας Ντουπάζ, Λόρα Φλαμιόν, πιθανόν κάποιος να πήρε τον Όπι μετά την καταιγίδα και να τον μετέφερε στο Ιλινόις, αλλάζοντάς του κολάρι.

Η ίδια τονίζει τη σημασία της ενημέρωσης των στοιχείων στο μικροτσίπ κάθε ζώου, καθώς σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας, μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για την ταυτοποίηση και την επιστροφή στον ιδιοκτήτη του.

iefimerida.gr