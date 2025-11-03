Όπως και στους ανθρώπους, έτσι και στους σκύλους ο καρκίνος αποτελεί μια συχνή και σοβαρή ασθένεια. Μετά τη διάγνωση, η πρώτη ερώτηση που απασχολεί κάθε κηδεμόνα είναι «πόσο καιρό μπορεί να ζήσει ο σκύλος μου;» — ένα ερώτημα που δεν έχει μία μόνο απάντηση, καθώς η πρόγνωση εξαρτάται από τον τύπο του καρκίνου, το στάδιο, τη θεραπεία αλλά και τη γενική υγεία του ζώου.

Καρκίνος στον σκύλο

Οι σκύλοι μπορούν να αναπτύξουν διάφορους τύπους καρκίνου. Ο καθένας από αυτούς αναπτύσσεται με πολύ διαφορετικούς ρυθμούς. Οι επιλογές θεραπείας, οι προβλέψεις και οι πιθανότητες επιβίωσης εξαρτώνται από πολλούς σύνθετους παράγοντες, όπως ο τύπος του καρκίνου και η θέση του στο σώμα του ζώου. Η ηλικία, η φυλή και η γενική υγεία του σκύλου μπορούν επίσης να επηρεάσουν το χρονικό διάστημα που θα ζήσει ο σκύλος μετά τη διάγνωση καρκίνου.

Σε αυτό το άρθρο, θα δούμε τους τύπους καρκίνου, από τους οποίους μπορεί να νοσήσει ένας σκύλος, πώς υπολογίζεται η προσδοκώμενη διάρκεια ζωής του και τι μπορεί να ”δείξει” ότι το ζώο μας μπορεί να έχει καρκίνο.

Τύποι καρκίνου που παρατηρούνται συχνά σε σκύλους

Ο καρκίνος μπορεί να αναπτυχθεί σε σκύλους οποιασδήποτε ηλικίας, οποιουδήποτε μεγέθους ή φυλής. Κάποιοι καρκίνοι μπορεί να εμφανιστούν σε ορισμένες φυλές συχνότερα. Για παράδειγμα, τα Σκωτσέζικα Τεριέ έχουν υψηλά ποσοστά καρκίνου της ουροδόχου κύστης. Τα πιο συχνά είδη καρκίνου που μπορεί να εμφανίσει ένας σκύλος είναι:

-Καρκίνος της ουροδόχου κύστης

-Οστεοσάρκωμα

-Ινοσαρκώμα (ένας σπάνιος καρκινικός όγκος των μαλακών ιστών ή των οστών που ξεκινά από τον ινώδη συνδετικό ιστό)

-Καρκίνος του ήπατος

-Καρκίνος πνεύμονα

-Λεμφώματα

-Καρκίνος του μαστού

-Καρκίνος του παγκρέατος

-Καρκίνος του δέρματος

-Στοματικό μελάνωμα

Συμπτώματα καρκίνου

Τα συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν σε έναν σκύλο με καρκίνο είναι:

Εξογκώματα και ογκίδια: Μάζες που μπορεί να τις ψηλαφίσεις κάτω από το δέρμα ή σε εσωτερικά όργανα.

Αλλαγές στη συμπεριφορά: Λήθαργος, απάθεια, έλλειψη όρεξης ή αλλαγές στις συνήθειες (π.χ. δυσκολία στην ούρηση ή την αφόδευση).

Πληγές και αιμορραγίες: Πληγές που δεν επουλώνονται ή ασυνήθιστη αιμορραγία από διάφορα σημεία του σκύλου, όπως το στόμα, τη μύτη, τα γεννητικά όργανα ή τον πρωκτό.

Σωματικές αλλαγές: Ανεξήγητη απώλεια ή αύξηση βάρους, δυσκαμψία, χωλότητα, πρήξιμο, ή δυσοσμία στόματος

Αναπνευστικά προβλήματα: Δυσκολία στην αναπνοή ή συχνό φτέρνισμα.

Πόσο καιρό μπορεί να ζήσει ένας σκύλος με καρκίνο

Οι κτηνίατροι της κλινικής All Animal Clinic από το Leighton της Αγγλίας αναφέρουν ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο για τους κτηνιάτρους να προβλέψουν τη διάρκεια ζωής ενός σκύλου που έχει διαγνωστεί με οποιοδήποτε από αυτά τα είδη καρκίνου. Κάποιοι σκύλοι που έχουν καρκίνο θα πεθάνουν από γεράματα, οπότε αυτή είναι μια πρώτη δυσκολία πρόβλεψης.

Επίσης, όταν τα συμπτώματα γίνονται σοβαρά, πολλοί κηδεμόνες επιλέγουν να κάνουν ευθανασία στον σκύλο τους για να μην υποφέρει, κάτι απολύτως λογικό. Αυτό σημαίνει ότι για πολλούς σκύλους με καρκίνο, ο κηδεμόνας του θα αποφασίσει τελικά πόσο θα ζήσει.

Υπάρχει όμως και ένα άλλο που δυσκολεύει να καταλάβουμε το πότε θα πεθάνει ένας σκύλος που έχει διαγνωστεί με καρκίνο. Δυστυχώς, όπως ξέρουμε, δεν λαμβάνουν όλοι οι σκύλοι την κατάλληλη θεραπεία μετά τη διάγνωσή τους. Οι θεραπείες είναι ακριβές και σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχουν τα χρήματα. Έτσι ο κηδεμόνας προτιμάει και σε αυτή την περίπτωση την ευθανασία, κάτι που πραγματικά είναι πολύ άσχημο. Ή το ζώο μπορεί να μείνει χωρίς θεραπεία. Οπότε και αυτό δυσκολεύει τους γιατρούς στο να υπολογίσουν τη ζωή που μένει σε ένα ζώο με καρκίνο.

Ορισμένοι καρκίνοι είναι σχετικά εύκολο να αφαιρεθούν χειρουργικά, εάν διαγνωστούν νωρίς. Από την άλλη η χειρουργική επέμβαση μπορεί να μην αποτελεί θεραπευτική επιλογή για άλλους τύπους καρκίνου. Για κάποιους, η χημειοθεραπεία μπορεί να είναι αποτελεσματική, ενώ άλλοι καρκίνοι μπορεί να μην ανταποκρίνονται καθόλου σε αυτή.

Παρόλα αυτά μπορούμε να δούμε ενδεικτικά κάποιους καρκίνους και το προσδοκώμενο χρόνο ζωής των άρρωστων ζώων:

Λεμφώματα: 12 έως 14 μήνες για τα περισσότερα περιστατικά. Μπορεί όμως ο σκύλος να ζήσει και πιο πολλά χρόνια ανάλογα με τη μορφή του καρκίνου. Χωρίς θεραπεία, ο χρόνος επιβίωσης είναι πολύ μικρότερος- συχνά μόνο λίγων εβδομάδων. Η ύφεση είναι δυνατή με χημειοθεραπεία και τα περισσότερα σκυλιά την ανέχονται καλά.

Στοματικό μελάνωμα: Το ζώο ζει πάνω από 18 μήνες στα στάδια 1-3. Ένα ζώο όμως στο στάδιο 4 συνήθως ζει λιγότερο από 3 μήνες. Τα στοματικά μελανώματα είναι πολύ σοβαροί καρκίνοι και μπορούν να εξαπλωθούν σε άλλα όργανα.

Οστεοσάρκωμα: Περίπου 6 έως 12 μήνες με συνδυασμό χειρουργικής επέμβασης και χημειοθεραπείας. Χωρίς θεραπεία, η επιβίωση του ζώου είναι λιγότερο από ένα μήνα.

Καρκίνος του μαστού: 6 έως 10 μήνες για περιστατικά με θεραπεία. Από την άλλη, οι καλοήθεις όγκοι συχνά θεραπεύονται με χειρουργική επέμβαση.

Όγκος εγκεφάλου: Περίπου 6 έως 10 μήνες. Με χειρουργική επέμβαση και ακτινοβολία το ζώο μπορεί να ζήσει έως και 16 μήνες.

Πόσο καιρό μπορεί να ζήσει ένας σκύλος με καρκίνο χωρίς θεραπεία;

Εδώ είναι τα δύσκολα. Αν ο σκύλος σας έχει διαγνωστεί με καρκίνο, πιθανότατα εξετάζετε όλες τις επιλογές σας. Το κατά πόσο αξίζει να αντιμετωπιστεί ο καρκίνος χειρουργικά ή με άλλες θεραπευτικές επιλογές που προτείνει ο κτηνίατρός σας. Ή να μην γίνει τίποτα. Υπάρχουν περιπτώσεις ζώων, όπως στα πολύ μεγάλα σε ηλικία, που μπορεί ο κτηνίατρός σας να σας συστήσει να μην κάνετε τίποτα.

Το πόσο λοιπόν καιρό μπορεί ένας σκύλος να ζήσει με καρκίνο χωρίς θεραπεία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από παράγοντες όπως, ο τύπος του καρκίνου, αν εξαπλώνεται μέσα στο σώμα του και πού μπορεί να εξαπλωθεί, το ρυθμό με τον οποίο εξαπλώνεται, τα συμπτώματα που έχει το ζώο, την ηλικία του, όπως αναφέραμε, τη γενική υγεία του και αν υπάρχουν δευτερεύουσες επιπλοκές.

Αυτό που ισχύει στην περίπτωση των ανθρώπων, ισχύει και στην περίπτωση των ζώων: Ανεξάρτητα από τον τύπο του καρκίνου, η έγκαιρη ανίχνευση, διάγνωση και θεραπεία είναι τα κλειδιά για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Είναι επίσης σημαντικό να προγραμματίζετε τακτικά ετήσια ιατρικά τεστ, ώστε ο κτηνίατρός σας να μπορεί να διαγνώσει οποιαδήποτε ασθένεια στα πρώτα της στάδια και να σας παρουσιάσει πιθανές επιλογές θεραπείας. Η ποιότητα ζωής του ζώου παίζει μεγάλη σημασία. Τέλος αν ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί σε απομακρυσμένα όργανα, δεν μπορεί να θεραπευτεί. Σε αυτό το στάδιο, η θεραπεία επικεντρώνεται στην παρηγορητική φροντίδα, ώστε το ζώο να μην πονάει και να νιώθει καλά για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε ότι οι πληροφορίες που υπάρχουν σε αυτό το άρθρο έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελούν ιατρικές συμβουλές. Για ακριβή διάγνωση της κατάστασης του κατοικιδίου σας, μιλήστε μόνο με τον κτηνίατρό σας.

