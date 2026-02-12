H Ντίτο ψάχνει οικογένεια!

Αυτό το όμορφο και φιλικό αγόρι είναι περίπου ενός έτους και ψάχνει έναν άνθρωπο για να τον υιοθετήσει.

Όποιος ενδιαφέρεται να τον κάνει μέλος της οικογένειάς του μπορεί να διευθετήσει επίσκεψη στο καταφύγιο Simba Animal Aid για να τον γνωρίσει.

Όλα τα σκυλιά δίνονται με πακέτο υιοθεσίας το οποίο περιλαμβάνει αιματολογικά τεστ, εμβόλιο, αποπαρασίτωση, ηλεκτρονική σήμανση (microchip) και στείρωση.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 99 657 631 ή στο simbaanimalaid@gmail.com.