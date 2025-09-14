Αν γράψουμε πως ο ΔΗΣΥ προωθεί φωτογραφικό νόμο ο οποίος είναι κομμένος και ραμμένος σε συγκεκριμένα πρόσωπα είναι δεδομένο πως θα μας επικρίνουν.

Εάν γράψουμε πως η προωθούμενη νομοθεσία είναι καθαρά για ψηφοθηρικούς λόγους, πάλι θα κατηγορηθούμε.

Εάν γράψουμε πως κάποιοι θα εξυπηρετηθούν από την έγκριση της συγκεκριμένης νομοθεσίας θα μας χαρακτηρίσουν εμμονικούς.

Ωστόσο, τα γεγονότα και οι πράξεις του κόμματος της δεξιάς αυτό δείχνουν. Συγκεκριμένα, εδώ και αρκετούς μήνες ο ΔΗΣΥ επανέφερε μέσω πρότασης νόμου ένα νομοσχέδιο της Κυβέρνησης, το οποίο καταψηφίστηκε πριν από ενάμιση χρόνο.

Αξίζει να σημειωθεί πως με τη συγκεκριμένη ρύθμιση υπάρχουν διαφωνίες και από κάποια συγκυβερνώντα κόμματα, ενώ η ΠΑΣΥΔΥ, ως η μεγαλύτερη συντεχνία των δημοσίων υπαλλήλων, διαφωνεί, ζητώντας μάλιστα γενικότερες αλλαγές.

Πρόκειται για τη νομοθεσία για τις αποσπάσεις, για τις οποίες ο ΔΗΣΥ επιδιώκει να ισχύουν στο διηνεκές. Συγκεκριμένα, με το ισχύον καθεστώς, σήμερα, οι αποσπάσεις μεταξύ οργανισμών Δημοσίου Δικαίου (ημικρατικοί) και Δημόσιας Υπηρεσίας μπορούν να διαρκούν μέχρι 3 συν 3 χρόνια, ενώ από ένα τμήμα του Δημοσίου σε άλλο οι αποσπάσεις είναι χωρίς χρονικό περιορισμό.

Με την πρόταση νόμου του ΔΗΣΥ, επιδιώκεται να μην υπάρχει χρονικός περιορισμός ούτε στις αποσπάσεις από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου στη Δημόσια Υπηρεσία. Πάντως, στο Κοινοβούλιο άρχισαν να κυκλοφορούν φήμες ποιοι θα εξυπηρετηθούν από την συγκεκριμένη ρύθμιση, παρόλο, που οι εισηγητές της πρότασης νόμου, υποστηρίζουν με την αυτή θα αρθεί μια στρέβλωση και μια αδικία.

Μάλιστα, τονίζουν πως ότι θα ισχύει στα τμήματα του δημοσίου θα ισχύει και στους ημικρατικούς. Το γεγονός, όμως, που οι άμεσα εμπλεκόμενοι δηλαδή η ΠΑΣΥΔΥ διαφωνεί δεν προκαλεί κάποια εντύπωση αλλά και προβληματισμό;

Στην ίδια γραμμή με την ΠΑΣΥΔΥ βρίσκεται και η ΠΕΟ, με τον εκπρόσωπο της ξεκάθαρα να αναφέρει στη Βουλή ότι οι αποσπάσεις γίνονται για την εξυπηρέτηση και ρουσφέτι, επισημαίνοντας πως είναι ξεκάθαρο πως αυτές εξυπηρετούν αυτούς που έχουν, κατά την έκφραση τους, πλάτες. Η ΠΑΣΥΔΥ, όχι μόνο διαφωνεί με την πρόταση του ΔΗΣΥ, αλλά θέλει να αλλάξει το συνολικό νομικό πλαίσιο για τις αποσπάσεις, έτσι ώστε ούτε στο Δημόσιο να είναι επ΄αόριστον αλλά να υπάρξουν κάποιοι χρονικοί περιορισμοί τα 3 συν 3 χρόνια.

Από την άλλη, ΣΕΚ και Ισότητα συμφωνούν με τη νομοθετική ρύθμιση που επιχειρείται, χωρίς να τεκμηριώσουν επαρκώς τους λόγους. Και το κερασάκι στην τούρτα, παρά τις αντιδράσεις ο ΔΗΣΥ επιμένει η πρόταση νόμου τις επόμενες εβδομάδες να τεθεί προς έγκριση, την ώρα μάλιστα που το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών διεξάγει μελέτη για την αξιολόγηση του θεσμού της κινητικότητας και των αποσπάσεων στην κρατική μηχανή.

Και μόνο η βιασύνη από τον ΔΗΣΥ δείχνει ξεκάθαρα πως η νομοθεσία θα είναι για την εξυπηρέτηση ημετέρων. Μπορεί ο αριθμός των προσώπων που θα επωφεληθούν να μην είναι μεγάλος, αλλά το γεγονός ότι θα ψηφιστεί ένας φωτογραφικός νόμος λέει πολλά.

Κανείς δεν διαφωνεί να γίνονται αποσπάσεις, αλλά αυτές να είναι λογικές και να έχουν ένα χρονικό περιορισμό. Δεν έχει λογική κάποιος να προσληφθεί στην Α υπηρεσία, στην οποία να παραμένει για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, να αποσπαστεί στη Β υπηρεσία και όταν είναι η περίοδος των προαγωγών, αφού έχει τα προσόντα, να διεκδικεί τη θέση, παρόλο που δεν είχε δουλέψει στη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Κάτι, πάντως, που γίνεται σήμερα. Με αυτό τον τρόπο, κάποιες υπηρεσίες θα είναι υποστελεχωμένες αλλά δεν θα μπορούν να προσλάβουν άλλα πρόσωπα για να καλύψουν τα κενά, καθώς τις θέσεις τις κατακρατούν οι αποσπασμένοι.

Συνεπώς, αντί να ζητά οι αποσπάσεις να είναι απροσδιόριστου χρόνου, θα ήταν καλό ο ΔΗΣΥ να αναμένει να ολοκληρωθεί η σχετική μελέτη που διεξάγεται για διόρθωση όλων των στρεβλώσεων με τις αποσπάσεις και μετά να προχωρήσει σε αλλαγές.

Και όχι να κάνει το αντίθετο, όπως διεμήνυσαν κάποιοι βουλευτές του ΔΗΣΥ. Στην προηγούμενη του προσπάθεια, λόγω των αντιδράσεων, είχε βάλει στην άκρη τη σχετική πρόταση νόμου. Ας ελπίσουμε να πράξει και αυτή την φορά το ίδιο, αλλιώς θα επιβεβαιωθούμε πως πρόκειται για καθαρό ρουσφέτι.