Ο ρόλος του κράτους στην προστασία του εθνικού μας προϊόντος είναι καίριας σημασίας, με πολλαπλές πτυχές. Από τη μια, χρειάζεται τα αντανακλαστικά του να είναι σε εγρήγορση από τους «πειρατές» στο εξωτερικό. Από την άλλη, πρέπει στο εσωτερικό να μεριμνά για την ευημερία όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Πρώτιστο μέλημα, η διαφύλαξη των εξαγωγών, η περαιτέρω επέκτασή τους, η εξασφάλιση των 15.000 εργαζομένων στον κλάδο και κατά επέκταση η προστασία της εγχώριας οικονομίας.

Προστατεύοντας το χαλλούμι από τις απομιμήσεις

Αναπόφευκτα, όταν ένα προϊόν είναι πετυχημένο θα βρεθούν πολλοί που θα επιχειρήσουν να το αντιγράψουν. Στο πρόσφατο παρελθόν, έχουν σημειωθεί πολλά περιστατικά όπου εταιρείες και προϊόντα στο εξωτερικό χρησιμοποιούν παράνομα την ονομασία halloumi/hellim. Αυτές οι κινήσεις απαγορεύονται αυστηρά ένεκα της κατοχύρωσης του χαλλουμιού ως ΠΟΠ το 2021. Διότι με βάση αυτήν, όσες εταιρείες του εξωτερικού επιθυμούν να πωλούν χαλλούμι είτε στο λιανεμπόριο είτε στον τομέα του HORECA, θα πρέπει να προμηθεύονται τα προϊόντα τους από την Κύπρο. Επίσης, κανένα

τυροκομείο στην ΕΕ δεν μπορεί να παράξει χαλλούμι, ακόμα και αν προορίζεται για πώληση σε τρίτη χώρα. Σε τρίτες χώρες, το χαλλούμι προστατεύεται μόνο εκεί όπου υπάρχουν εμπορικά σήματα. Δυστυχώς, όμως, αυτό δεν εμποδίζει εταιρείες στο εξωτερικό να χρησιμοποιούν παράνομα την ονομασία του εθνικού μας προϊόντος, με τα περιστατικά να προκαλούν έντονο προβληματισμό και ανησυχία, ιδιαίτερα όταν σημειώνονται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και αυτό γιατί η εν λόγω χώρα αποτελεί τον κύριο προορισμό των εξαγωγών χαλλουμιού ΠΟΠ, με τις εξαγωγές μόνο το 2023 να φτάνουν το 47%. Οπότε, σε καμία περίπτωση δεν έχουμε την πολυτέλεια να πληγεί η βιωσιμότητα ενός εκ των κορυφαίων εξαγώγιμων προϊόντων της Κύπρου.

Τι κάνει το κράτος για να μας προστατεύσει από την πειρατεία

Δυστυχώς, το Υπουργείο Γεωργίας -που είναι και το αρμόδιο για την προστασία του χαλλουμιού ΠΟΠ- δεν έχει αναπτύξει ακόμα έναν μηχανισμό άμεσου εντοπισμού και προστασίας του παραδοσιακού μας προϊόντος. Ο Σύνδεσμος Τυροκόμων ωστόσο έχει αποδείξει έμπρακτα ότι διαθέτει γρήγορα αντανακλαστικά και μόλις εντοπίσει περιστατικά πειρατείας ενημερώνει άμεσα ταΥπουργεία Γεωργίας, Εμπορίου και Εξωτερικών, καθώς και τη Νομική Υπηρεσία, ζητώντας την άμεση παρέμβασή τους και την ενεργοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα, το ιστορικό των επιστολών που έχει αποστείλει ο Σύνδεσμος είναι μακρύ, αποδεικνύοντας τη διαχρονική δέσμευσή του για την προστασία του χαλλουμιού.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης για το Χαλλούμι

Η παρούσα κυβέρνηση, θέλοντας να διαφυλάξει τις εξαγωγές του χαλλουμιού και να δημιουργήσει τις συνθήκες για την περαιτέρω ανάπτυξή τους, σύστησε πριν από μερικούς μήνες την Επιτροπή Παρακολούθησης για το Χαλλούμι. Σε αυτήν συμμετέχουν όλοι οι αρμόδιοι φορείς, η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Δρ. Μαρία Παναγιώτου και ανώτεροι κρατικοί λειτουργοί, υπό την προεδρία του ΚΕΒΕ. Εκτός από τις εξαγωγές, ανάμεσα στους κύριους στόχους της είναι η διαφύλαξη της παραγωγής και της χρήσης όλου του παραγόμενου γάλακτος στην Κύπρο που χρησιμοποιείται για το χαλλούμι, καθώς και η διαφύλαξη των 15.000 και πλέον εργαζομένων στον κλάδο. Μια σημαντική παράμετρος στον οδικό χάρτη που έχει ορίσει η Επιτροπή για την υλοποίηση των στόχων της, είναι η μηνιαία καταμέτρηση όλων των ειδών γάλακτος προκειμένου να λαμβάνονται υπολογισμένες και ορθές αποφάσεις. Η έναρξη λειτουργίας του λογισμικού καταμέτρησης του αιγοπρόβειου γάλακτος τον περασμένο Οκτώβριο -που αποτελούσε και πάγια θέση του Συνδέσμου μας- εξασφαλίζει ότι οι παραγωγοί του χαλλουμιού πληρούν τις προδιαγραφές καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, δεδομένου ότι τα εκάστοτε διατάγματα βασίζονται πλέον σε ποσοτικά δεδομένα. Αυτό θα μας επιτρέψει να διαφυλάξουμε πραγματικά τις εξαγωγές χωρίς να τις θέτουμε σε κίνδυνο, διαφυλάσσοντας την ευημερία όλων των εμπλεκομένων του κλάδου και κατά επέκταση προστατεύοντας και την οικονομία του ίδιου του τόπου μας.

Λειτουργός, Τμήμα Βιομηχανικής Ανάπτυξης, Καινοτομίας & Περιβάλλοντος ΚΕΒΕ

Εκτελεστικός Γραμματέας Συνδέσμου Τυροκόμων Κύπρου