Το 13ο Ενεργειακό Συμπόσιο, που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη στη Λευκωσία, κατέληξε σ΄ ένα βασικό συμπέρασμα, το οποίο ήταν και ο τίτλος του: Έφτασε η ώρα για έργα στην ενέργεια.

Το μήνυμα αυτό το εξέπεμψαν όλοι σχεδόν οι ομιλητές, είτε αναφέρονταν στο φυσικό αέριο, είτε στον ηλεκτρισμό, είτε στις ΑΠΕ.

Με την ανάγκη αυτή συμφώνησε και ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος στην ομιλία του είπε ότι είναι πολύ σωστός ο τίτλος του 13ου Ενεργειακού Συμποσίου.

Από τα όσα είπε ο Πρόεδρος, ο Υπουργός Ενέργειας και όλοι σχεδόν οι ομιλητές, αυτά που πρέπει να γίνουν στην ενέργεια είναι τα εξής:

Η εμπορική αξιοποίηση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου στα κοιτάσματα της AOZ μας.

Η χορήγηση νέων αδειών για έρευνες σε άλλα οικόπεδα της ΑΟΖ μας.

Η εισαγωγή φυσικού αερίου για την ηλεκτροπαραγωγή και άλλες ανάγκες.

Η επέκταση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων με γειτονικές χώρες, με έμφαση στην ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ μέσω του GSI.

Η δημιουργία των απαιτούμενων έργων υποδομής για ενεργειακούς σκοπούς.

Η διεύρυνση της δυναμικότητας των ΑΠΕ.

Είναι φανερόν ότι τα πιο πάνω καλύπτουν περίπου όλους τους ενεργειακούς σχεδιασμούς της Κύπρου και είναι αυτά που βρίσκονται στην ατζέντα της Κυβέρνησης.

Όμως, για όλους σχεδόν τους σχεδιασμούς, υπάρχουν καθυστερήσεις, τεχνικά και άλλα εμπόδια, τα οποία δεν επιτρέπουν την άμεση υλοποίηση τους. Παρά τις διμερείς συνεργασίες με κράτη της περιοχής και τις συμφωνίες με εταιρείες κολοσσούς, οι σχεδιασμοί αυτοί δεν έλαβαν ακόμα σάρκα και οστά, κάτι που ανησυχεί όλους μας.

Ενόψει αυτών των δεδομένων, πιστεύουμε ότι έφτασε η ώρα που η Κυβέρνηση θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το ενεργειακό τοπίο. Με απλά λόγια, θα πρέπει να ξαναδεί όλους τους ενεργειακούς σχεδιασμούς, να αξιολογήσει τις δυνατότητες μας για υλοποίηση και να αποφασίσει με ποια θα προχωρήσει με προτεραιότητα.

Οι μεγαλόστομες εξαγγελίες των τελευταίων χρόνων ότι θα επιδιώξουμε τον άλφα ή το βήτα ενεργειακό σχεδιασμό και στο τέλος να μένουν όλα στο συρτάρι, δεν προσφέρουν τίποτα, αντίθετα απογοητεύουν τους πολίτες, αποθαρρύνουν τους ξένους επενδυτές και δεν επιλύουμε κανένα πρόβλημα.

Κατά τη γνώμη μας, θα πρέπει να τεθεί μια προτεραιότητα στα έργα που είναι άμεσα υλοποιήσιμα και θα προσφέρουν θετικά αποτελέσματα στην οικονομία (π.χ. μείωση τιμών ηλεκτρισμού), ώστε να προχωρήσουν.

Οι πιο φιλόδοξοι και πιο περίπλοκοι ενεργειακοί σχεδιασμοί, ας μπουν σε σειρά προτεραιότητας και βλέποντας κάνοντας.

Μόνο, έτσι, θα μπει μια τάξη και μια σειρά στο τι επιδιώκουμε, πως θα τα καταφέρουμε και πότε θα το πετύχουμε. Η σημερινή εικόνα να επιδιώκουμε τα πάντα στην ενέργεια περιπλέκει τα πράγματα.

Και κάτι πολύ σημαντικό: Σ’ αυτή την αναγκαία ιεράρχηση των διαφόρων ενεργειακών σχεδιασμών, θα πρέπει να συνεννοηθούμε με τις εταιρείες πότε και πως θα προχωρήσουν είτε σε νέες έρευνες, είτε σε εξόρυξη των κοιτασμάτων της AOZ. Διότι, όπως είπε στο Συμπόσιο και ο γεωλόγος και ενεργειακός οικονομολόγος Κωνσταντίνος Νικολάου, οι διεθνείς εταιρείες κολοσσοί έχουν τις δικές τους προτεραιότητες, ανάλογα με τα μεγέθη των κοιτασμάτων που διαχειρίζονται παγκόσμια.

Πριν, λοιπόν, από τις οποίες υπερφιλόδοξες εξαγγελίες για την ενέργεια, ας φροντίσουμε να ξεκαθαρίσουμε αυτά που μπορούμε σήμερα να υλοποιήσουμε. Το ρολόι των ενεργειακών σχεδιασμών, ήδη βρίσκεται στο παρά πέντε…