H μέχρι σήμερα διαδρομή του χαλλουμιού αποτελεί αναμφίβολα ένα εντυπωσιακό case study. Στην ουσία πρόκειται για τη ιστορία της ίδιας της Κύπρου που κατάφερε να εξελίσσει την παράδοσή της και να τη μετατρέψει σε μια οικονομική δύναμη, με τεράστιες προοπτικές.

Από παραδοσιακό προϊόν σε διεθνές brand

Η πορεία του χαλλουμιού μόνο τυχαία δεν είναι. Πρόκειται για το success story ενός ντόπιου προϊόντος που με όραμα, σκληρή δουλειά και μεθοδικά βήματα κατάφερε να κερδίσει τις διεθνείς αγορές και να κάνει την Κύπρο γνωστή σε όλο τον κόσμο.

Τα κυπριακά τυροκομεία μέχρι σήμερα έχουν επενδύσει εκατομμύρια και με αφοσίωση, στοχεύουν διαρκώς στη βελτίωση της ποιότητας, την τυποποίηση και τη δημιουργία μιας κοινής αναγνωρίσιμης ταυτότητας. Οι εξαγωγές που αγγίζουν τα €350 εκατομμύρια έρχονται να «δικαιώσουν» τον κόπο και τις προσπάθειές τους, με το εθνικό μας προϊόν τα διατίθεται σε περισσότερες από 40 χώρες.

Η κατοχύρωσή του ως ΠΟΠ το 2021, συνέβαλλε ακόμα περισσότερο στη διεθνή εδραίωσή του. Και αυτό γιατί αναγνωρίστηκε επίσημα ως ένα αποκλειστικά κυπριακό προϊόν, προστατεύοντάς το από απομιμήσεις και παραποιήσεις, οι οποίες εύλογα αυξήθηκαν ένεκα της επιτυχίας του. Μια επιτυχία που παράλληλα ενίσχυσε το κύρος του, έδωσε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στα κυπριακά τυροκομεία και δημιούργησε νέες προοπτικές ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το μυστικό της επιτυχίας του

Το χαλλούμι έχει πολλούς λόγους για να ξεχωρίζει και να είναι τόσο δημοφιλές. Η υψηλή ποιότητα, η αυθεντικότητα, ο παραδοσιακός χαρακτήρας, η ιδιαίτερη υφή και η ξεχωριστή γεύση, συγκαταλέγονται στα κύρια χαρακτηριστικά του.

Ωστόσο, η ευελιξία του είναι αυτή που το καθιστά τόσο μοναδικό. Το χαλλούμι μπορεί να ενσωματωθεί σε παραδοσιακές συνταγές μέχρι street food και γκουρμέ πιάτα, καταφέρνοντας να τα αναδεικνύει με μαεστρία. Γι’ αυτόν τον λόγο, οι σεφ σε όλο τον κόσμο το «αγκάλιασαν», εντάσσοντάς το στην κουζίνα τους ως ένα μεσογειακό προϊόν με μια αξιοσημείωτη προσαρμοστικότητα.

Επιπρόσθετα, η αυθεντικότητά του συνδυαστικά με την εξωστρέφεια που το χαρακτηρίζει, είναι ακόμα δύο κύριοι παράγοντες της επιτυχίας του. Τα κυπριακά τυροκομεία σε συνεργασία με τους κρατικούς φορείς επένδυσαν στην προώθηση του προϊόντος, συμμετέχοντας σε διεθνείς εκθέσεις και αναπτύσσοντας στρατηγικές συνεργασίες.

Ένας σταθερός πυλώνας της εγχώριας οικονομίας

Δε χωράει αμφιβολία ότι το χαλλούμι αποτελεί έναν σταθερό πυλώνα της κυπριακής οικονομίας, προσφέροντας χιλιάδες θέσεις εργασίας, με σημαντική συμβολή στο ΑΕΠ. Μάλιστα, από τα πρώτα εξαγώγιμα προϊόντα της χώρας μας, είναι το μοναδικό που είναι καθαρά κυπριακό, φτιαγμένο με πρώτες ύλες από τον τόπο μας.

Από τα γραφικά χωριά του τόπου μας σε γνωστά εστιατόρια και αλυσίδες σούπερ μάρκετ σε όλο τον κόσμο, το χαλλούμι «κουβαλά» τη γεύση και την ιστορία μιας χώρας που σέβεται την κουλτούρα και την παράδοσή της. Μια χώρα που ξέρει να συνδυάζει έξυπνα το παρελθόν με το μέλλον της.

Μιχάλης Κούλλουρος,

Λειτουργός, Τμήμα Βιομηχανικής Ανάπτυξης, Καινοτομίας & Περιβάλλοντος ΚΕΒΕ

Εκτελεστικός Γραμματέας Συνδέσμου Τυροκόμων Κύπρου