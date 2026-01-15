Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής cdb bank

Η παγκόσμια οικονομία διανύει μια ακόμη απαιτητική χρονιά, καθώς συνεχίζει να βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές προκλήσεις. Η οικονομική δραστηριότητα διαγράφει ήπια ανάπτυξη, σε ένα περιβάλλον που παραμένει πολύπλοκο και απαιτητικό. Οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις, οι εμπορικές τριβές μεταξύ των χωρών, η ασαφής πορεία που πρόκειται να ακολουθήσουν τα επιτόκια και οι νομισματικές πολιτικές σε συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή και την ανάγκη για πράσινη μετάβαση, δημιουργούν ένα σύνθετο περιβάλλον και προσθέτουν πίεση στις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις καλούνται να λειτουργούν με αυξημένη προσοχή, να διαμορφώσουν μακροπρόθεσμες στρατηγικές, να επενδύσουν σε τομείς που προσφέρουν ανθεκτικότητα και να διαχειριστούν αποτελεσματικά τους κινδύνους. Η δυνατότητα προσαρμογής και η ευελιξία στην αντιμετώπιση των αλλαγών αλλά και η αξιοποίηση των νέων ευκαιριών που προκύπτουν, αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για τη διασφάλιση της σταθερότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης σε μια εποχή μεγάλων μεταβολών και προκλήσεων.

Στην Ευρώπη, οι συνθήκες σταθεροποιούνται σταδιακά. Ο πληθωρισμός κινείται ελαφρώς πιο πάνω από τον στόχο του 2%, ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια στα σημερινά επίπεδα, μέχρι τα μέσα του 2026. Ωστόσο, το τοπίο στην ΕΕ διαφοροποιείται, καθώς οι οικονομίες του Βορρά σημειώνουν χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, ενώ χώρες του Νότου, όπως η Κύπρος, παρουσιάζουν ισχυρότερη δυναμική. Παρ’ όλα αυτά, για το σύνολο της ΕΕ οι προβλέψεις κάνουν λόγο για χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης σε σύγκριση με τις οικονομίες του υπόλοιπου κόσμου.

Την ίδια ώρα, η κυπριακή οικονομία παρουσιάζει ισχυρή ανθεκτικότητα και σταθερές προοπτικές για τον επόμενο χρόνο. Η χώρα συνεχίζει την ανοδική της πορεία με ρυθμό ανάπτυξης υψηλότερο του ευρωπαϊκού μέσου όρου, που εκτιμάται ότι θα ανέλθει γύρω στο 3% για το 2026. Παράλληλα, ο πληθωρισμός υποχώρησε στο 0,9% το 2025 και αναμένεται να σταθεροποιηθεί κοντά στο 2% έως το 2027, ενώ το δημόσιο χρέος αναμένεται ότι θα μειωθεί από 62,8% το 2024 σε 45,7% του ΑΕΠ το 2027.

Η πρόοδος στον τουρισμό, στην εγχώρια κατανάλωση και στις υπηρεσίες, σε συνδυασμό με τη δημοσιονομική σταθερότητα, ενισχύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών, με την Κύπρο να εξελίσσεται σε περιφερειακό επιχειρηματικό κέντρο, προσελκύοντας σημαντικές επενδύσεις σε τομείς όπως το fintech, η εκπαίδευση, η υγεία και τα ακίνητα. Ταυτόχρονα, παρά την επικείμενη αύξηση του εταιρικού φόρου, οι εισροές από ξένες εταιρείες τεχνολογίας και real estate, κυρίως από Ισραήλ, Ουκρανία και Λίβανο, παραμένουν ισχυρές, επιβεβαιώνοντας την ελκυστικότητα της Κύπρου ως επενδυτικού προορισμού.

Η συνέχιση αυτής της πορείας προϋποθέτει στοχευμένες δράσεις. Το υψηλό ενεργειακό κόστος, η αύξηση του κόστους στέγασης και η έλλειψη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν σημαντικές προκλήσεις που πρέπει να τύχουν ορθής διαχείρισης. Συνεπώς, απαιτείται μια εθνική στρατηγική για την αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών και την ενίσχυση της εικόνας της Κύπρου ως τεχνολογικού και επιχειρηματικού κόμβου.

cdbbank: Στρατηγικές προτεραιότητες για το 2026. Ο τραπεζικός τομέας έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει σε αυτή τη διαδικασία. Η πρόσβαση σε κεφάλαια, η χρηματοδότηση που ενισχύει την επιχειρηματική δραστηριότητα και η υποστήριξη επενδύσεων με ουσιαστικό αναπτυξιακό χαρακτήρα αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη συνέχιση της ανοδικής πορείας της χώρας.

Η cdbbank, με παρουσία πέραν των 62 χρόνων, παραμένει προσηλωμένη στη στήριξη του κυπριακού επιχειρείν. Προσφέρει εξατομικευμένες τραπεζικές λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε πελάτη, καλλιεργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης. Με αυτήν την προσέγγιση κατανοεί σε βάθος τις απαιτήσεις τους και παρέχει χρηματοδοτικά εργαλεία που ενισχύουν τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη, με παράλληλη αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων. Παράλληλα, βελτιστοποιεί τις διαδικασίες χρηματοδότησης και διατηρεί ανταγωνιστικούς όρους, στηρίζοντας τη δυναμική της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Οι στρατηγικές προτεραιότητες για το 2026 είναι ξεκάθαρες: ο εκσυγχρονισμός των τεχνολογικών υποδομών για ακόμη μεγαλύτερη αποδοτικότητα και βελτίωση της εμπειρίας των πελατών, η συνετή και στοχευμένη ανάπτυξη του δανειακού χαρτοφυλακίου με ισορροπημένη διαχείριση κινδύνου και η αύξηση των εσόδων από μη τοκοφόρες δραστηριότητες για ενίσχυση της κερδοφορίας και της σταθερότητας της Τράπεζας.

Με αυτές τις πρωτοβουλίες, η cdbbank ενισχύει την ανταγωνιστικότητά της, υποστηρίζει την πραγματική οικονομία του τόπου και συμβάλλει στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που προάγει τη βιώσιμη ανάπτυξη και την επιχειρηματική σταθερότητα.