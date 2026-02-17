Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν την ραχοκοκαλιά της κυπριακής οικονομίας, με σημαντική συμβολή στην απασχόληση και την οικονομική δραστηριότητα. Σε μια αγορά με αυξανόμενο ανταγωνισμό και ψηφιοποίηση, η διαδικτυακή προώθηση έχει μετατραπεί σε κρίσιμο παράγοντα ανταγωνιστικότητας ανάπτυξης και βιωσιμότητας, ειδικά για επιχειρήσεις με περιορισμένους πόρους και στόχο τη συνεχή ανάπτυξη.

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι σχεδόν το 49,4 % των επιχειρήσεων στην Κύπρο χρησιμοποίησαν πληρωμένη διαδικτυακή διαφήμιση το 2024, ποσοστό που είναι πολύ υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ (32,6 %). Αυτό το 49,4 % φέρνει την Κύπρο ανάμεσα στις πιο ενεργές χώρες στην ΕΕ στην υιοθέτηση online διαφήμισης.

Περίπου μία στις δύο επιχειρήσεις στην Κύπρο επενδύει πλέον στη ψηφιακή διαφήμιση, γεγονός που δείχνει ότι οι επιχειρηματίες έχουν αντιληφθεί την ανάγκη για ενεργή και στοχευμένη προβολή προϊόντων και υπηρεσιών.

Οι κυπριακές επιχειρήσεις δεν επενδύουν απλά σε διαφήμιση, αλλά εφαρμόζουν συγκεκριμένες μεθόδους στοχευμένης προβολής.

Για παράδειγμα:

Περίπου το 88,07 % των επιχειρήσεων που διαφημίζονται online χρησιμοποιούν γεωγραφική στόχευση (geo-targeting) — ένα πολύ υψηλό επίπεδο έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν επίσης διαφήμιση βάσει περιεχομένου και συμπεριφοράς των χρηστών, στοιχεία που ενισχύουν τη σχετικότητα των μηνυμάτων με το κοινό-στόχο.

Αυτές οι τεχνικές επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να «μιλούν» στο σωστό κοινό, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα και την απόδοση των διαφημιστικών επενδύσεων.

Η ψηφιακή διαφήμιση στην Κύπρο δεν λειτουργεί ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες ψηφιακές δραστηριότητες των επιχειρήσεων.

Για παράδειγμα:

περίπου 80 % των κυπριακών επιχειρήσεων χρησιμοποιούν μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γεγονός που καθιστά το περιβάλλον ιδανικό για ενσωμάτωση πληρωμένων social ads σε συνολική στρατηγική μάρκετινγκ.





η πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι σχεδόν καθολική μεταξύ των επιχειρήσεων, με πάνω από 96 % να διαθέτουν ευρυζωνική σύνδεση, υποβοηθώντας τις ψηφιακές ενέργειες προβολής και πωλήσεων.

Αυτά τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι οι επιχειρήσεις όχι μόνο επενδύουν σε διαφήμιση αλλά και είναι έτοιμες να αξιοποιήσουν τα ψηφιακά μέσα συνολικά για να μεγιστοποιήσουν την επισκεψιμότητα και την αλληλεπίδραση με το κοινό τους.

Παρόλο που το 49,4 % επιχειρήσεων χρησιμοποιεί την ψηφιακή διαφήμιση ως μέσω προώθησης, υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης, ειδικά μεταξύ μικρότερων επιχειρήσεων που δεν αξιοποιούν πλήρως το διαφημιστικό δυναμικό του ψηφιακού κόσμου.

Επιπλέον, παλαιότερα στοιχεία δείχνουν ότι το ψηφιακό διαφημιστικό κανάλι είχε ήδη καταλάβει περίπου 33 % της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης στην Κύπρο, γεγονός που δείχνει τη σταδιακή μετατόπιση από τις παραδοσιακές μορφές προς τα online μέσα.

Αυτό σημαίνει ότι η επένδυση σε πληρωμένη διαφήμιση δεν είναι απλά επιλογή, αλλά αναγκαία στρατηγική για να παραμείνει ανταγωνιστική μια ΜμΕ, τόσο στην αγορά της Κύπρου όσο και σε ευρύτερα ψηφιακά περιβάλλοντα.

Η πληρωμένη διαφήμιση βοηθά τις ΜμΕ:

να αυξήσουν την αναγνωρισιμότητα της επωνυμίας τους σε ένα πολύ πιο στοχευμένο κοινό,

να βελτιώσουν την επισκεψιμότητα σε ιστοσελίδες και καταστήματα,

να διοχετεύσουν διαφημιστικό μήνυμα σε συγκεκριμένες γεωγραφικές ή δημογραφικές ομάδες,

και να μετρήσουν άμεσα την απόδοση επένδυσης (ROI).

Σε μια αγορά όπως η κυπριακή, όπου ο ψηφιακός χαρακτήρας των καταναλωτικών συμπεριφορών αυξάνεται συνεχώς, αυτές οι δυνατότητες δεν αποτελούν πολυτέλεια — αλλά στρατηγικό πλεονέκτημα για βιωσιμότητα και ανάπτυξη.

Τα στατιστικά στοιχεία της Κύπρου αποδεικνύουν ότι η διαφήμιση — και ειδικότερα η πληρωμένη διαφήμιση— αποτελεί πυλώνα βιωσιμότητας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Με σχεδόν μία στις δύο επιχειρήσεις να επενδύει σε online διαφημίσεις, η μελλοντική ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη στηρίζεται στην καλή στρατηγική, στην στόχευση και στη δυνατότητα μέτρησης αποτελεσμάτων.

Tο Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, όντας ο κατ’ εξοχήν αναπτυξιακός οργανισμός των κυπριακών επιχειρήσεων και έχοντας αντιληφθεί αυτή την ανάγκη, έχει εντάξει στην επιμορφωτική δραστηριότητά του προγράμματα που στόχο έχουν την εξειδίκευση των συμμετεχόντων σε ψηφιακές δεξιότητες και την κατάλληλη προετοιμασία των επιχειρήσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νέας ψηφιακής εποχής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων, Κοινωνικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στο 22889800.

Λειτουργός ΚΕΒΕ

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Επικοινωνίας

