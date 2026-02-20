Η μετάβαση του τομέα ανάπτυξης ακινήτων σε ένα «πράσινο» μοντέλο ανάπτυξης αποτελεί σήμερα μία από τις πιο καθοριστικές επιλογές για τη διαμόρφωση ενός πραγματικά βιώσιμου μέλλοντος. Πρόκειται για μία βαθιά αλλαγή φιλοσοφίας που θα επαναπροσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο οι επαγγελματίες του κλάδου σχεδιάζουμε, επενδύουμε και οικοδομούμε τις πόλεις του αύριο.

Πρόκειται επίσης για μία νέα προσέγγιση που συνδυάζει την περιβαλλοντική υπευθυνότητα με την οικονομική βιωσιμότητα και τη μακροπρόθεσμη αξία των επενδύσεων.

Για τον Σύνδεσμο Ανάπτυξης Ακινήτων, η στροφή προς «πράσινες», βιώσιμες και ενεργειακά αποδοτικές αναπτύξεις αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα. Αναγνωρίζουμε ότι ο τομέας μας διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του αστικού περιβάλλοντος και, κατ’ επέκταση, στην ποιότητα ζωής των πολιτών. Τα κτήρια που σχεδιάζονται και υλοποιούνται σήμερα θα καθορίσουν το ενεργειακό αποτύπωμα, την ανθεκτικότητα και τη λειτουργικότητα των πόλεων για τις επόμενες δεκαετίες.

Ο στόχος μας λοιπόν είναι σαφής: να δημιουργούμε πόλεις πιο πράσινες, πιο λειτουργικές και πιο ανθρώπινες. Να παραδίδουμε έργα που σέβονται το περιβάλλον, αναβαθμίζουν την αισθητική του αστικού τοπίου, ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας και βελτιώνουν ουσιαστικά την ποιότητα ζωής των πολιτών. Αυτό είναι το όραμα που καθοδηγεί τον Σύνδεσμό μας και αυτή είναι η δέσμευσή μας για το μέλλον.

Βιώσιμη ανάπτυξη στην πράξη

Τα τελευταία χρόνια, οι επαγγελματίες του κλάδου έχουν κάνει σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η ενσωμάτωση πράσινων τεχνολογιών στον σχεδιασμό και την κατασκευή κτηρίων αποτελεί πλέον αναπόσπαστη πρακτική των σύγχρονων αναπτύξεων.

Η υιοθέτηση διεθνών προτύπων βιωσιμότητας, όπως το LEED και το BREEAM, καταδεικνύει τη σαφή δέσμευση του κλάδου στην ποιοτική και περιβαλλοντικά υπεύθυνη ανάπτυξη. Παράλληλα, η επιλογή των σωστών υλικών, η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας, τα προηγμένα συστήματα φυσικού και μηχανικού αερισμού, καθώς και η συστηματική ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση κατασκευαστικών αποβλήτων ενισχύουν την πορεία προς μία «πράσινη» εποχή.

Η αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως τα φωτοβολταϊκά συστήματα, σε συνδυασμό με την εφαρμογή βιοκλιματικών αρχών σχεδιασμού, συμβάλλουν ουσιαστικά στη μείωση του ενεργειακού κόστους και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των κτηρίων. Ταυτόχρονα, η χρήση σύγχρονων υλικών με υψηλά θερμομονωτικά χαρακτηριστικά και η ενσωμάτωση «έξυπνων» συστημάτων διαχείρισης ενέργειας βελτιστοποιούν την κατανάλωση και ενισχύουν τη λειτουργική αποδοτικότητα των αναπτύξεων.

Τα βήματα αυτά αποδεικνύουν ότι ο κλάδος αναγνωρίζει την ευθύνη του απέναντι στο περιβάλλον και την κοινωνία. Ανταποκρίνεται όλο και περισσότερο στις προκλήσεις της εποχής, υιοθετώντας νέες πρακτικές και καινοτόμες προσεγγίσεις που καθιστούν τις σύγχρονες αναπτύξεις πιο ανθεκτικές, πιο αποδοτικές και ουσιαστικά βιώσιμες.

Ο ρόλος της πολιτείας

Το μέλλον των ακινήτων είναι «πράσινο» και η χώρα μας οφείλει να κινηθεί με ταχύτητα, συνέπεια και στρατηγικό σχεδιασμό προς αυτή την κατεύθυνση.

Η συμβολή της πολιτείας είναι καθοριστική. Πολιτικές που επιβραβεύουν τις βιώσιμες αναπτύξεις, που παρέχουν κίνητρα για επενδύσεις σε ενεργειακά αποδοτικά και περιβαλλοντικά πιστοποιημένα κτήρια και που διαμορφώνουν σαφείς και αποτελεσματικές διαδικασίες αδειοδότησης μπορούν να ανοίξουν νέους δρόμους προς ένα πιο βιώσιμο αύριο.

Η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είναι το «κλειδί». Μέσα από ουσιαστικό διάλογο, στοχευμένα μέτρα και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα αναπτυξιακό μοντέλο που θα συνδυάζει την οικονομική πρόοδο με την περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

Η πράσινη μετάβαση δεν είναι υπόθεση ενός μόνο φορέα. Είναι συλλογική ευθύνη και ταυτόχρονα μια σημαντική ευκαιρία για τη χώρα μας να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της και να τοποθετηθεί δυναμικά στο νέο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον βιώσιμης ανάπτυξης.

Για ένα βιώσιμο μέλλον

Ο τομέας της ανάπτυξης ακινήτων διαθέτει τη γνώση, την τεχνογνωσία, την εμπειρία και τη βούληση να πρωταγωνιστήσει στη μετάβαση του κλάδου στη βιώσιμη εποχή. Έχει ήδη αποδείξει ότι μπορεί να προσαρμόζεται, να καινοτομεί και να επενδύει υπεύθυνα, ανταποκρινόμενος στις σύγχρονες περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις.

Ως Σύνδεσμος Ανάπτυξης Ακινήτων, παραμένουμε προσηλωμένοι σε αυτή τη σημαντική προσπάθεια. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με συνέπεια και όραμα, προωθώντας τη στροφή προς βιώσιμες αναπτύξεις που διαμορφώνουν πόλεις πιο πράσινες, πιο λειτουργικές και πιο ανθρώπινες. Για μια οικονομία πιο ανθεκτική, για επενδύσεις με μακροπρόθεσμη αξία και για μια ποιότητα ζωής αντάξια των προσδοκιών των πολιτών της Κύπρου.

Γιάννης Μισιρλής

Πρόεδρος Συνδέσμου Ανάπτυξης Ακινήτων