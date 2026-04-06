Για δεκαετίες, ο χρηματοοικονομικός κόσμος λειτουργούσε με μια μοναδική και στεγνή μέτρηση: την καθαρή κερδοφορία. Η επιτυχία αξιολογείτο αποκλειστικά από το μέγεθος της απόδοσης, συχνά αγνοώντας τις οποιεσδήποτε «παράπλευρες απώλειες», ή τις αρνητικές εξωτερικότητες που άφηναν πίσω τους οι δράσεις αυτές στο κυνήγι για το απόλυτο κέρδος.

Η νεότερη γενιά – η Γενιά Z – αποδεικνύεται πολύ πιο ευαίσθητη στην ευημερία των ανθρώπων και του πλανήτη μας από οποιαδήποτε γενιά πριν από αυτήν. Για αυτούς, τα χρήματα δεν είναι πλέον ένα ουδέτερο εργαλείο. Είναι μια προέκταση της ταυτότητάς τους. Απαιτούν οι οικονομικές τους ενέργειες να αντικατοπτρίζουν τις ηθικές τους πεποιθήσεις, αναζητώντας επενδύσεις που αφήνουν θετικό αποτύπωμα και όχι πληγές για τον πλανήτη και τις κοινωνίες μας.

Ο σκοπός αυτού του άρθρου είναι να υποστηρίξει αποτελεσματικές πρωτοβουλίες χρηματοοικονομικής παιδείας για να βοηθήσει τη νεότερη γενιά να εκπαιδευτεί καλύτερα και να κατανοήσει ότι οι αρχές του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας και της Διακυβέρνησης («ΠΚΔ» ή «ESG») πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας λήψης χρηματοοικονομικών αποφάσεων για την επίτευξη αειφόρου ή βιώσιμου πλούτου και μακροπρόθεσμης οικονομικής ανθεκτικότητας. Αυτό ευθυγραμμίζεται με τον κύριο στόχο της φετινής εκστρατείας της Παγκόσμιας Εβδομάδας Χρήματος («Global Money Week» ή “GMW“) που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 16-22 Μαρτίου 2026 με θέμα “Έξυπνες Συζητήσεις για το Χρήμα”.

Επαναπροσδιορίζοντας τη βιωσιμότητα: Κέρδος με μακροπρόθεσμη ευημερία

Ως Σύνδεσμος Χρηματοοικονομικών Αναλυτών Κύπρου, ενθαρρύνουμε και υποστηρίζουμε ενεργά την εκπαίδευση σε θέματα χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού καθώς και την κατάρτιση που χρειάζεται για την ευθυγράμμιση της νεολαίας μας με τις παγκόσμιες τάσεις, συμπεριλαμβανομένης και της βιωσιμότητας. Σε ένα οικονομικό πλαίσιο, η βιωσιμότητα δεν είναι μια πράξη φιλανθρωπίας αλλά αντιθέτως είναι μια στρατηγική επιβίωσης και χρηματοοικονομικής επιτυχίας.

Αυτή δεν είναι μια θεωρητική συζήτηση. Στην Κύπρο, η κλιματική κρίση είναι καθημερινή πραγματικότητα. Το βλέπουμε στη χρόνια έλλειψη νερού που απειλεί τη γεωργία μας και στις καταστροφικές πυρκαγιές που σημαδεύουν τη χώρα μας κάθε καλοκαίρι. Η ενσωμάτωση των αρχών ESG στις «Συζητήσεις για το Έξυπνο Χρήμα» είναι, επομένως, η απόλυτη μορφή της διαχείρισης των κινδύνων.

Απομυθοποίηση του ESG: Κάνοντας τις έννοιες προσβάσιμες

Σε αντίθεση με τη «λαϊκή» άποψη, το ESG είναι πολύ περισσότερα από την απλή ανακύκλωση και τη μείωση των εκπομπών άνθρακα. Σκεφτείτε το ως έναν τρισδιάστατο φακό που κοιτάζει πέρα από την απλή δήλωση κερδών και ζημιών για να αποκαλύψει την πραγματική υγεία μιας επένδυσης.

Περιβάλλον (Ε): Η επιβίωση του κόσμου μας

Το 2026, το «Ε» δεν είναι πλέον μια αφηρημένη έννοια για την Κύπρο – είναι μια έκτακτη ανάγκη. Για έναν νέο επενδυτή, αυτό σημαίνει να ρωτήσει: «Έχει αυτή η εταιρεία σχέδιο για τη λειψυδρία;» ή «Πώς μεταβαίνει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για να αποφύγει το αυξανόμενο κόστος του άνθρακα;».

Κοινωνικά (S): Η Ανθρώπινη Σύνδεση

Ο πυλώνας «S» εξετάζει πώς μια εταιρεία διαχειρίζεται τις σχέσεις της με τους ανθρώπους. Aυτό περιλαμβάνει για παράδειγμα την ισότητα των φύλλων, η οποία με βάση έρευνες δείχνει σταθερά ότι οδηγεί σε περισσότερη καινοτομία. Αφορά επίσης στις αλυσίδες εφοδιασμού οι οποίες πρέπει να χαρακτηρίζονται από ηθικές πρακτικές. Η Γενιά Z είναι δικαίως απρόθυμη να επωφεληθεί από την οποιαδήποτε εργασιακή εκμετάλλευση ή τις μη ασφαλείς συνθήκες εργασίας.

Διακυβέρνηση (G): Ποιος οδηγεί το πλοίο;

Η διακυβέρνηση αφορά στους «κανόνες του παιχνιδιού». Εξετάζει τη διαφάνεια, τις αμοιβές των στελεχών και την απουσία διαφθοράς. Διασφαλίζει ότι οι υπεύθυνοι σε μια εταιρεία είναι υπόλογοι σε εσάς, τους μετόχους και δεν αναλαμβάνουν απερίσκεπτα ρίσκα για βραχυπρόθεσμα μπόνους.

Η «έξυπνη» σύνδεση: E-S-G

Η ιδιαιτερότητα του ESG είναι ότι εντοπίζει μακροπρόθεσμους κινδύνους που συχνά χάνονται σε ένα τυπικό ισολογισμό. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον φακό, μπορείτε να εντοπίσετε πιθανά «εγκλωβισμένα» ή «απαξιωμένα» περιουσιακά στοιχεία» – εταιρείες τόσο συνδεδεμένες με ξεπερασμένες, επιβλαβείς πρακτικές για το περιβάλλον και την κοινωνία που προορίζονται να καταστούν παρωχημένες. Το 2026, το να είσαι έξυπνος επενδυτής σημαίνει να συνειδητοποιείς ότι η ηθική επένδυση δεν είναι απλώς «ωραία». Είναι ο πιο ισχυρός τρόπος για να χτίσετε διαρκή και βιώσιμο πλούτο.

Η παγκόσμια όρεξη για βιωσιμότητα: Από το ενδιαφέρον στην υλοποίηση

Σύμφωνα με έρευνα της Morgan Stanley που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2025, ένα άνευ προηγουμένου 99% των επενδυτών Gen Z φαίνεται να ενδιαφέρεται για βιώσιμες επενδύσεις, με περίπου τους μισούς από αυτούς να δηλώνουν ότι αναμένουν ότι οι βιώσιμες επενδύσεις θα μπορούσαν να προσφέρουν ισχυρότερες οικονομικές αποδόσεις από τις παραδοσιακές επενδύσεις. Η γενιά Z ήταν επίσης πιο πιθανό να επιλέξει έναν χρηματοοικονομικό σύμβουλο ή μια επενδυτική πλατφόρμα με βάση την προσφορά βιώσιμων επενδυτικών επιλογών σε σύγκριση με τις παλαιότερες γενιές.

Πρόσφατα στοιχεία από τη Morningstar αποκαλύπτουν ότι περίπου το ήμισυ των επενδύσεων στα αμοιβαία κεφάλαια από Ευρωπαίους επενδυτές εστιάζουν στο ESG. Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα ευρήματα εγγράφου του ΟΟΣΑ του 2025 για τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό στην Κύπρο, το οποίο δείχνει ότι μόνο το 10% των Κυπρίων επενδυτών κατέχουν χρηματοοικονομικά προϊόντα που χαρακτηρίζονται ως βιώσιμα, ή ESG, ή πράσινα. Αυτό υποδηλώνει ότι υπάρχει μια τεράστια ευκαιρία για βελτίωση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού γύρω από τα οφέλη της συμπερίληψης παραγόντων ESG στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων για τους Κύπριους.

Οικοδόμηση βιώσιμης οικονομικής ανθεκτικότητας: Στρατηγικές για νέους

Ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός είναι ο σημαντικότερος πυλώνας για την επίτευξη οικονομικής ανθεκτικότητας. Η συμπερίληψη παραγόντων βιωσιμότητας ή ESG στην επενδυτική διαδικασία θα πρέπει να θεωρείται πρόσθετο αλλά χρήσιμο εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη διαχείριση των κινδύνων και στην αξιοποίηση πιθανών ευκαιριών.

Είναι σημαντικό όπως, οι εξειδικευμένοι επαγγελματίες επενδύσεων που έχουν καθήκον να αξιολογούν τις μοναδικές περιστάσεις και τους επενδυτικούς στόχους ενός ατόμου, συμπεριλαμβανομένων των προτιμήσεων βιωσιμότητας, να μπορούν να παρέχουν υποστήριξη σε επενδυτές και επίδοξους επενδυτές στο ταξίδι τους για την επίτευξη της βιώσιμης οικονομικής ανθεκτικότητας.

Συμπέρασμα

Η Παγκόσμιας Εβδομάδας Χρήματος 2026 επιβεβαίωσε ότι η γλώσσα του πλούτου έχει αλλάξει. Το να είσαι «έξυπνος» επενδυτής σήμερα σημαίνει να συνειδητοποιείς ότι η οικονομική επιτυχία είναι αδιαχώριστη από την υγεία του περιβάλλοντος και της κοινωνίας μας.

Για την επόμενη γενιά στην Κύπρο, το ESG είναι κάτι περισσότερο από ένα ακρωνύμιο – είναι μια ασπίδα ενάντια σε ένα ασταθές μέλλον. Ως Σύνδεσμος Χρηματοοικονομικών Αναλυτών Κύπρου, ενθαρρύνουμε την επόμενη γενιά να απαιτεί διαφάνεια από τα τοπικά χρηματοοικονομικά ιδρύματα, μετατρέποντας την ηθική πρόθεση σε απτή ανθεκτικότητα. Το 2026, δεν θέλουμε απλώς χρήματα που αυξάνονται. Θέλουμε χρήματα που να προσφέρουν αποδόσεις μεν αλλά και να λειτουργούν προς όφελος του πλανήτη και της κοινωνίας μας.

Του Σπύρου Ιερείδη, CFA