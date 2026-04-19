Όλα δείχνουν ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή πάει να ελεγχθεί και να επικρατήσει ένα κλίμα διπλωματικής συνεννόησης μεταξύ των εμπλεκομένων. Ο φόβος όλων για ευρύτερες επιπτώσεις, όχι μόνο στην παγκόσμια οικονομία, αλλά και στην καταστροφή που θα επερχόταν, τους οδηγεί σε σοφότερες σκέψεις, που ελπίζουμε να οδηγήσουν σε μόνιμη ειρήνη στην περιοχή.

Ήδη, από τις μέχρι τώρα συγκρούσεις έχουν χαθεί χιλιάδες ζωές, έχουν καταστραφεί ολόκληρες πόλεις και υποδομές και έχουν επέλθει τεράστιες οικονομικές ζημιές, όχι μόνο στις εμπόλεμες χώρες, αλλά σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Εμείς στην Κύπρο ευτυχώς δεν είχαμε άλλες επιπτώσεις, πέραν από τις οικονομικές. Ωστόσο, και αυτές δεν είναι μικρές, αν αναλογιστούμε ότι ο τουρισμός μας επηρεάστηκε δυσμενώς, ενώ δεν γνωρίζουμε ακόμα πως θα εξελιχθεί ολόκληρη η τουριστική χρονιά. Η αρνητική εξέλιξη σε νέες κρατήσεις για το καλοκαίρι είναι μια πτυχή που ανησυχεί όλους, αφού ο τουρισμός συνεισφέρει τα μέγιστα στην οικονομία μας.

Πίσω, τώρα απ’ αυτό το μουντό τοπίο, ως Κύπρος, θα πρέπει να δούμε πως αξιοποιούμε τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στην περιοχή μας. Οι πέτρες που έχουν μετακινηθεί είναι πολλές και οι τομείς που θα αναδιαμορφωθούν σημαντικοί.

Ξεκινώντας από το γεωπολιτικό πεδίο, μπορούμε να δούμε νέες ευκαιρίες για την Κύπρο, καθώς η στάση που τήρησε η χώρα μας ενίσχυσε το πολιτικό και διπλωματικό αποτύπωμα της στις χώρες της Μέσης Αναστολής και του Αραβικού κόσμου. Η ανθρωπιστική βοήθεια που προσφέραμε αρχικά στη Γάζα και στη συνέχεια η πολιτική στήριξη σε όλες τις χώρες του Κόλπου, δημιουργούν ένα νέο παράθυρο ευκαιρίας για την Κύπρο.

Οι ήδη καλές σχέσεις μας με τις χώρες της περιοχής, μπορούν να προσλάβουν τώρα μια πιο στενή σχέση, αφού σ’ αυτό συμβάλλει και η ιδιότητα μας ως χώρα μέλος της Ε. Ένωσης, που μέχρι τον Ιούνιο θα προεδρεύει της Ευρώπης. Στις γεωπολιτικές ευκαιρίες θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και τις σχέσεις μας με το Ισραήλ, που τώρα θα έχει πιο κεντρικό ρόλο στις εξελίξεις στην περιοχή καθώς και με τις ΗΠΑ, οι οποίες θα ασκούν στενότερο έλεγχο στην περιοχή.

Στην οικονομία φαίνεται να διανοίγονται πολύ μεγάλες ευκαιρίες για την Κύπρο, αφού ως γειτνιάζουσα χώρα με την εμπόλεμη περιοχή μπορεί να προσελκύσει και νέες επιχειρήσεις και ίσως επενδύσεις από χώρες που επλήγησαν από τον πόλεμο. Το κυριότερο, όμως, είναι η αξιοποίηση της περιόδου ανασυγκρότησης του Λιβάνου και άλλων περιοχών που έχουν κτυπηθεί από τον πόλεμο. Η δυνατότητα αυτή μπορεί να έχει πολλά οφέλη για την οικονομία μας, αφού ξένες επιχειρήσεις που θα εμπλακούν στην ανοικοδόμηση της περιοχής μπορεί να επιζητήσουν έδρα στην Κύπρο που είναι ευρωπαϊκό κράτος, δίπλα στις υπό ανασυγκρότηση περιοχές.

Οφέλη και μάλιστα σημαντικά αναμένεται να υπάρξουν και στον ενεργειακό τομέα, αφού το επόμενο βήμα στην περιοχή είναι η αναδιάταξη των ενεργειακών ροών τόσο από το Ιράν, όσο και από άλλες χώρες της περιοχής. Στον τομέα αυτό, σημαίνοντα ρόλο θα έχουν οι ΗΠΑ, οι οποίες συνδέουν τη στρατιωτική παρέμβαση τους στην περιοχή με τις ενεργειακές μετεξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η Κύπρος, με τις διμερείς συμφωνίες συνεργασίας που έχει με το Ισραήλ και την Αίγυπτο, μπορεί να προωθήσει τους ενεργειακούς σχεδιασμούς της, τόσο όσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση με την Ελλάδα και το Ισραήλ, όσο και την αξιοποίηση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου από την ΑΟΖ μας.

Η Κύπρος, λοιπόν, μπορεί πίσω από τα νέα δεδομένα στην περιοχή μας να εξέλθει κερδισμένη τόσο γεωπολιτικά όσο και οικονομικά. Αν μάλιστα, αξιοποιήσουμε στο έπακρον τη νέα στενότερη σχέση που αποκτήσαμε με τις ΗΠΑ, μπορούμε να εξελιχθούμε στον κύριο συνδετικό κρίκο των ΗΠΑ και της Ευρώπης με τη Μέση Ανατολή, ένα ρόλο που θα μας ενισχύσει ποικιλότροπα.

Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, επιβάλλεται να γίνει μια συνολική επαναξιολόγηση των νέων δεδομένων της περιοχής και να δούμε πως μπορούμε να αξιοποιήσουμε ευκαιρίες στους διάφορους τομείς. Ίσως, μάλιστα, να χρειάζεται ένα ειδικό στρατηγικό σχέδιο στο πως και προς τα που θα κινηθούμε για προώθηση των συμφερόντων της χώρας μας. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης με τους συνεργάτες του στα υπουργεία Εξωτερικών, Οικονομικών και Ενέργειας οφείλουν να μελετήσουν τη νέα κατάσταση πραγμάτων στην περιοχή και ανάλογα με τις δυνατότητες μας να βάλουν μπροστά ένα πλάνο αξιοποίηση των όποιων νέων ευκαιριών είναι μπροστά μας.

Και φαίνεται ότι οι ευκαιρίες που θα υπάρξουν είναι πολλές. Απλά, εμείς πρέπει να κινηθούμε γρήγορα, συγκροτημένα και στοχευμένα. Ελπίζουμε, όλα αυτά να είναι στην άμεση ατζέντα της κυβέρνησης.