Του Mihir Sharma

Δεδομένης της μακράς ιστορίας συνεργασίας μεταξύ του Πακιστάν και της Σαουδικής Αραβίας, είναι δελεαστικό να απορρίψουμε την ανακοίνωση, την περασμένη εβδομάδα, ενός αμοιβαίου συμφώνου ασφαλείας ως απλό θέμα γραφειοκρατίας, που επισημοποιεί ουσιαστικά μια σχέση που ήδη υπάρχει. Είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο. Πρόκειται για την πρώτη συγκεκριμένη ένδειξη για το πώς θα μπορούσε να μοιάζει ένας κόσμος μετά τις ΗΠΑ – ένας κόσμος πολύ πιο ανασφαλής, ασταθής και δυσαρεστημένος.

Οι δύο χώρες ήταν πράγματι κοντά για δεκαετίες. Το 1967 -δύο μήνες μετά τη νίκη του Ισραήλ στον Πόλεμο των Έξι Ημερών- υπέγραψαν μια συμφωνία ασφαλείας στην οποία ο σκληροτράχηλος στρατός του Πακιστάν υποσχέθηκε εκπαίδευση και υποστήριξη στο Βασίλειο. Δύο χρόνια αργότερα, οι πιλότοι τους πέταξαν για τη Σαουδική Αραβία στον πόλεμό της κατά της κομμουνιστικής Νότιας Υεμένης.

Μέχρι τη δεκαετία του 1980, οι στρατηγοί στο Ραβαλπίντι είχαν στείλει στον σύμμαχό τους 15.000 στρατιώτες για να βοηθήσουν στην προστασία ενός καθεστώτος που είχε αναστατωθεί από την πολιορκία της Μέκκας το 1979. Υπήρχαν ακόμη και πακιστανικά άρματα μάχης σταθμευμένα στο Ταμπούκ κοντά στα βορειοδυτικά σύνορα του Βασιλείου, σε μικρή απόσταση με το αυτοκίνητο από το ισραηλινό λιμάνι της Ερυθράς Θάλασσας, το Εϊλάτ. Αλλά αυτή η εγγύτητα έμεινα στα βιβλία της ιστορίας το 2015, αφού η Εθνοσυνέλευση του Πακιστάν αψήφησε απροσδόκητα το Ριάντ -και ίσως τον ίδιο τους τον στρατό- αρνούμενη να στείλει στρατιώτες για να πολεμήσουν τους Χούθι.

Οι Σαουδάραβες εξοργίστηκαν, ιδίως επειδή επί μακρόν χρηματοδοτούσαν τους όλο και πιο απρόσεκτους φίλους τους: Είχαν στείλει ένα “δώρο” 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων το προηγούμενο έτος. Αλλά και τα κινεζικά χρήματα είχαν αρχίσει να ρέουν, και το πετροδολάριο δεν ήταν πλέον ο μόνος παίκτης. Οι πολιτικοί στο Ισλαμαμπάντ αισθάνθηκαν ότι μπορούσαν να πάρουν κάποια ρίσκα και να διεκδικήσουν λίγη κυριαρχία.

Στη δεκαετία που ακολούθησε, η Σαουδική Αραβία ανέπτυξε μια όλο και πιο στενή σχέση με την Ινδία. Οι επιχορηγήσεις της προς το Πακιστάν έγιναν δάνεια που πρέπει να επιστραφούν ή να μετακυλιστούν. Οι Κινέζοι, εν τω μεταξύ, επικεντρώνονται τώρα στο να εξαγοράσουν την αφοσίωση της Ρωσίας.

Οι ηγέτες του Πακιστάν γνωρίζουν ότι δεν έχουν καταφέρει να διορθώσουν τον βασικό λόγο για τον οποίο η χώρα τους ακροβατεί συνεχώς στα όρια της χρεοκοπίας: Αγοράζει από τον κόσμο περισσότερα από όσα έχει να πουλήσει. Το μόνο στο οποίο έχουν επενδύσει εδώ και δεκαετίες είναι ο στρατός – και έτσι, σήμερα, δεν έχουν τίποτα άλλο να προσφέρουν σε έναν εταίρο.

Αλλά αυτή είναι μια αρκετά ελκυστική προσφορά για ένα Ριάντ που είναι τόσο αβέβαιο σήμερα όσο ήταν και τη δεκαετία του 1970. Για δεκαετίες, οι μοναρχίες του Κόλπου βασίζονταν στις ΗΠΑ για προστασία, υποστήριξη και όπλα. Έκαναν τα πάντα για να προσεταιριστούν και τον σημερινό πρόεδρο. Το Κατάρ του έδωσε ως γνωστόν ένα τζετ αξίας 400 εκατομμυρίων δολαρίων για να το χρησιμοποιήσει ως το νέο Air Force One.

Αλλά αυτό δεν εμπόδισε το εμιράτο, όπου βρίσκεται η μεγαλύτερη αμερικανική βάση στη Μέση Ανατολή καθώς και ένα ξενοδοχείο που φιλοξενεί ηγέτες της Χαμάς, να βομβαρδιστεί νωρίτερα αυτόν τον μήνα από ισραηλινά αεροσκάφη. Οι Καταριανοί επέμειναν ότι οι όποιες αμερικανικές προειδοποιήσεις για την επίθεση ήρθαν 10 λεπτά αφότου τα πλήγματα είχαν ήδη ξεκινήσει.

Αυτή ήταν και η δεύτερη φορά που το Κατάρ δέχεται επίθεση φέτος – τον Ιούνιο, το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους εναντίον της αμερικανικής αεροπορικής βάσης Al Udeid. Με άλλα λόγια, βομβαρδίστηκαν διαδοχικά από τον αντίπαλο της Αμερικής και τον σύμμαχό της, ενώ η ίδια η Ουάσινγκτον δεν έκανε τίποτα σε καμία από τις δύο περιπτώσεις.

Οι χώρες φυσικά σκέφτονται τώρα ότι μια απαθής Αμερική μπορεί τελικά να μην αξίζει και τόσο πολύ τον κόπο, και αναζητούν βοήθεια αλλού. Αυτό οδήγησε τους Σαουδάραβες πίσω στο Πακιστάν, το οποίο μπορεί να προσφέρει στους ανήσυχους πρώην αμερικανικούς δορυφόρους κάτι που λίγοι άλλοι μπορούν να προσφέρουν: Μια πυρηνική ομπρέλα.

Οι άλλοι εταίροι του Ριάντ δεν είναι πολύ ευχαριστημένοι. Το Νέο Δελχί, ειδικότερα, χαίρεται τα τελευταία χρόνια με την “απομόνωση” του Πακιστάν από τους παλιούς του φίλους στον Κόλπο. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής εδώ θα έχουν ενημερωθεί εκ των προτέρων για την απόφαση των Σαουδαράβων και θα κατανοήσουν το σκεπτικό της.

Αλλά εξακολουθεί να πονάει, ειδικά επειδή οι επιλογές της ίδιας της Ινδίας είναι εκείνες που την οδήγησαν σε αυτό το σημείο. Την τελευταία δεκαετία έχει έρθει τόσο κοντά στο Ισραήλ όσο και στη Σαουδική Αραβία, ίσως και πιο κοντά. Αυτό μειώνει τη χρησιμότητά της για οποιαδήποτε από τις δύο χώρες. Τα όρια αυτής της στρατηγικής αντιστάθμισης έχουν γίνει οδυνηρά ξεκάθαρα. Προσπάθησε να ενισχύσει τη σχέση της με το Ιράν, το Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία ταυτόχρονα – και έτσι, στην τρέχουσα κρίση, κανένας από αυτούς δεν αισθάνεται ότι μπορεί να βασιστεί στο Νέο Δελχί. Ένας φίλος για όλους, αποδεικνύεται ότι δεν είναι φίλος για κανέναν.

Αυτό κάποτε ίσχυε και για το Πακιστάν, το οποίο προσπάθησε να αγκαλιάσει τους Ταλιμπάν, τους Κινέζους, τους Αμερικανούς και τον Κόλπο. Αλλά τώρα βρίσκεται σε αντιπαράθεση με την Καμπούλ και οι ΗΠΑ έχουν απομακρυνθεί από την περιοχή. Παραδόξως, αυτό έχει κάνει τις στρατηγικές επιλογές του Ισλαμαμπάντ πολύ πιο εύκολες.

Κανείς δεν είναι απόλυτα ευτυχισμένος. Οι Σαουδάραβες έχουν κουραστεί, όπως και όλοι οι προστάτες του Πακιστάν, από ένα στρατιωτικό κατεστημένο που υπόσχεται πολλά και δεν προσφέρει αρκετά. Οι Ισραηλινοί αναγνωρίζουν ότι η “εξομάλυνσή” τους με τη Σαουδική Αραβία θα καθυστερήσει περαιτέρω. Οι Πακιστανοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την αυτονομία που πέτυχαν το 2015- οι Ινδοί ανησυχούν ότι το Ισλαμαμπάντ δεν είναι πλέον παίκτης προς αποφυγή – και οι Ιρανοί αισθάνονται περικυκλωμένοι. Και όταν η λογική επιστρέψει στην Ουάσινγκτον, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα μετανιώσουν που επέτρεψαν μια νέα συμμαχία μεταξύ της πλουσιότερης χώρας της Μέσης Ανατολής και του πιο πιστού πελάτη του Πεκίνου.

Έτσι θα μοιάζει ο μετα-αμερικανικός κόσμος. Χωρίς τις ΗΠΑ, οι άλλοι θα κάνουν όποιες πρόχειρες διευθετήσεις ασφαλείας μπορούν. Ορισμένες μπορεί να είναι δυσάρεστες, ακόμη και αποσταθεροποιητικές. Κανείς δεν θα αισθάνεται καλύτερα – συμπεριλαμβανομένης της Ουάσινγκτον.

Απόδοση – Επιμέλεια: Λυδία Ρουμποπούλου

BloombergOpinion