Το Πακιστάν, χώρα με πυρηνικό οπλοστάσιο, και η Σαουδική Αραβία υπέγραψαν σύμφωνο αμοιβαίας άμυνας, εμβαθύνοντας ακόμη περισσότερο τις στρατηγικές τους σχέσεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του γραφείου του Πακιστανού πρωθυπουργού, η συμφωνία «αντικατοπτρίζει την κοινή δέσμευση των δύο χωρών να ενισχύσουν την ασφάλειά τους και να συμβάλουν στην επίτευξη ασφάλειας και ειρήνης στην περιοχή τους και παγκοσμίως».

Η συμφωνία αποσκοπεί στη διεύρυνση της αμυντικής συνεργασίας Ισλαμαμπάντ – Ριάντ και στη θωράκιση της αποτρεπτικής τους ισχύος απέναντι σε κάθε μορφή επιθετικότητας. Προβλέπει μάλιστα ότι ενδεχόμενη επίθεση σε μία από τις δύο χώρες «θα θεωρείται επίθεση και κατά της άλλης», δεσμεύοντας αμφότερες σε αμοιβαία στρατιωτική συνδρομή.

The Crown Prince and Prime Minister of the Kingdom of Saudi Arabia H.R.H. Muhammad bin Salman bin Abdulaziz Al Saud and Prime Minister Muhammad Shehbaz Sharif exchange the documents of the Strategic Mutual Defense Agreement (SMDA) in Riyadh.#PMShehbazInKSA… pic.twitter.com/hJSft3GnyG — Government of Pakistan (@GovtofPakistan) September 17, 2025

