Έχετε κάνει το AI-dentity Quiz του Bloomberg; Εγώ το έκανα και με χαρακτήρισε “επιφυλακτικά αισιόδοξο”. Η διάγνωση αυτή μου φάνηκε σωστή, αλλά η αισιοδοξία μου δοκιμάστηκε την περασμένη εβδομάδα.

Όχι, δεν διάβαζα το “If Anyone Builds It, Everyone Dies”. Ούτε προσπαθούσα να προσδιορίσω αν ένα chatbot θα έλεγε ψέματα, θα έκανε λάθος ή θα αποκάλυπτε την ανήθικη πλευρά του. Απλώς άκουγα έναν συνάδελφο όσο μου έκανε “μάθημα” για το πώς να το χρησιμοποιώ.

“Μην είσαι ευγενικός”, είπε, καθώς διέγραφε τη λέξη “παρακαλώ” ενώ επεξεργαζόταν μια εντολή που έδινε στο ChatGPT. “Το να λες “παρακαλώ” απλώς σπαταλά την ενέργεια και τους πόρους του. Να είσαι άμεσος”.

Ωχ, σκέφτηκα. Αν οι άνθρωποι μάθουν να σταματήσουν να χρησιμοποιούν την ευγένεια όταν μιλάνε σε έναν ανθρωποειδή βοηθό, δεν θα είναι επίσης λιγότερο πιθανό να τη χρησιμοποιούν όταν μιλάνε σε άλλους ανθρώπους;

Η ευγένεια και οι καλοί τρόποι είναι συνήθειες. Μόλις διαμορφωθούν, γίνονται δεύτερη φύση. Αλλά αν η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης γίνει επίσης δεύτερη φύση, όπως τελικά συμβαίνει με τις καλύτερες τεχνολογίες, μπορεί να αποδυναμώσει τις μικρές πράξεις ευγένειας που είναι τόσο απαραίτητες στις ανθρώπινες σχέσεις;

Αφού το ChatGPT παρέδωσε ένα πρώτο προσχέδιο, ο “δάσκαλος” τεχνητής νοημοσύνης μου ολοκλήρωσε την αλληλουχία εντολών που του έδινε γράφοντας: “ΚΑΝΕ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΑ. ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΠΟΛΥ ΚΑΛΥΤΕΡΑ”.

Πω πω, σκέφτηκα – αυτό είναι επιθετικό. Τα chatbots συχνά συγκρίνονται με πολύ ικανούς ασκούμενους που χρειάζονται συγκεκριμένη καθοδήγηση, αλλά αυτό έμοιαζε περισσότερο με εκπαιδευτές σκύλων που μαλώνουν ένα κουτάβι ή προπονητές ποδοσφαίρου που επιπλήττουν έναν αμυντικό έπειτα από ένα χαμένο τάκλιν.

Φανταστείτε να γράφετε σε συναδέλφους σας μηνύματα ή email γεμάτα εντολές με κεφαλαία γράμματα. Μπορεί να μην αποτελεί παραβίαση των κανόνων HR, αλλά σίγουρα δεν σας φέρνει πιο κοντά στον τίτλο του Διευθυντή της Χρονιάς. Θα κανονικοποιήσουν οι συνομιλίες με την τεχνητή νοημοσύνη την αγένεια; Προσπάθησα να ρωτήσω για αυτό, με τον πιο ευγενικό τρόπο που μπορούσα.

“Το chatbot αναγνωρίζει τα κεφαλαία γράμματα ως έκφραση έντονης έμφασης και επείγοντος χαρακτήρα;”

Ο δάσκαλός μου ήταν ευθύς.

“Ναι, η καλύτερη πρακτική είναι να φωνάζεις”.

Η καρδιά μου σφίχτηκε. Οι φωνές στις δημόσιες συζητήσεις έχουν ήδη φτάσει σε φρικτά επίπεδα και τώρα η πιο μετασχηματιστική τεχνολογία της εποχής μας τις ενθαρρύνει;

Λίγες ώρες αργότερα, συνάντησα τη σύζυγό μου για δείπνο στο Greenwich Village, στο Arturo’s Coal Oven Pizza, που ιδρύθηκε το 1957. Καθίσαμε στο μπαρ και ακούγαμε τους απαλούς ήχους ενός τζαζ τρίο και τα ήσυχα μουρμουρητά ενός άνδρα που δειπνούσε μόνος του. Όλα έδειχναν φυσιολογικά, μέχρι που σήκωσα το βλέμμα μου και είδα ένα ανθρωποειδές ρομπότ.

Δεν περίμενα να δω το μέλλον σε μια ιστορική πιτσαρία, αλλά να που ήταν εκεί — ντυμένο στα γκρι και κινούμενο άκαμπτα αλλά αποφασιστικά καθώς έβγαινε από το εστιατόριο. Δεν είχαμε ιδέα από πού προήλθε ή τι συνέβαινε. Έπρεπε να ρωτήσω τον άνδρα με τη μεγάλη κάμερα που κινηματογραφούσε το ρομπότ, αλλά ήταν απασχολημένος με τα γυρίσματα και εγώ ήμουν απασχολημένος με το να τρώω μια πίτσα με λουκάνικο και κρεμμύδι.

Αφού παρακολούθησα το ρομπότ να χαιρετά τους περαστικούς στο πεζοδρόμιο, πρόσεξα ένα μήνυμα από έναν φίλο του οποίου η λέσχη βιβλίου εκδίδει ένα λογοτεχνικό περιοδικό. Πρόσφατα είχα βοηθήσει στην κριτική επιτροπή ενός διαγωνισμού για την έκδοση, όπου μας είχαν πει ότι μία από τις ιστορίες είχε γραφτεί με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά δεν μας είχαν πει ποια ήταν. Το μήνυμα επιβεβαίωσε τον χειρότερο φόβο μου: η επιλογή μου για την καλύτερη ιστορία και το καλύτερο κείμενο ήταν αυτή που είχε γραφτεί με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Ίσως αυτό να είναι ένας λόγος για αισιοδοξία – η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει τη δημιουργική διαδικασία – αλλά εγώ το βρήκα στενάχωρο. Μεγάλο μέρος της διαδικασίας είναι μια γιορτή της δημιουργικής ιδιοφυΐας. Τι μας αφήνει η τεχνητή νοημοσύνη να γιορτάσουμε στις τέχνες – τη βοήθεια των ρομπότ;

Μετά το δείπνο, περπατήσαμε δύο τετράγωνα μέχρι ένα άλλο “θεσμό” του Village, το The Bitter End, ένα μουσικό κλαμπ που έχει φιλοξενήσει τον Bob Dylan, τον Stevie Wonder, τη Joni Mitchell και αμέτρητους άλλους θρυλικούς καλλιτέχνες. Ήμασταν εκεί για να δούμε τον φίλο μας Xavier Cardriche να παίζει. Μεταξύ των τραγουδιών, χαιρέτησε το κοινό σε διάφορες γλώσσες – το κλαμπ προσελκύει διεθνές κοινό – και στη συνέχεια είπε μια σειρά από λέξεις σε διαφορετικές γλώσσες που άφησαν το κοινό, συμπεριλαμβανομένου και εμένα, να αναρωτιέται τι είχε πει.

Εξήγησε ότι είχε μάθει τις πιο σημαντικές λέξεις που πρέπει να γνωρίζει κανείς (“εκτός από την μπύρα και την τουαλέτα”) όταν ταξιδεύει: “παρακαλώ”, “ευχαριστώ” και “συγγνώμη”. Αυτές οι λέξεις έχουν μεγάλη σημασία, είπε.

Αυτό ήταν το δεύτερο μάθημα της ημέρας σχετικά με τη νοημοσύνη – μόνο που αυτή τη φορά ήταν πραγματική και προήλθε από την ανθρώπινη εμπειρία. Ο σεβασμός που μεταφέρεται με τις απλές λέξεις που είπε είναι ένα μικρό αλλά ουσιαστικό μέρος του τρόπου με τον οποίο συνυπάρχουμε με τους άλλους – και ακόμη, ως δημοκρατική κοινωνία, δημιουργούμε μαζί.

Το επόμενο πρωί, καθώς έβγαινα από το βαγόνι του μετρό και κατευθυνόμουν προς τις σκάλες, η γυναίκα μπροστά μου σταμάτησε απότομα, άλλαξε κατεύθυνση και σχεδόν συγκρουστήκαμε.

“Με συγχωρείτε”, είπε, απολογητικά.

“Συγγνώμη”, απάντησα, αυτόματα.

Ίσως καθώς βελτιώνεται η τεχνητή νοημοσύνη, μπορούμε να διδάξουμε στα chatbots και στα ρομπότ να επιμένουν να αντιμετωπίζονται με ουσιώδη ευγένεια, αντί να διδάσκουμε στους ανθρώπους να την αγνοούν.

Είμαι επιφυλακτικά αισιόδοξος.

BloombergOpinion