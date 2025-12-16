Η Ευρώπη πρέπει να σκεφτεί πιο έξυπνα το μεταναστευτικό

Της συντακτικής ομάδας του Bloomberg

Καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση γερνάει, εξαρτάται όλο και περισσότερο από τη μετανάστευση για να υποστηρίξει τις οικονομίες της. Δυστυχώς, η αδυναμία της Ένωσης να διαχειριστεί αυτές τις ροές παραμορφώνει την πολιτική της. Αν δεν καταφέρει να δημιουργήσει ένα καλύτερο σύστημα, ένα σύστημα που θα συνδυάζει αξιόπιστους συνοριακούς ελέγχους με οικονομικές ευκαιρίες, κινδυνεύει να γνωρίσει περαιτέρω παρακμή και διάσπαση.

Κάθε χρόνο, η ΕΕ χάνει περίπου ένα εκατομμύριο άτομα σε ηλικία εργασίας. Σε 22 από τα 27 κράτη μέλη της, ο ενεργός πληθυσμός θα συρρικνωθεί έως το 2050. Από το 2019 έως το 2023, σχεδόν τα δύο τρίτα των νέων θέσεων εργασίας καλύφθηκαν από πολίτες εκτός ΕΕ. Αυτή η αύξηση έχει δημιουργήσει σημαντικές πιέσεις, τόσο πρακτικές όσο και πολιτικές.

Οι χώρες πρώτης γραμμής του Νότου και οι πλούσιες χώρες του Βορρά έχουν δεχτεί τεράστιες ροές μεταναστών από τη δεκαετία του 1990. Η προσφυγική κρίση που ξεκίνησε το 2015, με την άφιξη περισσότερων από 1 εκατ. μεταναστών, κυρίως από το Αφγανιστάν, το Ιράκ και τη Συρία, ανέδειξε τις αδυναμίες των συντονιστικών προσπαθειών της ΕΕ και προκάλεσε μια μακροχρόνια αντίδραση. Εκατομμύρια εκτοπισμένοι Ουκρανοί έχουν επιτείνει την πίεση από το 2022.

Αν και πρόκειται για μεγάλες αυξήσεις, η απορρόφηση τέτοιων αριθμών θα έπρεπε να είναι εφικτή για ένα πλούσιο μπλοκ 450 εκατομμυρίων ανθρώπων. Ωστόσο, η δυσλειτουργία της ΕΕ έχει καταστήσει το έργο αυτό πιο δύσκολο από ό,τι θα έπρεπε. Τρεις αποτυχίες ξεχωρίζουν.

Πρώτον, η επεξεργασία των αιτήσεων ασύλου παραμένει εξαιρετικά αργή σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, λόγω της έλλειψης ειδικών δικαστηρίων, ανεπαρκούς ικανότητας επεξεργασίας αυτών των αιτήσεων και σχετικών στοιχείων. Στη Γερμανία, οι αιτήσεις χρειάζονται κατά μέσο όρο περισσότερο από οκτώ μήνες για να εξεταστούν, ενώ στην Ιρλανδία μπορεί να χρειαστεί ένας χρόνος ή και περισσότερο. Τέτοιες καθυστερήσεις αφήνουν τους αιτούντες σε αδράνεια για μεγάλες περιόδους, αυξάνοντας έτσι το κόστος, επιδεινώνοντας τα κοινωνικά προβλήματα και συχνά δημιουργώντας στους ψηφοφόρους την εντύπωση ότι οι κυβερνήσεις τους έχουν χάσει τον έλεγχο. Το αποτέλεσμα είναι η μείωση της υποστήριξης για τη μετανάστευση γενικότερα.

Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι οι ανεπαρκώς προετοιμασμένες τοπικές κοινότητες συχνά υφίστανται τις συνέπειες της αλλαγής. Πολλές πόλεις και κωμοπόλεις απλώς δεν διαθέτουν τους πόρους για να φιλοξενήσουν μεγάλες ροές μεταναστών, γεγονός που συμβάλλει στη δημιουργία ενός κλίματος δυσαρέσκειας. Εκεί που οι ψηφοφόροι βλέπουν ανταγωνισμό – για θέσεις εργασίας, στέγαση, υπηρεσίες, παροχές – αντί για συμπληρωματικότητα, είναι βέβαιο ότι θα αναπτυχθούν λαϊκιστικά και αντιμεταναστευτικά κόμματα.

Τρίτον, η ίδια η ΕΕ δεν έχει διαχειριστεί καλά την πρόκληση. Οι Βρυξέλλες διαθέτουν τα κατάλληλα εργαλεία, όπως τα “ταμεία συνοχής”, που αποσκοπούν στη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων, και μια σειρά μέτρων για την ενσωμάτωση των μεταναστών. Ωστόσο, η χρήση τους ήταν άνιση και αδιαφανής: σύμφωνα με τον πλέον καταργημένο κανονισμό του Δουβλίνου, που αποσκοπούσε στην κατανομή των ευθυνών για το άσυλο μεταξύ των κρατών μελών, τελικά ικανοποιήθηκε μόνο το 9% των αιτήσεων μετεγκατάστασης.

Χωρίς μεταρρυθμίσεις, η μετανάστευση είναι πιθανό να παραμείνει ένα ακανθώδες θέμα στην Ευρώπη για τα επόμενα χρόνια. Ο στόχος των υπευθύνων χάραξης πολιτικής πρέπει να είναι η ελαχιστοποίηση των κοινωνικών αναταραχών και η μεγιστοποίηση των οικονομικών οφελών. Αξίζει να τονιστούν μερικές αρχές.

Κατ’ αρχάς, πρέπει να επιμείνουμε στην ένταξη. Ανταποκρινόμενη στην προσφυγική κρίση, η Γερμανία συνδύασε την υποστήριξη της αγοράς εργασίας με την εκμάθηση της γλώσσας και άλλες υπηρεσίες, με θετικά αποτελέσματα: μεταξύ των ατόμων που έφτασαν το 2015, το ποσοστό απασχόλησης των ανδρών υπερβαίνει πλέον τον εθνικό μέσο όρο, ενώ το καθαρό δημοσιονομικό βάρος ήταν μικρότερο από το αναμενόμενο. Τέτοιες προσπάθειες αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την ευρύτερη αποδοχή της μετανάστευσης.

Στη συνέχεια, εστιάστε στην αποτελεσματικότητα. Οι αιτήσεις ασύλου πρέπει να επιλύονται εντός μηνών, με εκπαίδευση και θέσεις εργασίας για όσους είναι πιθανό να παραμείνουν και ταχεία επιστροφή για όσους απορρίπτονται. Η ψηφιοποίηση των συστημάτων, η πρόσληψη περισσότερων ατόμων για την εξέταση και λήψη αποφάσεων και η ταξινόμηση των υποθέσεων θα βοηθήσουν. Η υλοποίηση ενός προγραμματισμένου “συμφώνου μετανάστευσης”, το οποίο θα επιβάλλει κοινούς κανόνες για τον έλεγχο των συνόρων και τις διαδικασίες ασύλου, θα ήταν ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Το ίδιο ισχύει και για αυστηρότερους κανόνες σχετικά με την επανένωση των οικογενειών και τη διάρκεια παραμονής.

Τέλος, μια συνεχής προσπάθεια της ΕΕ να προσελκύσει τους πιο ταλαντούχους μετανάστες – και να βοηθήσει τους νεοαφιχθέντες να αποκτήσουν δεξιότητες που είναι σε ζήτηση – θα είναι καθοριστική για να πείσει τους ψηφοφόρους ότι τα οφέλη της μετανάστευσης υπερτερούν των κινδύνων. Η απλοποίηση των θεωρήσεων, η βελτίωση των προγραμμάτων κινητικότητας και οι πιο ευέλικτες διαδρομές για τους εργαζομένους με υψηλή ειδίκευση θα είναι εξαιρετικά σημαντικές.

Η σωστή διαχείριση της μετανάστευσης προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες. Χωρίς αυτήν, η Ευρώπη θα δυσκολευτεί να διατηρήσει την ανάπτυξη, να χρηματοδοτήσει τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας και να ασκήσει την παγκόσμια επιρροή της. Και όσον αφορά στις λαϊκιστικές ρητορικές, που ευδοκιμούν χάρη στην πεποίθηση ότι τίποτα δεν λειτουργεί, θα είναι δύσκολο να τις κρατήσει στο περιθώριο.

BloombergOpinion