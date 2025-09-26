Συνέντευξη στο Insider του Μάριου Σταύρου, επικεφαλής επιχειρήσεων του SupportCY της Τράπεζας Κύπρου

Από το 2020, μόλις ξέσπασε η πανδημία της Covid 19, η Τράπεζα Κύπρου λειτουργεί και στηρίζει το SupportCY έναν μηχανισμό με στόχο την κοινωνική υποστήριξη και προσφορά σε περιόδους κρίσεων. Αποτελεί ένα δίκτυο συνεργασιών της τράπεζας με εταιρείες, οργανισμούς, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, κρατικές υπηρεσίες και Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μέσω του οποίου συγκεντρώνονται πόροι (χρηματοδότηση, είδη πρώτης ανάγκης, υπηρεσίες κ.ά.) που διανέμονται εκεί όπου υπάρχει ανάγκη. Ο Μάριος Σταύρου, επικεφαλής επιχειρήσεων του SupportCY, εξηγεί μέσω του Insider πώς λειτουργεί και πώς παρεμβαίνει ο μηχανισμός αυτός και μοιράζεται μαζί μας τις εμπειρίες του από τη συνεισφορά των ανθρώπων του SupportCY στην αντιμετώπιση των πρόσφατων καταστροφικών πυρκαγιών στην ορεινή Λεμεσό και αλλού.

To SupportCY της Τράπεζας Κύπρου έχει εξελιχθεί σε μηχανισμό άμεσης παρέμβασης σε κρίσεις. Ποια είναι η στρατηγική της Τράπεζας για τη μελλοντική εξέλιξη του Δικτύου και πώς οραματίζεστε τον ρόλο του ως κοινωνικό βραχίονα;

Το SupportCY της Τράπεζας Κύπρου αποτελεί μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία, όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ξεκίνησε μέσα από τη δύσκολη συγκυρία της πανδημίας και ωρίμασε μέσα από την καταγραφή και υποστήριξη αναγκών και δράσεων τα τελευταία χρόνια.

Η στρατηγική της Τράπεζας για το SupportCY αντανακλάται στην αποστολή του, που είναι να εξελιχθεί σε έναν πλήρως θεσμοθετημένο μηχανισμό κοινωνικής παρέμβασης, ικανό να στηρίζει την πολιτεία και τις τοπικές κοινωνίες, τόσο σε κρίσεις και καταστροφές, σε ζητήματα πρόληψης και ανθεκτικότητας αλλά και σε κοινωνικά προβλήματα.

Στόχος μας είναι το SupportCY της Τράπεζας Κύπρου να συνεχίσει να ενισχύει τη συνεργασία του ιδιωτικού τομέα, των τοπικών κοινωνιών, των εθελοντών και του κράτους σε μια δυναμική συμμαχία για το κοινό καλό.

Πώς διασφαλίζεται η βιωσιμότητα και η επιχειρησιακή του ετοιμότητα σε βάθος χρόνου και ποιοι είναι οι βασικοί πυλώνες συνεργασίας με τους κοινωνικούς και ιδιωτικούς φορείς;

Η βιωσιμότητα του SupportCY βασίζεται στις συνεργασίες μας σε μια ισχυρή τριπλή συμμαχία με το κράτος για θεσμικό συντονισμό, τις τοπικές κοινότητες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των κινδύνων και τον ιδιωτικό τομέα που συνεισφέρει με τεχνογνωσία, πόρους και καινοτόμες λύσεις.

Επιπλέον, η βιωσιμότητα διασφαλίζεται μέσα από τη συνεχή αξιολόγηση και ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Σώματος Εθελοντών μας με εκπαίδευση, εξοπλισμό και τεχνολογία. Όλες οι δράσεις μας ακολουθούν το τρίπτυχο Πρόληψη, Άμεση Αντιμετώπιση και Αποκατάσταση, έτσι ώστε να ενισχύεται η ανθεκτικότητα της κοινωνίας σε βάθος χρόνου.

Έχετε κάποια παραδείγματα πρωτοβουλιών που ξεκίνησαν από τοπικές κοινότητες και ενισχύθηκαν από το SupportCY;

Βεβαίως. Σε αρκετές περιπτώσεις, τοπικές κοινότητες αλλά και Δήμοι μάς ζήτησαν υποστήριξη για ενίσχυση της προετοιμασίας τους με εξοπλισμό και εκπαιδεύσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η δημιουργία τοπικών εθελοντικών ομάδων που εκπαιδεύτηκαν σε συνεργασία με αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, ενώ εμείς τους παρέχουμε επιχειρησιακά εργαλεία για να μπορούν να είναι σε ετοιμότητα εάν χρειαστεί. Αυτές οι πρωτοβουλίες γεννήθηκαν «από κάτω προς τα πάνω» και εμείς τις στηρίξαμε ώστε να γίνουν πιο οργανωμένες και αποτελεσματικές.

Το SupportCY της Τράπεζας Κύπρου είχε άμεση και σημαντική παρουσία και συμβολή στις επιχειρήσεις κατάσβεσης των πρόσφατων πυρκαγιών στην ορεινή Λεμεσό. Πώς κινητοποιηθήκατε και ποιες ήταν οι βασικές σας προτεραιότητες;

Το μεσημέρι της 23ης Ιουλίου, το ΣώμαΕθελοντών μας είχε ήδη αναπτυχθεί σε μια μεγάλη πυρκαγιά στην επαρχία Λευκωσίας, κατόπιν αιτήματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου. Ενώ υποστηρίζαμε την Πυροσβεστική στη Λευκωσία, το Συντονιστικό Κέντρο του Σώματος Εθελοντών SupportCY με ενημέρωσε για μια ακόμη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στην ορεινή Λεμεσό. Ταυτόχρονα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Επαρχίας Λεμεσού καλούσε το τοπικό κλιμάκιο μας για να ανταποκριθεί.

Η φωτιά εξαπλωνόταν ραγδαία στη Λεμεσό. Αφού μίλησα με τον περιφερειακό συντονιστή μας στη Λεμεσό, ήξερα ότι δεν είχαμε χρόνο για χάσιμο. Ενεργοποιήσαμε το εσωτερικό μας σχέδιο έκτακτης ανάγκης «Αστραπή», το οποίο απαιτεί την άμεση και πλήρη κινητοποίηση οχημάτων, εθελοντών και εξοπλισμού σε παγκύπρια βάση. Μέσα σε λίγες ώρες, οχήματα, εθελοντές και εξοπλισμός από όλη την Κύπρο στάλθηκαν στη Λεμεσό.

Λίγο πριν τις 4:00 μ.μ., βρέθηκα μαζί με άλλους εθελοντές μας στην περιοχή της μεγάλης πυρκαγιάς και συγκεκριμένα στο χωριό Βουνί. Μέχρι να φτάσουμε στην περιοχή, γνώριζα ήδη, με βάση τις αναφορές των συναδέλφων μου στο Σώμα Εθελοντών, ότι αντιμετωπίζαμε μια μεγάλης κλίμακας πυρκαγιά σε μια περιοχή εξαιρετικά υψηλού κινδύνου.

Η ασφάλεια της ομάδας ήταν η προτεραιότητά μου: Όπως σε κάθε ανταπόκρισή μας, έπρεπε να εφαρμόσουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, συντονισμού και λειτουργίας, προκειμένου να υποστηρίξουμε την Πυροσβεστική Υπηρεσία στην αντιμετώπιση και τον αποτελεσματικό τερματισμό αυτής της καταστροφής.

Εσείς προσωπικά και η ομάδα σας βρεθήκατε στην πρώτη γραμμή. Ποιες στιγμές σας σημάδεψαν περισσότερο από αυτή την εμπειρία και πώς σας επηρεάζουν ως άνθρωπο και ως επικεφαλής;

Ως επικεφαλής, η πιο μεγάλη πρόκληση είναι να ξέρεις ότι έχεις απέναντί σου ένα απρόβλεπτο και επικίνδυνο στοιχείο όπως η φωτιά, και πίσω σου ανθρώπους που στηρίζονται στις οδηγίες σου. Οφείλεις να τηρείς με απόλυτη πειθαρχία κάθε πρωτόκολλο και διαδικασία.

Αυτό που με σημάδεψε ήταν η στιγμή που συνάντησα ένα παιδί που είχε μόλις χάσει το σπίτι του. Δεν υπήρχαν λόγια που θα μπορούσαν να απαλύνουν τον πόνο του, και αυθόρμητα σκέφτηκα τα δικά μου παιδιά. Αυτές οι στιγμές μάς θυμίζουν ότι πίσω από κάθε κρίση υπάρχουν άνθρωποι και ζωές, που αλλάζουν για πάντα.

Υπάρχει κάποια ιστορία από τις ημέρες της φωτιάς που σας συγκίνησε ή σας έδωσε δύναμη να συνεχίσετε, παρά τις αντιξοότητες;

Η δύναμη ήρθε μέσα από την ίδια την ομάδα. Εθελοντές και εθελόντριες που δούλευαν ασταμάτητα, με αυταπάρνηση και χωρίς δεύτερη σκέψη, δίπλα σε επαγγελματίες πυροσβέστες. Είδα ανθρώπους που άφησαν την οικογένεια και τη δουλειά τους για μέρες, για να σταθούν σε ένα μέτωπο φωτιάς. Αυτή η συλλογική δύναμη, αυτό το αίσθημα αλληλεγγύης, είναι που με κάνει να συνεχίζω κάθε φορά, παρά την κούραση και τις δυσκολίες.

Ποιοι τομείς στην Κύπρο, κατά τη γνώμη σας, πλήττονται περισσότερο από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής; Και πώς θα μπορούσαν να εμπλακούν περισσότερο οι πολίτες και οι εθελοντές;

Η γεωργία, τα δάση και οι ορεινές κοινότητες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της κλιματικής κρίσης. Οι πυρκαγιές, οι πλημμύρες και η λειψυδρία αποτελούν απειλές που θα ενταθούν τα επόμενα χρόνια. Δεν μιλάμε πλέον για μελλοντικά και υποθετικά σενάρια, αλλά για συμβάντα που επηρεάζουν την καθημερινότητα μας.

Χρειάζεται να δημιουργήσουμε μια νέα γενιά πολιτών που αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο και δρα συλλογικά, πριν φτάσουμε στο σημείο μηδέν. Μέσα από ένα δομημένο επιχειρησιακό μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες να εκπαιδευτούν και να συμμετέχουν ως εθελοντές σε θέματα πρόληψης, αντιμετώπισης και αποκατάστασης φυσικών καταστροφών.

