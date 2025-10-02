Rebranding pr:partners με ένα στρατηγικό hub δημοσίων σχέσεων

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ με τη CEO της pr:partners, Τάσια Γιανναρά Γιαλλουρίδου και την PR Director, Σόλια Κυπριανού Πολεμίτου

Η pr:partners αλλάζει πλήρως την εικόνα της. Το rebranding της pr:partners σηματοδοτεί μια νέα εποχή; Τι θέλατε να εκφράσετε μέσα από αυτή την αλλαγή;

Τάσια: Το rebranding ήταν για εμάς μια εσωτερική ανάγκη. Θέλαμε η εικόνα μας να εκφράζει την ουσία του ποιοι είμαστε σήμερα και πού πάμε. Με δημιουργικότητα, συνέπεια και πάθος χτίσαμε φήμη και κερδίσαμε την εμπιστοσύνη διεθνών και τοπικών brands από corporate affairs σε ανώτατο επίπεδο μέχρι events και καθημερινές επικοινωνιακές ανάγκες, πάντα με την ίδια προσοχή στη λεπτομέρεια.

Το νέο branding εκφράζει αυτή την εξέλιξη: κρατήσαμε τα δυνατά μας ατού και προσθέσαμε νέα στοιχεία που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς, με στόχο να δημιουργούμε επικοινωνία που ξεχωρίζει, χτίζει σχέσεις και παράγει πραγματική αξία.

Θυμάμαι ακόμα τις πρώτες μας καμπάνιες, τότε που έπρεπε να αποδείξουμε ότι το PR είναι στρατηγικό εργαλείο και όχι απλώς events και promotions. Τώρα δεν αλλάξαμε απλώς λογότυπο, ανανεώσαμε ολόκληρη την προσφορά μας, ώστε να είναι πιο σύγχρονη και πιο relevant στις ανάγκες της οικονομίας και του νέου καταναλωτή.

Πώς μεταφράζεται αυτή η ανανέωση στις υπηρεσίες σας;

Σόλια: Σήμερα οι επιχειρήσεις χρειάζονται λύσεις που είναι ολοκληρωμένες και προσαρμοσμένες στις πραγματικές τους ανάγκες και τις νέες συμπεριφορές και θέλω των δυναμικών κοινών μας.

Ανανεώσαμε το offering μας γύρω από τέσσερις βασικούς πυλώνες: Corporate PR, Events & Experiential, Employer Branding και Digital PR. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να διαχειριστούμε από C-suite reputation και ESG communications μέχρι influencer marketing, experiential activations και employer branding campaigns που προσελκύουν ταλέντα.

Δεν είμαστε ένα PR agency μιας διάστασης, είμαστε το στρατηγικό hub που καλύπτει όλο το φάσμα της επικοινωνίας, από τη στρατηγική κορυφής μέχρι την εκτέλεση με λεπτομέρεια.

Το νέο σας branding είναι δυναμικό και τολμηρό. Τι θέλετε να επικοινωνήσετε μέσα από αυτό;

Τάσια: Κάνοντας briefing στη δημιουργική μας ομάδα με τη Σόλια είπαμε ότι θέλουμε η αγορά να μας δει ξανά από την αρχή, σαν μια νέα σύγχρονή πρόταση που τους αφορά άμεσα.

Σίγουρα έχουμε την στελέχωση, την εμπειρία και τη γνώση 25 χρόνων και ένα αξιοζήλευτο portfolio πελατών αλλά θέλουμε να εμπνεύσουμε, να τραβήξουμε νέο ενδιαφέρον σε όλες μας τις νέες δυνατότητες και ταλέντο. Έχουμε να δώσουμε πολλά περισσότερα και θέλουμε να το επικοινωνήσουμε.

Επιλέξαμε ένα branding καθαρό, δυναμικό και provocative, γιατί εκφράζει τον τρόπο που δουλεύουμε: με αυτοπεποίθηση, με τόλμη και με προσήλωση στην ουσία. Είναι το αποτύπωμα μιας ομάδας που έχει μάθει να λειτουργεί με την ίδια ποιότητα είτε χειρίζεται μια διεθνή καμπάνια εκατομμυρίων, είτε ένα τοπικό event που έχει σημασία για την κοινότητα.

Ποια είναι η μεγαλύτερη σας δύναμη στη συνεργασία με τους πελάτες;

Σόλια: Είμαστε πραγματικοί partners, δινόμαστε με τα χίλια, δεν μπαίνουμε ποτέ στη σχέση σαν “outsiders” γινόμαστε κομμάτι της ομάδας τους. Θυμάμαι οργανισμούς που μας εμπιστεύθηκαν σε πολύ κρίσιμες στιγμές, γιατί ήξεραν ότι δεν θα ήμασταν εκεί μόνο για τα “εύκολα”.

Οι δημόσιες σχέσεις δεν είναι περιστασιακή επικοινωνία. Πρέπει να χτίσεις μεθοδικά και διαχρονικά τις σχέσεις σου, τόσο με τους εσωτερικούς σου stakeholders, όσο και με τους διάφορους εξωτερικούς πελάτες, συνεργάτες, media, μέτοχους, κοινωνικά και άλλα σύνολα, άρα το πιο σημαντικό είναι να έχεις τον σωστό συνεργάτη δίπλα σου, έναν συνεργάτη/partner που θα ξέρει να σε προστατεύσει, να σε καθοδηγήσει όταν χρειάζεται, αλλά και να σε βοηθήσει να λάμψεις όταν το απαιτεί η στιγμή.

https://partners.cy