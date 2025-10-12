«Η γυναικεία ηγεσία φέρνει μαζί της έναν ολιστικό και ανθρώπινο τρόπο προσέγγισης»

ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΉ ΤΗΣ ΣΤΟ FORBES, Η ΑΘΗΝΑ ΣΙΗΠΗΛΛΗ-ΤΣΙΓΚΗ, Γενική Διευθύντρια της Eurolife, επισημαίνει πως η ηγεσίας τον ασφαλιστικό κλάδο είναι απαιτητική ανεξαρτήτως φύλου, ωστόσο, για την ίδια, το να ηγείται σε έναν τόσο απαιτητικό και ανταγωνιστικό χώρο έχει ιδιαίτερη σημασία.

«Για εμένα, η γυναικεία ηγεσία φέρνει μαζί της έναν ολιστικό και ανθρώπινο τρόπο προσέγγισης. Η ενσυναίσθηση, η ικανότητα να ακούς ενεργά και να ενθαρρύνεις τη συνεργασία είναι στοιχεία που θεωρώ ότι ενισχύουν την ομάδα και οδηγούν σε βιώσιμα αποτελέσματα», σχολιάζει.

Ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις στη στρατηγική επικοινωνία ενός ασφαλιστικού οργανισμού σήμερα;

Η στρατηγική επικοινωνία στον ασφαλιστικό κλάδο σήμερα αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις. Η πρώτη είναι η απλοποίηση της πολυπλοκότητας. Τα ασφαλιστικά προϊόντα μπορεί να είναι δύσκολα στην κατανόηση, γεμάτα με εξειδικευμένους όρους. Η δική μας πρόκληση είναι να επικοινωνήσουμε την αξία τους με απλό και κατανοητό τρόπο, ώστε ο καθένας να αντιληφθεί πόσο σημαντική και απαραίτητη είναι η ασφάλιση για τη ζωή του.

Η δεύτερη πρόκληση είναι η δημιουργία και η διατήρηση της εμπιστοσύνης. Εμείς οφείλουμε να διατηρήσουμε αυτή την εμπιστοσύνη με διαφάνεια, συνέπεια και δράσεις που αποδεικνύουν ότι βρισκόμαστε δίπλα στον πελάτη όχι μόνο στη στιγμή της ανάγκης αλλά σε κάθε στάδιο της ζωής του.

Η τρίτη πρόκληση είναι η διαφοροποίηση μέσα στον ψηφιακό θόρυβο. Σε μια εποχή κατά την οποία ο καταναλωτής βομβαρδίζεται από πληροφορίες, πρέπει να βρούμε τον τρόπο να ξεχωρίσουμε, να δημιουργήσουμε μια αυθεντική και ελκυστική φωνή που να συνδέεται ουσιαστικά με τον κόσμο.

Πώς το marketing συμβάλλει στη διαμόρφωση εμπιστοσύνης και στη σχέση με τους πελάτες;

Είναι σημαντικό να αποσαφηνίσουμε ότι το marketing δεν είναι απλώς ένα εργαλείο πώλησης. Είναι ο βασικός πυλώνας για τη διαμόρφωση εμπιστοσύνης, τη σημαντικότητα της οποίας έχω περιγράψει προηγουμένως.

Συμβάλλει στη διατήρηση και στην ενίσχυση του brand name μας, μέσα από σύνθετες δράσεις και πρωτοβουλίες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες του ανθρώπου αλλά και της κοινωνίας ευρύτερα.

Μέσω της επικοινωνίας και των δράσεών μας, επιδιώκουμε να ενισχύουμε την αξία της ασφάλισης. Επενδύουμε σε περιεχόμενο που εκπαιδεύει και ενημερώνει, σε πρωτοβουλίες που αποδεικνύουν την κοινωνική μας υπευθυνότητα και σε εξατομικευμένες καμπάνιες που δείχνουν στους πελάτες μας ότι τους βλέπουμε ως άτομα και όχι ως αριθμούς.

Ο στόχος μας είναι να μετατρέψουμε κάθε επαφή με τον πελάτη σε μια ευκαιρία να χτίσουμε μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού.

Σε ποιο βαθμό οι καμπάνιες σας αντανακλούν κοινωνικές αξίες και όχι μόνο επιχειρηματικούς στόχους;

Οι κοινωνικές αξίες δεν είναι για εμάς μια επιλογή, αλλά μια βασική αρχή λειτουργίας της Eurolife. Οι καμπάνιες μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τον σκοπό μας να επιστρέφουμε στην κοινωνία, να προσφέρουμε αξία πέρα από το επιχειρηματικό κέρδος.

Η συνεργασία μας με το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα αποτυπώνει την αφοσίωσή μας στον τομέα της υγείας και της ζωής. Η στήριξή μας στο Δρό.Με.Α. προωθεί την υγιή ζωή και την ευεξία, ενώ η συνεργασία μας με τη CYMEPA αναδεικνύει την περιβαλλοντική μας συνείδηση και τη δέσμευσή μας για ένα καλύτερο μέλλον.

Αυτές οι συνεργασίες δεν είναι απλώς καμπάνιες αλλά το αποτύπωμα του χαρακτήρα μας ως οργανισμού που νοιάζεται για τον άνθρωπο και το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται.

Τι σημαίνει για εσάς να ηγείστε ως γυναίκα σε έναν απαιτητικό και ανταγωνιστικό κλάδο;

Η ηγεσία στον ασφαλιστικό κλάδο είναι απαιτητική ανεξαρτήτως φύλου. Ωστόσο, το να ηγούμαι ως γυναίκα σε έναν, όπως σωστά έχετε επισημάνει, απαιτητικό και ανταγωνιστικό χώρο, έχει ιδιαίτερη σημασία.

Για εμένα, η γυναικεία ηγεσία φέρνει μαζί της έναν ολιστικό και ανθρώπινο τρόπο προσέγγισης. Η ενσυναίσθηση, η ικανότητα να ακούς ενεργά και να ενθαρρύνεις τη συνεργασία είναι στοιχεία που θεωρώ ότι ενισχύουν την ομάδα και οδηγούν σε βιώσιμα αποτελέσματα. Είναι μια ευκαιρία να αποδείξουμε ότι οι γυναίκες μπορούν να διαπρέπουν σε ηγετικούς ρόλους και να αποτελέσουμε πρότυπο για τις επόμενες γενιές.

Ποια στρατηγική θεωρείτε ότι διαφοροποιεί την Eurolife στην αγορά;

Η στρατηγική που μας διαφοροποιεί ξεκάθαρα είναι η φιλοσοφία μας: «Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου». Δεν πουλάμε, απλά, ασφαλιστικά προϊόντα αλλά προσφέρουμε μια σχέση εμπιστοσύνης και προσωπικής υποστήριξης.

Ο «άνθρωπός σου» είναι ο σύμβουλός μας, ο οποίος είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα. Είναι ένας έμπειρος επαγγελματίας, που κατανοεί τις ανάγκες σου, σε συμβουλεύει υπεύθυνα και είναι διαθέσιμος για εσένα, όχι μόνο όταν χρειάζεσαι αποζημίωση, αλλά και στην πρόληψη και την καθοδήγηση. Αυτή η προσέγγιση μάς κάνει να ξεχωρίζουμε, καθώς εστιάζουμε στο να είμαστε ένας σταθερός και αξιόπιστος συνοδοιπόρος στη ζωή των πελατών μας, τόσο στα εύκολα, όσο και στα δύσκολα.

Ποιο είναι το όραμά σας για την επόμενη δεκαετία στον ασφαλιστικό χώρο;

Το όραμά μου για την επόμενη δεκαετία είναι να δούμε τον ασφαλιστικό κλάδο να μεταμορφώνεται σε έναν πραγματικό συνεργάτη ζωής. Η τεχνολογία θα μας βοηθήσει να προσφέρουμε υπηρεσίες που δεν αφορούν μόνο την αποζημίωση αλλά είναι και προληπτικές.

Θέλουμε να βοηθάμε τους ανθρώπους να ζουν πιο υγιεινά και με μεγαλύτερη ασφάλεια, όχι απλά να τους αποζημιώνουμε μετά από ένα ατύχημα. Οραματιζόμαστε έναν κλάδο που θα είναι εξαιρετικά προσωποποιημένος, αξιοποιώντας τα δεδομένα για να προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις και να προβλέπει τις ανάγκες των πελατών, πριν καν εκείνοι τις συνειδητοποιήσουν.

Τι μήνυμα θα δίνατε σε νέες γυναίκες που ονειρεύονται ηγετικές θέσεις;

Θα τους έλεγα να είναι τολμηρές, να έχουν πίστη στον εαυτό τους και να αναγνωρίζουν τη δύναμή τους. Μην αφήνετε τις αμφιβολίες ή τα στερεότυπα να σας κρατούν πίσω. Επενδύστε στη γνώση, επιδιώξτε διαρκώς την εξέλιξη και μην φοβάστε να ζητήσετε τη βοήθεια και την καθοδήγηση που χρειάζεστε. Η δική σας αυθεντική φωνή και ο τρόπος σκέψης είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται η αγορά. Μην προσπαθήσετε να γίνετε κάποια άλλη, αλλά γίνετε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας.