Το κοινό σήμερα είναι πιο ενημερωμένο και απαιτητικό από ποτέ και αντιλαμβάνεται πότε ένα μήνυμα είναι αυθεντικό και πότε όχι, εξηγεί στο Forbes η Γενική Διευθύντρια της Korantina Homes Μελίνα Ράφτη. Για τον λόγο αυτό, αναγνωρίζει πως το πιο ισχυρό εργαλείο marketing για την εταιρεία τα έργα που παραδίδει στους πελάτες της. Κάθε project μας λειτουργεί ως πρεσβευτής της φιλοσοφίας μας, διαβεβαιώνει.

Στον σημερινό επιχειρηματικό κόσμο, όπου ο ανταγωνισμός είναι έντονος, ποια θεωρείτε ότι είναι τα βασικά στοιχεία μιας επιτυχημένης στρατηγικής επικοινωνίας για μια εταιρεία του χώρου σας;

Η επιτυχημένη στρατηγική επικοινωνίας ξεκινά από την αυθεντικότητα. Μια εταιρεία πρέπει πρώτα να γνωρίζει σε βάθος το “ποια είναι” και “τι πρεσβεύει”, ώστε να μπορέσει να το επικοινωνήσει με συνέπεια και διαφάνεια.

Στον τομέα της ανάπτυξης γης, η εμπιστοσύνη είναι κομβική, τόσο για το brand όσο και σε προσωπικό επίπεδο σχέσεων με συνεργάτες και πελάτες. Η συνέπεια, η ποιότητα, η αξιοπιστία και η άμεση ανταπόκριση είναι αξίες που χτίζουν τη φήμη μας. Δε χτίζουμε απλώς έργα, αλλά μακροχρόνιες σχέσεις, και κάθε επικοινωνιακή μας κίνηση οφείλει να το αντικατοπτρίζει. Φροντίζουμε η εικόνα μας να εναρμονίζεται πλήρως με την εμπειρία που προσφέρουμε στους πελάτες μας. Επικοινωνούμε σταθερά αυτό που πραγματικά είμαστε, χωρίς υπερβολές. Το κοινό σήμερα είναι πιο ενημερωμένο και απαιτητικό από ποτέ και αντιλαμβάνεται πότε ένα μήνυμα είναι αυθεντικό και πότε όχι.

Το marketing και οι δημόσιες σχέσεις αποτελούν συχνά τους πιο καθοριστικούς παράγοντες για την εικόνα ενός brand. Πώς καταφέρνετε στην Korantina Homes να διαφοροποιείτε το μήνυμά σας και να το κάνετε να ξεχωρίζει;

Η διαφοροποίηση του μηνύματός μας στηρίζεται στη διαφοροποίηση των έργων μας, που αποτελούν και το πιο ισχυρό εργαλείο marketing. Δημιουργούμε έργα υψηλής ποιότητας που «μιλούν» από μόνα τους, αλλά και ανθρώπινες ιστορίες πίσω από κάθε κατοικία. Το μήνυμά μας είναι ξεκάθαρο και ενιαίο σε όλα τα επίπεδα: ποιότητα ζωής, σεβασμός στον πελάτη, στρατηγική τοποθεσία, βιωσιμότητα.

Κάθε project μας λειτουργεί ως πρεσβευτής της φιλοσοφίας μας. Από το πολυβραβευμένο Cap St Georges Hotel & Resort, που έθεσε νέα πρότυπα στη φιλοξενία, μέχρι τις οικιστικές αναπτύξεις Hills Residences, Riviera Residences, Sunset View Villas και Seascape Villas, διαμορφώνουμε μια σταθερή εικόνα ποιότητας και αξιοπιστίας που ξεχωρίζει στην κυπριακή και διεθνή αγορά.

Πώς το προσωπικό σας ηγετικό στυλ διαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία επικοινωνεί με το κοινό και τους συνεργάτες της;

Πιστεύω στη συμμετοχική ηγεσία. Δεν θεωρώ ότι η ηγεσία προκύπτει από τίτλους, αλλά από στάση. Επιδιώκω να είμαι πάντα κοντά στην ομάδα μου, ανοιχτή σε ιδέες, απόψεις και συζητήσεις. Η καλή επικοινωνία ξεκινά από το εσωτερικό μιας εταιρείας. Όταν οι άνθρωποι που εργάζονται σε έναν οργανισμό νιώθουν ότι ακούγονται και εκτιμώνται, αυτό αντικατοπτρίζεται και προς τα έξω. Οι πελάτες, οι συνεργάτες, ακόμη και οι δυνητικοί επενδυτές, το αντιλαμβάνονται.

Στην Korantina Homes λειτουργούμε ως ομάδα με κοινούς στόχους και με σεβασμό στην ατομικότητα του καθενός. Ενθαρρύνουμε τη διαφάνεια, την υπευθυνότητα και την πρωτοβουλία σε όλα τα επίπεδα. Ένας ηγέτης οφείλει να εμπνέει πρώτα τους ανθρώπους της ομάδας του και να τους καθοδηγεί στην επίτευξη των στόχων τους.

Στην εποχή της ψηφιακής επικοινωνίας και των social media, πώς εξισορροπείτε την ανάγκη για άμεση, μαζική προβολή με την απαίτηση για στοχευμένα και ποιοτικά μηνύματα;

Η επικοινωνιακή πρόκληση της εποχής μας είναι να μιλήσεις στο κατάλληλο κοινό, την κατάλληλη στιγμή, με τον σωστό τρόπο. Η προσέγγισή μας στα social media βασίζεται στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα. Δημιουργούμε περιεχόμενο που αντανακλά την αισθητική και τις αξίες μας.

Δεν μας ενδιαφέρει απλώς να φαινόμαστε, αλλά να χτίσουμε μία σχέση με το κοινό μας. Επενδύουμε σε ουσιαστική ψηφιακή παρουσία, με περιεχόμενο που δίνει αξία, ενημερώνει, και τελικά ενισχύει την εμπιστοσύνη.

Ποια είναι τα σχέδια και οι φιλοδοξίες σας για την Korantina Homes;

Η Korantina Homes, με έδρα την Πάφο, διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη ακινήτων στην Κύπρο. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να καινοτομούμε, να δημιουργούμε πρωτότυπες αναπτύξεις και να ανεβάζουμε συνεχώς τον πήχη στον τομέα της πολυτελούς διαβίωσης.

Η επέκταση σε νέες αγορές, η αξιοποίηση τεχνολογιών βιώσιμης ανάπτυξης και η περαιτέρω ενίσχυση των υπηρεσιών προς τους ιδιοκτήτες και επενδυτές, είναι ορισμένες από τις προτεραιότητές μας. Όμως, εξίσου σημαντική είναι και η κοινωνική μας αποστολή να συνεχίσουμε να προσφέρουμε στην κοινωνία, μέσα από δράσεις πολιτισμού, παιδείας και αθλητισμού.

Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες σε ηγετικές θέσεις και ποια συμβουλή θα δίνατε σε νέες γυναίκες που επιθυμούν να ακολουθήσουν αυτό τον ρόλο;

Υπάρχουν προκαταλήψεις, στερεότυπα και υψηλές απαιτήσεις, συχνά χωρίς κατανόηση για τις πολλαπλές ιδιότητες που καλείται να διαχειριστεί μια γυναίκα. Η συμβουλή μου προς τις νέες γυναίκες είναι να μην το βάζουν κάτω. Να πιστέψουν στον εαυτό τους, να επιμείνουν ακόμη και όταν οι συνθήκες δεν είναι υπέρ τους. Με σκληρή δουλειά και επιμονή θα πετύχουν τον στόχο τους, όποιο τομέα κι αν επιλέξουν. Η ενσυναίσθηση, η αποφασιστικότητα και η ευελιξία είναι προτερήματα που μπορούν να μετατρέψουν μια πρόκληση σε ευκαιρία.