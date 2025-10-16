Ηγετικό διευθυντικό ρόλο σε σημαντικές εταιρείες σε δύο τομείς, τη μόδα και την ανάπτυξη γης, διατηρεί με επιτυχία η Ζωζώ Λοφίτου, CEO στη ZT One Image Co και Managing Director στη Lophitis Group. Η ίδια εξηγεί στο Forbes τις σημαντικές παραμέτρους της επαγγελματικής της δραστηριότητας και τονίζει τη σημασία της ομαδικής δουλειάς και της συνεργασίας, θυμίζοντας σε όλους το ρητό: «Αν θέλεις να πας γρήγορα, πήγαινε μόνος. Αν θέλεις να πας μακριά, πήγαινε μαζί».

Τι σημαίνει για εσάς να είστε γυναίκα επιχειρηματίας και ηγέτιδα σε δύο τόσο διαφορετικούς κλάδους – τη μόδα και την ανάπτυξη γης;

Ως γυναίκα είναι ένας πολύπλευρος ρόλος. Γυναίκα επιχειρηματίας και ηγέτιδα είναι προνόμιο, διότι βλέπεις τις καταστάσεις με διαφορετικό βλέμμα. Έχεις τη γνώση, έχεις την υπομονή, κατανόηση και καλή διάθεση να βρίσκεις λύσεις με γνώμονα το καλό και των δύο μερών.

Ως μάνατζερ, εκτιμώ βαθιά τη δύναμη της ομαδικής εργασίας. Κάθε μέλος της ομάδας είναι μοναδικό, φέρνοντας τις δικές του ιδέες και δυνάμεις. Όλοι έχουν φωνή και, όταν ενώνουμε τις προσπάθειές μας, τα αποτελέσματα μας πάνε πιο μακριά απ’ ό,τι θα μπορούσε να πάει ο καθένας μόνος του.

Όπως λέει και το ρητό: «Αν θέλεις να πας γρήγορα, πήγαινε μόνος. Αν θέλεις να πας μακριά, πήγαινε μαζί». Όλοι οι άνθρωποι έχουν τη δική τους αξία και συμβολή. Ωστόσο, ως γυναίκα πιστεύω ότι η γυναικεία φύση συχνά χαρίζει μεγαλύτερη κατανόηση και ευαισθησία απέναντι στις ανάγκες της οικογένειας και των συνεργατών. Αυτή η ικανότητα φροντίδας και ενσυναίσθησης αποτελεί πολύτιμο στοιχείο τόσο στις προσωπικές σχέσεις όσο και στον επαγγελματικό χώρο.

Ποιες στρατηγικές θεωρείτε καθοριστικές για την επιτυχία της ALDO στην κυπριακή αγορά και πώς προσαρμόζεστε στις μεταβαλλόμενες τάσεις του retail;

Η στρατηγική της ALDO Κύπρου βασίζεται στην αγάπη/σεβασμό/ακεραιότητα. Η ALDO αγαπά και σέβεται τον πελάτη. Η αγάπη εκφράζεται στα όμορφα σχέδια που φέρνει την μόδα στο πέλατη κάνοντας την προσιτή και γρήγορη. Ο σεβασμός εκφράζεται στην τιμή και στην τεχνική των προϊόντων. Ο πελάτης να πληρώνει προσιτές τιμές για την ποιότητα που παίρνει. Η επιτυχία είναι στο μέγεθος της ALDO International. Έχει παρουσία σε 120 χώρες και οι ποσότητες επιτρέπουν μια πολύ καλή τιμή.

Η εταιρεία δημιούργησε την τεχνολογία Pillow Walk και Flex. Αυτή η τεχνολογία προστατεύει το πέλμα και κάνει το βάδισμα ξεκούραστο. Και οι γυναίκες και οι άντρες επωφελούνται από τη μόδα, ποιότητα και άνεση. Οι μεταβαλλόμενες τάσεις του λιανικού εμπορίου απαιτούν ταχύτητα και εξυπηρέτηση στο ακέραιο.

Στον κλάδο των ακινήτων, ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζετε σήμερα και πώς τις μετατρέπετε σε ευκαιρίες;

Στον τομέα των ακινήτων έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις διεθνείς πολιτικές που επηρεάζουν και την περιοχή μας, δημιουργώντας την ανάγκη για νέες επενδύσεις και αγορές ακινήτων.

Το τραπεζικό μας σύστημα και το δικαστικό μας σύστημα είναι πολύ αργό και χρονοβόρο και είναι για εμάς πρόκληση για να μπορέσουμε να εξυπηρετούμε τις ανάγκες των πελατών μας.

Ο ΚΟΙΝΟΣ ΠΑΡΟΝΟΜΑΣΤΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΡΟΛΩΝ

Πώς ισορροπείτε τις απαιτήσεις δύο διαφορετικών επιχειρηματικών κόσμων, της λιανικής και των αναπτύξεων και πώς καταφέρνετε να εμπνέετε την ομάδα σας σε κάθε τομέα;

Το να έχεις να διοικήσεις δύο διαφορετικούς τομείς έχεις ένα κοινό παρονομαστή.

Ο κλάδος των ακινήτων έχει να κάνει με δημιουργία και διαχείριση χώρων τους οποίους οι εταιρείες μας κτίζουν και ενοικιάζουν. Κύριο μέλημά μας είναι η διατήρηση των χώρων μας σε καλή και ασφαλή κατάσταση και συνεχή αναβάθμιση για μια πιο άνετη και ευχάριστη παρουσία και περιβάλλον εργασίας.

Στην μόδα, μέλημα μας είναι ο πελάτης και η ευτυχία που προσφέρουμε στον πελάτη.

Αυτό πετυχαίνεται με την προσφορά μόδας με βάση τις τελευταίες τάσεις της μόδας, την πολύ καλή τιμή, την ποιότητα που προσφέρουμε, την αναπαυτικότητα με τις τεχνικές ‘Pillow Walk’ και ‘Flex’ που διαθέτει η εταιρεία και τέλος τη καλή και ανθρώπινη εξυπηρέτηση στον πελάτη.

Άρα και στους δύο τομείς η αγάπη, η εκτίμηση και ο σεβασμός στον πελάτη είναι τα υλικά της επιτυχίας.

Ποιος είναι ο ρόλος της καινοτομίας και της βιωσιμότητας στα έργα και στις επιχειρηματικές σας αποφάσεις;

Η καινοτομία είναι απαραίτητη και στους δυο κλάδους, τόσο για την επιχείρηση όσο για την χώρα. Είναι πρωτίστης σημασίας να καινοτομούμε στις καινούριες μεθόδους, εξοικονόμηση ενέργειας, ανα- κύκλωση, υλικά φιλικά στο περιβάλλον.

Με γνώμονα όλα αυτά, τα έργα και οι όποιες αποφάσεις μας κινούνται προς αυτή τη κατεύθυνση.

Ποιο project ή επιχειρηματικό βήμα θεωρείτε ορόσημο για τη Lophitis Group και ποια στιγμή σας έχει μείνει χαραγμένη ως καθοριστική για την πορεία σας;

Ορόσημο της Lophitis Group, που μου έχει μείνει χαραγμένο στην θύμηση είναι το 1996 όταν τελειώσαμε το Lophitis Business Center I, είμασταν η πρώτη εταιρεία που τόλμησε σε luxury offices πανόροφου κτιρίου και ξεκίνησε δειλά η ζήτηση για κάτι πιο όμορφο και μοντέρνο. Από τότε εδρεύει ως εταιρεία με ψηλά πρότυπα και εξυπηρέτηση κοντά στο κέντρο της πόλης, στον παραλιακό της Λεμεσού, με απρόσκοπτη θέα στη θάλασσα.

Ποιο είναι το όραμά σας για το μέλλον – τόσο για την αγορά λιανικής (ALDO) όσο και για τις αναπτύξεις – και πώς βλέπετε τη θέση της γυναίκας-ηγέτιδας στην Κύπρο τα επόμενα χρόνια;

Όραμα μου για το μέλλον είναι η συνεχής προσφορά στους πελάτες μας τόσο σε ακίνητα όσο και σε τομείς που παρέχουν άνεση, ευχαρίστηση και ποιότητα ζωής στον κόσμο της Κύπρου.

Η χώρα μας μπορεί να είναι μικρή σε μέγεθος, είναι όμως ένας υπέροχος τόπος για να ζει κανείς ευχάριστα με ασφάλεια και ευχάριστες στιγμές.

Ως γυναίκα επιχειρηματίας, όραμα μου είναι η συνεχής προσφορά σε θέσεις εργασίας και η παροχή συνεχούς εκμάθησης και αναβάθμισης των ανθρώπων της εταιρείας, ώστε να δίνουμε όλοι τον καλύτερο μας εαυτό.

Το μέλλον είναι ήδη εδώ και καλούμαστε να το ζήσουμε και να το κάνουμε καλύτερο για όλους.

Ως γυναίκα ηγέτιδα είναι πλεονέκτημα, γιατί η καλαισθησία, ο θετικός εγωισμός, η καλοσύνη, η ειλικρίνεια και το μητρικό ένστικτο όταν συνδυάζονται δημιουργούν τα παιδιά/εταιρείες του μέλλοντος.