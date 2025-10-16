Η συνεχής ενίσχυση του μεριδίου αγοράς της τράπεζας στις νέες επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις επιβεβαιώνει τον σταθερό προσανατολισμό της στην υποστήριξη της πραγματικής οικονομίας

Χριστόφορος Στυλιανίδης, Γενικός Διευθυντής, Wholesale Banking

Η Alpha Bank Κύπρου έχει εδραιωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους τραπεζικούς συνεργάτες του επιχειρηματικού κόσμου, παρέχοντας εξειδικευμένες λύσεις που ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς και στις προοπτικές της κυπριακής οικονομίας.

Με συνέπεια, αξιοπιστία και ανταγωνιστικές χρηματοδοτικές προτάσεις, η Τράπεζα δημιουργεί σχέσεις εμπιστοσύνης με τις επιχειρήσεις, στηρίζοντας την ανάπτυξή τους και ενισχύοντας την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητά τους, τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς.

Στο πλαίσιο ενός φιλόδοξου μεσοπρόθεσμου επιχειρησιακού σχεδίου που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, η Alpha Bank Κύπρου υλοποιεί έναν στρατηγικό μετασχηματισμό, με στόχο τη δημιουργία ισχυρών βάσεων για μακροχρόνια ανάπτυξη.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την πορεία έχει η Διεύθυνση Wholesale Banking, η οποία έχει επιτύχει σημαντική ενίσχυση του δανειακού χαρτοφυλακίου και έχει αναδείξει την Τράπεζα σε βασικό χρηματοδότη της κυπριακής επιχειρηματικότητας.

Η Alpha Bank Κύπρου αποτελεί σταθερά μία από τις πρώτες επιλογές των επιχειρήσεων που αναζητούν αξιόπιστο συνεργάτη για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων.

Στηρίζει καίριους τομείς της οικονομίας – από το εμπόριο και τον τουρισμό, έως τις υπηρεσίες, τις κατασκευές, την υγεία και την εκπαίδευση – ενώ παράλληλα χρηματοδοτεί μεγάλα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμβάλλοντας, έτσι, στη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο οικονομικό μοντέλο.

Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία του Ομίλου Alpha Bank στον τομέα του Wholesale Banking και στηριζόμενη σε ισχυρούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας, η Alpha Bank Κύπρου συνεχίζει απρόσκοπτα την αναπτυξιακή της πορεία.

Οι χρηματοδοτικές της λύσεις καλύπτουν το πλήρες φάσμα αναγκών των επιχειρήσεων: ανάπτυξη νέων έργων, ανακαινίσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις υποδομών και εξοπλισμού, επεκτάσεις και εξαγορές, καθώς και εξειδικευμένες διευκολύνσεις που ενισχύουν τη ρευστότητα.

Η πελατοκεντρική της φιλοσοφία αντανακλάται στη στελέχωση του Wholesale Banking Division με έμπειρους και καταρτισμένους επαγγελματίες, οι οποίοι προσφέρουν ολοκληρωμένες και εξατομικευμένες λύσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε συνεργάτη.

Η σχέση που οικοδομεί η Τράπεζα με τις επιχειρήσεις ξεπερνά το επίπεδο της συναλλαγής, συνιστά στρατηγική συνεργασία που δημιουργεί προστιθέμενη αξία και συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός πιο ανταγωνιστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Κύπρο.

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η Alpha Bank Κύπρου παραμένει προσηλωμένη στον στρατηγικό της στόχο: να αποτελεί τον κορυφαίο συνεργάτη των επιχειρήσεων, ενισχύοντας τη βιώσιμη ανάπτυξή τους και δημιουργώντας ευκαιρίες που οδηγούν σε πραγματική πρόοδο. Η δέσμευσή της αποτυπώνεται στον εταιρικό σκοπό: «Να στηρίζει την Πρόοδο στη ζωή και την επιχειρηματικότητα για ένα καλύτερο Αύριο».

Στεγαστικό Δάνειο «Alpha Κατοικία» για το θεμέλιο της οικογένειας

Λύσεις που συνδυάζουν ευελιξία, και προνομιακούς όρους, μετατρέποντας το όνειρο της ιδιόκτητης στέγης σε πραγματικότητα

Πόπη Χατζηιωάννου Δημητρίου, Chief Retail Banking Officer

Η κατοικία αποτελεί το θεμέλιο της οικογενειακής ζωής, τον χώρο ασφάλειας και σταθερότητας, αλλά και το πιο πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο για κάθε άνθρωπο. Μέσα από το στεγαστικό δάνειο «Alpha Κατοικία», η Alpha Bank Κύπρου δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι, με λύσεις που συνδυάζουν ευελιξία, και προνομιακούς όρους, μετατρέποντας το όνειρο της ιδιόκτητης στέγης σε πραγματικότητα.

Το «Alpha Κατοικία» καλύπτει ένα ευρύ φάσμα στεγαστικών αναγκών, προσφέροντας χρηματοδότηση για αγορά ή ανέγερση νέας κατοικίας, ανακαίνιση υφιστάμενης, αλλά και για αγορά οικοπέδου, με σκοπό την ανέγερση μελλοντικής κατοικίας. Επιπλέον, παρέχει τη δυνατότητα μεταφοράς υφιστάμενων στεγαστικών δανείων από άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με όρους που διευκολύνουν τη μετάβαση σε ένα πιο ευνοϊκό χρηματοδοτικό πλαίσιο.

Συνδυάζοντας τη σταθερότητα με την ευελιξία, το στεγαστικό δάνειο «Alpha Κατοικία» προσφέρει σταθερό επιτόκιο και σταθερή μηνιαία δόση για χρονικές περιόδους 3, 5, 10, 15, 20 ή και 25 ετών, εξασφαλίζοντας ασφάλεια στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Μετά τη λήξη της περιόδου σταθερού επιτοκίου, το δάνειο συνεχίζεται με κυμαινόμενο επιτόκιο έως την αποπληρωμή του. Το ποσό της χρηματοδότησης μπορεί να καλύψει έως 80% της αξίας για πρώτη κατοικία και έως 70% για δεύτερη, με διάρκεια αποπληρωμής που φτάνει τα 30 χρόνια.

Παράλληλα, οι δανειολήπτες επωφελούνται από έκπτωση στην Ασφάλεια Πυρός και Συναφών Κινδύνων για τον πρώτο χρόνο, μέσω της Altius Insurance. Έτσι, ενισχύεται το αίσθημα ασφάλειας που συνοδεύει τη στεγαστική λύση.

Ένα από τα χαρακτηριστικά του «Alpha Κατοικία» είναι η ενσωμάτωση της διάστασης της βιωσιμότητας. Η Alpha Bank Κύπρου προσφέρει ευνοϊκότερη τιμολόγηση για νέες χορηγήσεις που αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κατοικιών, καθώς και για την απόκτηση ή ανέγερση νέων κατοικιών με ενεργειακή απόδοση κατηγορίας Α.

Με τον τρόπο αυτό, ενθαρρύνει τους Πελάτες να επενδύσουν σε πιο αποδοτικές και φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις, συμβάλλοντας στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος και στην πράσινη μετάβαση της κοινωνίας.

Με βαθιά κατανόηση των αναγκών των Πελατών της και με προσήλωση στη δημιουργία αξίας, η Alpha Bank Κύπρου βρίσκεται στο πλευρό όσων επιδιώκουν να κάνουν το σημαντικό βήμα της απόκτησης κατοικίας. Το «Alpha Κατοικία» δεν περιορίζεται σε μια χρηματοδοτική διευκόλυνση, αποτελεί ολοκληρωμένη στεγαστική λύση, που εξασφαλίζει σιγουριά, προοπτική και πραγματική πρόοδο για το μέλλον κάθε οικογένειας.

