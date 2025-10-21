HMHV –Mediterranean Hospitality Venture, ο όμιλος που έρχεται να αλλάξει το χάρτη της Κύπρου, μέσα από υψηλού επίπεδου real estate & luxury hospitality έργα, που αναδιαμορφώνουν την εικόνα των κεντρικών πόλεων της χώρας μας

Η MHV – Mediterranean Hospitality Venture είναι ένας ταχύτατα και δυναμικά αναπτυσσόμενος Όμιλος, που έρχεται να αλλάξει το σκηνικό στην αγορά του high-end real estate και της πολυτελούς φιλοξενίας στην Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο. Με βασικό όραμα την αναδιαμόρφωση της έννοιας του “luxury lifestyle”, ο Όμιλος, που έχει υπό την ιδιοκτησία του μερικά από τα πιο σημαντικά έργα real estate & hospitality στην Κύπρο και την Ελλάδα, στρώνει τον δρόμο για ένα μέλλον βασισμένο στην καινοτομία, τη βιωσιμότητα, την άνεση και το υψηλό επίπεδο ζωής.

Η MHV ξεχωρίζει στην απαιτητική και ανταγωνιστική real estate & luxury hospitality αγορά, καθώς επιλέγει έργα που έρχονται να κάνουν ουσιαστική διαφορά στην επαγγελματική και καθημερινή ζωή των ανθρώπων που ζουν ή επισκέπτονται τη χώρα μας.

Ο Όμιλος διαθέτει και διαχειρίζεται εμβληματικά real estate projects στη Λεμεσό και τη Λευκωσία, με τα μοναδικά κτήρια στην Κύπρο που βρίσκονται δίπλα σε ξενοδοχεία 5 αστέρων, προσφέροντας μια καθημερινότητα γεμάτη προνόμια και εμπειρίες υψηλού επιπέδου.

Η MHV διαθέτει το πολυβραβευμένο Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa, Limassol, μέσα στο οποίο βρίσκονται τα εστιατόρια Nammos και La Petite Maison (LPM), τα μοναδικά venues των παγκοσμίως διάσημων αυτών restaurant brands στη χώρα μας, καθώς και το πολυαναμενόμενο The Landmark Nicosia, το πρώτο ξενοδοχείο στην Κύπρο που συνεργάζεται με το κορυφαίο Autograph Collection Hotels brand.

Και τα δύο ξενοδοχεία βρίσκονται κάτω από την παγκόσμια ομπρέλα της Marriott International, ενώ παίζουν σημαντικό ρόλο στην αναβάθμιση του συνολικού προϊόντος πολυτελούς φιλοξενίας της Κύπρου, προσελκύοντας έναν αυξανόμενο αριθμό high-end business & leisure travellers από όλο τον κόσμο. Όμως, η ανακαίνιση του The Landmark Nicosia αποτελεί σίγουρα έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς στην πορεία της MHV και στην προσφορά της στους κατοίκους της Κύπρου, καθώς αυτή η μοναδική άφιξη θα δώσει στη Λευκωσία ένα νέο σημείο αναφοράς, τιμώντας παράλληλα την ισχυρή κληρονομιά του εμβληματικού αυτού ξενοδοχείου.

Μετά από μία επένδυση πολλών εκατομμυρίων, το ιστορικό ξενοδοχείο είναι σχεδόν έτοιμο να αποτελέσει ξανά το απόλυτο σημείο συνάντησης για αυθεντικές εμπειρίες, τόσο για τους κοσμογυρισμένους ταξιδιώτες όσο και για την τοπική κοινότητα.

Η MHV, παρότι ηγέτιδα στην κατηγορία, δεν φέρνει την αλλαγή μόνο μέσα από τον τομέα της πολυτελούς φιλοξενίας, αλλά κυρίως μέσα από τη νέα πραγματικότητα που έχει δημιουργήσει στο κομμάτι του high-end real estate στη Λεμεσό και τη Λευκωσία.

Μέσα από τα μοναδικά του έργα ο Όμιλος φέρνει έναν νέο τρόπο «Ζωής. Εργασίας. Διασκέδασης.» στην Κύπρο, κατασκευάζοντας οικιστικά και επαγγελματικά κτήριά δίπλα στα 5άστερα ξενοδοχεία του.

Η MHV είναι ιδιοκτήτρια του Park Tower, ενός μοναδικού οικιστικού κτηρίου πολυτελών διαμερισμάτων, χτισμένου μέσα στους κήπους του Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa, Limassol, που απολαμβάνει όλα τα προνόμια της ζωής δίπλα σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο και τις κορυφαίες εγκαταστάσεις του.

Επιπλέον, ο Όμιλος σύντομα θα ολοκληρώσει την κατασκευή μίας από τις πιο μεγαλεπήβολες αναπτύξεις στο κομμάτι του real estate.

Οι The Landmark Towers, που αποτελούνται από τα The Landmark Residences και The Landmark Offices, βρίσκονται μόλις μία ανάσα μακριά από το πολυαναμένομενο The Landmark Nicosia, Autograph Collection Hotel και έρχονται να ολοκληρώσουν το παζλ ενός υψηλότατου επιπέδου lifestyle στην πρωτεύουσα.

Τα The Landmark Residences είναι ένα κτήριο 17 ορόφων, με 54 διαμερίσματα 1, 2 και 3 υπνοδωματίων, συμπεριλαμβανομένων 3 Sky Villas, με ιδιωτικές πισίνες, 24ωρη φύλαξη και υπηρεσίες concierge, και τα The Landmark Offices είναι ένα κτήριο γραφείων προδιαγραφών LEED Gold πιστοποίησης με 16 ορόφους και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις.

Και τα δύο κτήρια προσφέρουν εντυπωσιακή θέα στην πόλη και τα περίχωρα, δια- θέτουν δύο υπόγεια parking και περιστοιχίζονται από ένα ειδυλλιακό περιβάλλον 10.000 τετραγωνικών πράσινου.

Τόσο το οικιστικό όσο και το κτήριο γραφείων παρέχουν εξαιρετικές συνθήκες ζωής και εργασίας, που έρχονται να συμπληρωθούν από τις μοναδικές πολυτελείς ανέσεις και εγκαταστάσεις του γειτονικού The Landmark Nicosia, Autograph Collection Hotel, μεταξύ των οποίων διεθνούς κλάσης εστιατόρια, συμπεριλαμβανομένου του πρώτου Sumosan Contemporary Japanese της Κύπρου, εντυπωσιακές πισίνες, κομψές boutiques, απαράμιλλες εμπειρίες spa & wellness, και πολλά ακόμη.

Εκτός από την Κύπρο, η MHV έχει ισχυρή παρουσία και στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, ο Όμιλος διαθέτει ένα από τα πιο δημοφιλή ξενοδοχεία 5 αστέρων της χώρας στο Πόρτο Χέλι, το διάσημο Nikki Beach Resort & Spa, Porto Heli, με το φουτουριστικό του design, την κορυφαία εμπειρία διαμονής, τα ζωντανά vibes, το rooftop εστιατόριο Qurio με την υπέροχη θέα στο ηλιοβασίλεμα, την εντυπωσιακή παραθαλάσσια πισίνα και τα ολοκαίνουρια οικογενειακά Beach Villas & Bungalows.

Επιπλέον, η MHV απέκτησε πρόσφατα το Porto Paros, ένα ξενοδοχείο που πρόκειται να ανακαινιστεί πλήρως πριν ανοίξει ξανά τις πόρτες του, επεκτείνοντας τη συλλογή του Ομίλου από προσεκτικά επι- λεγμένα luxury properties στην Ανατολική Μεσόγειο.

Eίναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η MHV – Mediterranean Hospitality Venture είναι ένας όμιλος που μετατρέπει το όραμα σε πράξη, μέσα από τεράστιες επενδύσεις, πάντα προς το καλύτερο συμφέρον της χώρας μας και των ανθρώπων της, ενώ ποτέ δεν σταματά να αναζητά νέες ευκαιρίες ανάπτυξης. Μέσα από τις πρωτοποριακές κατασκευές και τα υπερσύγχρονα real estate έργα του, ο Όμιλος παίζει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση του αρχιτεκτονικού, κατασκευαστικού, πολιτιστικού και κοινωνικού μέλλοντος της Κύπρου, ένα μέλλον τόσο λαμπρό και ελπιδοφόρο όσο τα όνειρα των τοπικών και διεθνών κοινοτήτων της.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

MHV Mediterranean Hospitality Venture PLC

Γιάννου Κρανιδιώτη 11, 4534 Πύργος, Λεμεσός, Τ.Κ. 56560, 3308 Λεμεσός, T: +357 2584 2900

E: headoffice@mhvgroup.com

mhvgroup.com