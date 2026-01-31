Αρχή πολιτείας ἁπάσης νέων τροφά – Θεμέλιο κάθε πολιτείας είναι η ανατροφή των νέων.

Πυθαγόρας, 580-490 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Το Ιδιωτικό Σχολείο Heritage αποτελεί έναν σύγχρονο και δυναμικό εκπαιδευτικό οργανισμό με διεθνή προσανατολισμό, ο οποίος υπηρετεί την παιδεία με όραμα και σταθερή προσήλωση στο μέλλον. Μέσα από μια ολιστική και διαπολιτισμική προσέγγιση της μάθησης, το σχολείο στοχεύει στη συνολική ανάπτυξη των μαθητών του, καλλιεργώντας τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τον χαρακτήρα τους. Η συνεχής υιοθέτηση σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών και εκπαιδευτικών καινοτομιών διασφαλίζει ότι οι μαθητές είναι πλήρως προετοιμασμένοι να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου.

Το Heritage είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας και προσφέρει εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες: Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο. Παράλληλα, λειτουργεί ως κέντρο δια βίου μάθησης, φιλοξενώντας σεμινάρια, συνέδρια και εκπαιδευτικές δράσεις και εκτός σχολικού ωραρίου.

Σήμερα, το σχολείο αριθμεί περισσότερους από 1.600 μαθητές, προερχόμενους από περισσότερες από 50 χώρες, γεγονός που ενισχύει τον πολυπολιτισμικό του χαρακτήρα. Το ανθρώπινο δυναμικό του απαρτίζεται από έμπειρους και άρτια καταρτισμένους εκπαιδευτικούς, με σπουδές σε αναγνωρισμένα πανεπιστήμια της Κύπρου και του εξωτερικού, οι οποίοι επιμορφώνονται διαρκώς και εργάζονται με αφοσίωση και πραγματικό ενδιαφέρον για τους μαθητές.

Η διδασκαλία πραγματοποιείται στην αγγλική γλώσσα και ακολουθεί το Βρετανικό Αναλυτικό Πρόγραμμα (National Curriculum). Το Heritage αποτελεί το μοναδικό σχολείο στην Κύπρο, και ένα από τα ελάχιστα στην Ευρώπη, που προσφέρει το πλήρες Cambridge International Pathway. Οι μαθητές προετοιμάζονται για εξετάσεις IGCSE και A Levels, ενώ αποκτούν και Απολυτήριο, βασισμένο στα πρότυπα του Υπουργείου Παιδείας. Το σχολείο συνεργάζεται στενά με το Cambridge International και το Pearson Edexcel, λειτουργώντας και ως επίσημο εξεταστικό τους κέντρο, και επίσης προσφέρει τις εξετάσεις ICDL, DELF/DALF, Goethe Zertifikat και Cambridge Assessment Admission Tests.

Ανοίγοντας τον δρόμο για κορυφαία πανεπιστήμια

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επιτυχή μετάβαση των μαθητών στην ανώτατη εκπαίδευση. Μέσα από συστηματική καθοδήγηση και υποστήριξη στη διαδικασία αιτήσεων, οι μαθητές του Heritage εξασφαλίζουν θέσεις σε κορυφαία πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ευρώπης και άλλων χωρών του κόσμου, ανοίγοντας τον δρόμο για μια επιτυχημένη ακαδημαϊκή και επαγγελματική πορεία. Πολλοί απόφοιτοι μαθητές μας φοίτησαν ή φοιτούν σε διεθνώς αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια, όπως είναι τα University of Cambridge, Imperial, LSE, MIT, Berklee College of Music, Johns Hopkins, ESSEC, Toronto University και Bocconi University.

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Στο πλαίσιο της καινοτόμου διδασκαλίας, το Heritage έχει ενσωματώσει τη χρήση του Apple iPad στη μαθησιακή διαδικασία από το Δημοτικό έως το Λύκειο, ενισχύοντας την εξατομικευμένη και ενεργή μάθηση και καλλιεργώντας την περιβαλλοντική συνείδηση. Παράλληλα, συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως το Erasmus+, και έχει διακριθεί με τον τίτλο European Parliament Ambassador School (EPAS). Το σχολείο υποστηρίζει την εξατομικευμένη εκπαίδευση, προσφέροντας προγράμματα για χαρισματικούς και ταλαντούχους μαθητές, υπηρεσίες ειδικής εκπαίδευσης και παράλληλης στήριξης, ενώ ο Σχολικός Σύμβουλος βρίσκεται καθημερινά δίπλα στους μαθητές, συμβάλλοντας στη συναισθηματική και ακαδημαϊκή τους ανάπτυξη.

Η γλωσσομάθεια αποτελεί βασικό πυλώνα της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας του σχολείου. Η ελληνική γλώσσα διδάσκεται σε όλες τις βαθμίδες, ενώ παράλληλα προσφέρονται και ξένες γλώσσες, όπως γαλλικά, γερμανικά, ρωσικά, ισπανικά και εβραϊκά, με δυνατότητα συμμετοχής σε διεθνώς αναγνωρισμένες εξετάσεις πιστοποίησης.

Σχολικό Ήθος

Το Heritage διέπεται από αξίες σεβασμού, ευγένειας, υπευθυνότητας και συνεργασίας, καλλιεργώντας ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον ίσων ευκαιριών και αλληλοσεβασμού, ανεξαρτήτως εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης. Οι στενές σχέσεις σχολείου, μαθητών και γονέων συμβάλλουν ουσιαστικά στην πρόοδο των μαθητών.

Ελεύθερες δραστηριότητες, Ινστιτούτο και Θερινό Σχολείο

Το Heritage προσφέρει στους μαθητές ένα ευρύ φάσμα εξωσχολικών δραστηριοτήτων, που περιλαμβάνει αθλητικά προγράμματα, καλλιτεχνικούς ομίλους, ακαδημαϊκές δράσεις και συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα, όπως το Model United Nations (MUN). Μέσα από αυτές τις δράσεις, οι μαθητές αναπτύσσουν δεξιότητες ζωής, ενισχύουν την αυτοπεποίθησή τους και θέτουν γερές βάσεις για το μέλλον, ενώ παράλληλα καλλιεργείται ο εθελοντισμός και η κοινωνική προσφορά. Οι σημαντικές διακρίσεις σε διεθνείς διοργανώσεις, όπως το Duke of Edinburgh International Award, το Junior Achievement Innovation Camp και το Formula 1 in Schools, το επιβεβαιώνουν. Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη υπήρξε το 2024 η συναυλία «Μικρή Πατρίδα», ένα μουσικό και αφηγηματικό αφιέρωμα για την 50ή επέτειο του Κυπριακού Πραξικοπήματος και της Τουρκικής Εισβολής του 1974. Επιπλέον, φέτος το σχολείο έχει την τιμή να παρουσιάσει το Shrek σε δύο παραστάσεις, στις 27 και 28 Φεβρουαρίου. Τέλος, λειτουργεί, πρόγραμμα δημιουργικής απογευματινής απασχόλησης για παιδιά ηλικίας 3–10 ετών (13:20–17:00 ASK), θερινό σχολείο, καθώς και επιλεγμένα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων.

Σύγχρονες Εγκαταστάσεις- Οικολογικό σχολείο

Οι εγκαταστάσεις του Heritage είναι σύγχρονες και οικοδομημένες με σεβασμό προς το περιβάλλον, αξιοποιώντας βιώσιμες πρακτικές και υλικά. Το σχολείο διαθέτει πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες διδασκαλίας, επιστημονικά εργαστήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, καλλιτεχνικούς χώρους, βιβλιοθήκες, καθώς και υπαίθριο αμφιθέατρο, όπου φιλοξενούνται ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Τέλος, αξίζει να τονιστεί, ότι η ασφάλεια των μαθητών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, με ελεγχόμενη πρόσβαση και οργανωμένες υπηρεσίες μεταφοράς.

Πρόσφατες Βραβεύσεις

Το Heritage έχει τιμηθεί με πλήθος εθνικών και διεθνών βραβείων για την ποιότητα της εκπαίδευσης, τη διεθνή του διάσταση, την καινοτομία, την περιβαλλοντική δράση, την κοινωνική προσφορά και την ακαδημαϊκή αριστεία των μαθητών του. Από το 2008 κατέχει το British Council International School Award (ISA). Οι μαθητές του έχουν διακριθεί διεθνώς στις εξετάσεις Cambridge και Pearson Edexcel, αποσπώντας στις εξετάσεις Ιουνίου 2025 συνολικά 11 Cambridge International Outstanding Learner Awards και 2 Pearson Edexcel Outstanding Learner Awards, εκ των οποίων 4 «Top in the World» και 4 «Top in Cyprus».

Το σχολείο βραβεύτηκε σε 11 κατηγορίες στα Cyprus Education Leaders Awards (2019, 2020, 2023), διακρίνεται κάθε χρόνο με την Eco-Schools Green Flag Award και έχει λάβει 11 CY GPP Awards (2017–2019) από το Υπουργείο Γεωργίας και Περιβάλλοντος, το Green Office Award από την CYMEPA (2019), καθώς και τις πιστοποιήσεις EMAS και ISO 14001 (2020). Επιπλέον, το 2023 τιμήθηκε με το βραβείο «Χρυσός Προστάτης του Περιβάλλοντος» από το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης και έχει πιστοποιηθεί με το πρότυπο « Sound Industrial Relations 2014 (SIR 2014) » το οποίο αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή στη διαρκή βελτίωση των συνθηκών εργασίας, διασφαλίζοντας ένα περιβάλλον όπου οι εργαζόμενοι μπορούν να εξελιχθούν και να προσφέρουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

Το Heritage είναι το μοναδικό ιδιωτικό σχολείο στην Κύπρο πιστοποιημένο με APSnet UNESCO και ένα από τα δύο PASCH Schools, ενώ ιδιαίτερη τιμή αποτελεί η συμμετοχή της Διευθύντριας στο Cambridge International Education Advisory Board, εκπροσωπώντας την Ευρώπη.

Πρόσκληση

Το Ιδιωτικό Σχολείο Heritage σάς προσκαλεί να εμπιστευθείτε την εκπαιδευτική πορεία των παιδιών σας σε έναν οργανισμό που συνδυάζει υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο, σύγχρονες υποδομές και ανθρωποκεντρική φιλοσοφία. Σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον μάθησης, οι μαθητές αποκτούν γνώσεις, αξίες και εμπειρίες ζωής, που τους προετοιμάζουν ουσιαστικά για το μέλλον.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:

ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΙΑΡΙΟΥ 2026 – 15:00

https://www.heritageschool.ac.cy/admissions