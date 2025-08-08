Σε προχωρημένη διανομή προμερισμάτων συνολικής αξίας 564 εκατ. ευρώ προς τους μετόχους τους προχωρούν οι τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες, με τη μορφή μετρητών ή επαναγορών μετοχών, πριν από το τέλος του 2025. Το συνολικό ποσό ανεβαίνει στα 651 εκατ. ευρώ με τη συμμετοχή και της Τράπεζας Κύπρου, η οποία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η BETA Securities υπολογίζει συντηρητικά ότι τα προμερίσματα των ελληνικών τραπεζών ανέρχονται σε 564 εκατ. ευρώ, ποσό που θεωρείται σημαντικό δεδομένου ότι μέχρι πριν λίγα χρόνια οι τράπεζες αδυνατούσαν να διανείμουν οποιοδήποτε μέρισμα λόγω των οικονομικών δεσμεύσεων της εποχής.

Η αρχή από την Πειραιώς

Την αρχή έκανε η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία ανακοίνωσε κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του β΄ τριμήνου ότι θα επιστρέψει 100 εκατ. ευρώ με τη μορφή επαναγοράς μετοχών (share buyback). Η διοίκηση εκτιμά ότι η μετοχή διαπραγματεύεται με χαμηλό δείκτη κερδών, άποψη που συμμερίζεται και η JP Morgan, σύμφωνα με σχετική έκθεση.

Η Εθνική διανέμει το 1/3 των κερδών

Ακολούθησε η Εθνική Τράπεζα, ανακοινώνοντας διανομή ενδιάμεσου μερίσματος σε μετρητά, το οποίο αντιστοιχεί στο 1/3 των κερδών του πρώτου εξαμήνου. Η BETA εκτιμά ότι τα καθαρά κέρδη εξαμήνου ανέρχονται σε 611 εκατ. ευρώ. Το μέρισμα υπολογίζεται στα 183 εκατ. ευρώ, με ενδεχόμενο να ανέλθει ακόμη και στα 203 εκατ. ευρώ.

Eurobank και Alpha με μετρητά

Η Eurobank ανακοίνωσε επίσης διανομή 170 εκατ. ευρώ σε μετρητά, ενώ η Alpha Bank θα διαθέσει 111 εκατ. ευρώ, επίσης σε μετρητά, προς τους μετόχους της ως προμέρισμα για τη χρήση του 2025.

Και η Τράπεζα Κύπρου στον χορό

Η Τράπεζα Κύπρου, με μετοχή εισηγμένη στο ΧΑ, θα προχωρήσει τον Οκτώβριο στη διανομή ενδιάμεσου μερίσματος ύψους 87 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό που θα επιστραφεί στους μετόχους των πέντε τραπεζών στα 651 εκατ. ευρώ.

Το ύψος των προμερισμάτων αντανακλά τη βελτιωμένη κεφαλαιακή εικόνα των τραπεζών και την επιστροφή σε καθεστώς κανονικότητας όσον αφορά τις αποδόσεις προς τους μετόχους.

