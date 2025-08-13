Σημαντική ενίσχυση των χαρτοφυλακίων τους σε κρατικά και εταιρικά ομόλογα κατέγραψαν οι ελληνικές τράπεζες το πρώτο εξάμηνο του 2025, με τη Moody’s να επισημαίνει αύξηση άνω του 22% σε διάστημα μόλις έξι μηνών. Σύμφωνα με την ανάλυση, σχεδόν το 50% του πλεονάζοντος ενεργητικού επενδύεται πλέον σε ομόλογα και σταθερούς τίτλους.

Αύξηση 14,3 δισ. ευρώ σε σταθερούς τίτλους σε έξι μήνες

Τον Δεκέμβριο του 2024, οι ελληνικές τράπεζες διατηρούσαν 64,28 δισ. ευρώ σε ομόλογα – κυρίως κρατικούς τίτλους. Σήμερα, το χαρτοφυλάκιο σταθερών τίτλων φθάνει τα 78,6 δισ. ευρώ, δηλαδή 14,3 δισ. ευρώ περισσότερα σε σχέση με το τέλος του 2024 και 22 δισ. ευρώ υψηλότερα σε σχέση με το τέλος του 2023.

Η σύνθεση αφορά κυρίως ελληνικά κρατικά ομόλογα και, δευτερευόντως, ευρωπαϊκά επιλέξιμα από την ΕΚΤ ως εγγύηση δανείων, μαζί με περιορισμένες τοποθετήσεις σε εταιρικά ομόλογα.

Από τα γερμανικά στα ιταλικά – η στρατηγική αλλαγή

Η βασική θέση παραμένει περίπου 37 δισ. ευρώ σε ελληνικά ομόλογα, όμως η σημαντική αλλαγή αφορά τη μεταστροφή από τα γερμανικά ομόλογα σε ιταλικά. Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, πρωτοπόρος σε αυτή την κίνηση ήταν η Eurobank, η οποία διαθέτει ευρύ χαρτοφυλάκιο ξένων ομολόγων.

Τα ιταλικά ομόλογα έχουν πλέον αναδειχθεί στη δεύτερη επιλογή των ελληνικών τραπεζών, ενώ έκπληξη αποτελεί η Ισπανία, που μέσα σε δύο χρόνια ανέβηκε στην τρίτη θέση, ξεπερνώντας τη Γερμανία.

Οι λόγοι της μετακίνησης

Η αλλαγή στρατηγικής ξεκίνησε λόγω των αρνητικών αποδόσεων στα γερμανικά ομόλογα, που καθιστούσαν ασύμφορες τις τοποθετήσεις. Οι ελληνικές τράπεζες ρευστοποίησαν θέσεις και στράφηκαν σε γαλλικά και ιταλικά ομόλογα. Η πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία τις οδήγησε να διατηρήσουν μόνο τις ιταλικές τοποθετήσεις, επεκτείνοντας παράλληλα τις αγορές τους σε ισπανικούς τίτλους.

Η στρατηγική αποδείχθηκε κερδοφόρα, καθώς τα spreads μειώθηκαν και οι αποδόσεις των χωρών του ευρωπαϊκού Νότου παρέμειναν υψηλές.

Σύνθεση χαρτοφυλακίων ανά χώρα (SSM)

Ελληνικά : 37,08 δισ. ευρώ

: 37,08 δισ. ευρώ Ιταλικά : 9,75 δισ. ευρώ

: 9,75 δισ. ευρώ Ισπανικά : 4,22 δισ. ευρώ

: 4,22 δισ. ευρώ Γερμανικά : 2,75 δισ. ευρώ

: 2,75 δισ. ευρώ Κυπριακά : 2,728 δισ. ευρώ

: 2,728 δισ. ευρώ Γαλλικά: 1,46 δισ. ευρώ

Τοποθετήσεις ανά τράπεζα

Πειραιώς : 17,6 δισ. ευρώ σε σταθερούς τίτλους (από 15,1 δισ. το 2024)

: 17,6 δισ. ευρώ σε σταθερούς τίτλους (από 15,1 δισ. το 2024) Eurobank : 23,2 δισ. ευρώ (6 δισ. σε ελληνικά κρατικά, 4,5 δισ. σε ευρωπαϊκά, 1,15 δισ. σε αμερικανικά treasuries, 1,6 δισ. σε εταιρικά)

: 23,2 δισ. ευρώ (6 δισ. σε ελληνικά κρατικά, 4,5 δισ. σε ευρωπαϊκά, 1,15 δισ. σε αμερικανικά treasuries, 1,6 δισ. σε εταιρικά) Alpha Bank : 17,2 δισ. ευρώ (8,1 δισ. σε ελληνικά κρατικά, 4,8 δισ. σε άλλα ευρωπαϊκά, 1,3 δισ. σε ελληνικά εταιρικά)

: 17,2 δισ. ευρώ (8,1 δισ. σε ελληνικά κρατικά, 4,8 δισ. σε άλλα ευρωπαϊκά, 1,3 δισ. σε ελληνικά εταιρικά) Εθνική Τράπεζα: 20,6 δισ. ευρώ (15,8 δισ. σε ελληνικά κρατικά, αύξηση 3,4 δισ. από το 2024)

Capital.gr/Του Νίκου Κωτσικόπουλου