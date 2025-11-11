Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο ορισμένα από τα 158 καταστήματα ΕΛΤΑ της Περιφέρειας να συνεχίσουν τη λειτουργία τους και μετά τη λήξη της τρίμηνης παράτασης που τους δόθηκε, έπειτα από τις σφοδρές αντιδράσεις που προηγήθηκαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, στο τραπέζι έχει τεθεί και η πρόταση αξιοποίησης των χώρων των ΚΕΠ, μέσα στους οποίους θα μπορούσαν να στεγαστούν ταχυδρομεία με το μοντέλο “shop in shop”. Ωστόσο, το ενδεχόμενο οι ταχυδρομικές υπηρεσίες να περάσουν εξ ολοκλήρου στα ΚΕΠ θεωρείται δύσκολο, καθώς τα ΚΕΠ δεν διαθέτουν τις απαιτούμενες υποδομές για την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, λειτουργία ζωτικής σημασίας για την εξυπηρέτηση των πολιτών, ιδιαίτερα στην Περιφέρεια.

Στην εξίσωση εξακολουθεί να βρίσκεται και η δυνατότητα λειτουργίας σημείων από ιδιώτες, μέσω διαγωνισμού, αν και κύκλοι της αγοράς εκφράζουν επιφυλάξεις για το κατά πόσον θα υπάρξει πραγματικό ενδιαφέρον. Ήδη σήμερα, μέρος των υπηρεσιών των ΕΛΤΑ παρέχεται μέσω “πρακτορείων”, ενός συστήματος συνεργασίας στο οποίο εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες ή επιχειρήσεις λειτουργούν ως “πράκτορες”, προσφέροντας βασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες εκ μέρους του οργανισμού. Δεν λείπουν πάντως και περιπτώσεις πρακτορείων που κλείνουν λόγω χαμηλής δραστηριότητας.

Σε ό,τι αφορά το προσωπικό, στόχος είναι η σοβαρή μείωση των εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, αφού όσων απασχολούνταν στα καταστήματα που έκλεισαν οι συμβάσεις έληξαν. Για το μόνιμο προσωπικό, πέρα από τις μετακινήσεις σε καταστήματα που είναι ανοιχτά, εξετάζεται και η εφαρμογή προγράμματος εθελουσίας εξόδου.

capital.gr