Με αυξήσεις σε βασικά τρόφιμα και υπηρεσίες κάνει «ποδαρικό» η ακρίβεια και το 2026, καθώς κρέατα, φρούτα, λαχανικά, καφές και κακάο, αλλά και ενοίκια, μεταφορές, επισκευές κατοικιών και ασφάλειες υγείας αναμένεται να διατηρήσουν ανοδικές πιέσεις στον πληθωρισμό.

Οι ομάδες των τροφίμων και των υπηρεσιών αποτέλεσαν τον βασικό παράγοντα για την άνοδο του εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή τον Δεκέμβριο στο 2,9%, από 2,8% τον Νοέμβριο. Την ίδια στιγμή, στον μέσο όρο της Ευρωζώνη ο πληθωρισμός τον τελευταίο μήνα του 2025 υποχώρησε στο 2%, καταδεικνύοντας τη διαφορά δυναμικής σε σχέση με την εγχώρια αγορά.

Τρόφιμα και υπηρεσίες στο επίκεντρο των πιέσεων

Ειδικότερα, ο ρυθμός αύξησης των τιμών στα τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων αλκοόλ και καπνού, διαμορφώθηκε τον Δεκέμβριο στο 3,5%, από 2,7% τον Νοέμβριο. Παράλληλα, ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα, στο 4,5%, οριακά χαμηλότερα από το 4,7% του προηγούμενου μήνα.

Στον αντίποδα, στην ενέργεια καταγράφηκε ετήσια πτώση 1%, έναντι αύξησης 0,3% τον Νοέμβριο, ενώ οι τιμές των μη ενεργειακών βιομηχανικών αγαθών κινήθηκαν στο -0,1%, από -0,4%.

Ήπια εικόνα στην ενέργεια, αβεβαιότητα διεθνώς

Με βάση τις τελευταίες εξελίξεις στη Βενεζουέλα και τη στάση των πετρελαιοπαραγωγών χωρών να διατηρούν υψηλή διαθεσιμότητα και χαμηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, εκτιμάται ότι ο χειμώνας θα είναι ήπιος ως προς το ενεργειακό κόστος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβληθούν τα διεθνή δεδομένα.

Ο δομικός ετήσιος εναρμονισμένος πληθωρισμός –δηλαδή ο γενικός δείκτης χωρίς τρόφιμα και ενέργεια, που αποτυπώνει την «αίσθηση της ακρίβειας» σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις– παρέμεινε αμετάβλητος στο 3,2%, σημαντικά υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Το «κυνήγι» της ακρίβειας και οι παρεμβάσεις

Σε μεγάλο βαθμό, οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα αποδίδονται σε διεθνείς παράγοντες και στην κλιματική αλλαγή, ιδίως για φρούτα και λαχανικά. Στα κρέατα, και ειδικά στο βοδινό και μοσχαρίσιο, οι αυξήσεις συνδέονται με ελλείψεις στην εγχώρια αγορά και χαμηλή διαθεσιμότητα από χώρες της Δυτικής Ευρώπης.

Στις υπηρεσίες, οι πιέσεις σε ενοίκια, μεταφορές, εστίαση και δορυφορικές υπηρεσίες θεωρούνται δύσκολα διαχειρίσιμες σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Ο ρόλος των Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Υπουργείο Ανάπτυξης εστιάζει στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας, όπου αυτά εμφανίζονται.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η συμφωνία κυρίων με τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ για σταθερές τιμές σε περίπου 1.000 βασικούς κωδικούς καθημερινής κατανάλωσης. Παράλληλα, προωθείται η διαφανής τιμολόγηση των νωπών προϊόντων «από το χωράφι στο ράφι», με στόχο να περιοριστούν τα ενδιάμεσα στάδια που διογκώνουν τις τελικές τιμές χωρίς επαρκή αιτιολόγηση.

