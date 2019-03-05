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Κατά ένα λιγότεροι είναι οι «Κύπριοι» δισεκατομμυριούχοι στη φετινή λίστα του Forbes σε σχέση με πέρσι και συγκεκριμένα μόλις έξι.

Πρόκειται για τον νορβηγικής καταγωγής, με κυπριακή υπηκοότητα John Fredriksen, τον Στέλιο, τον Πόλυ και την Κλέλια Χατζηιώννου, τον Ισραηλινό Yakir Gabay και τον Τουρκοκύπριο Suat Gunsel.

Σε σχέση με πέρσι, από τη λίστα απουσιάζει ο Ινδός Surendra Hiranandani ο οποίος όπως είχε γίνει γνωστό είχε πολιτογραφηθεί Κύπριος, ωστόσο, φέτος απουσιάζει από τη σχετική λίστα.

Η συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση ανά χώρα, γίνεται από το ίδιο το γνωστό επιχειρηματικό περιοδικό.

Όσον αφορά τον πλούτο των 6 δισεκατομμυριούχων, ο John Fredriksen είναι με διαφορά ο πλουσιότερος αφού θεωρείται ο 129ος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο με περιουσία $10.8 δις. Πέρσι βρισκόταν στη θέση 228 της σχετικής κατάταξης. Πέραν από τις δραστηριότητες του στη ναυτιλία και στον τομέα των υδρογονανθράκων, διατηρεί τη μεγαλύτερη εταιρεία ιχθυοκαλλιέργειας στον κόσμο ενώ πρόσφατα επένδυσε $350 εκατ. στην Norwegian Air.

Αρκετά πιο κάτω στη σχετική λίστα και συγκεκριμένα στη θέση 568 βρίσκεται ο ισραηλινής καταγωγής, Yakir Gabay o ο οποίος διατηρεί σημαντικές επενδύσεις στον τομέα των ακινήτων σε Γερμανία και ΗΠΑ. Ο Gabay επίσης βελτίωσε τη θέση του στην κατάταξη αφού πέρσι βρισκόταν στην 766η. Η περιουσία του εκτιμάται στα $3.7 δις.

Στις θέση 1281 του Forbes βρίσκεται ο Suat Gunsel με εκτιμώμενη περιουσία $1.8 δις. Ο Gunsel είναι ο ιδιοκτήτης του πανεπιστημίου Near East στα κατεχόμενα ενώ διατηρεί επενδύσεις και σε άλλους τομείς όπως τον τραπεζικό, της υγείας, του τουρισμού των ακινήτων και των καυσίμων. Βελτίωση πολύ λίγο τη θέση του στην κατάταξη σε σχέση με πέρσι, που βρέθηκε στη θέση 1284.

Ο σερ Στέλιος Χατζηιωάννου βρίσκεται στη θέση 1717 με περιουσία $1.3 δις η οποία προέρχεται κυρίως από τη συμμετοχή του στην αεροπορική EasyJet αλλά και από τον Όμιλο Easy Group που περιλαμβάνει επιχειρήσεις όπως η easyHotel, η easyCar και η easyCoffee. Πτώση για τον σερ, που πέρσι βρισκόταν στη θέση 1477.

Λίγο πιο κάτω στην κατάταξη του Forbes βρίσκεται η Κλέλια Χατζηιωάννου. Με περιουσία $1.2 δις βρίσκεται στη θέση 1818 και οι κύριες πηγές του πλούτου της προέρχονται από την EasyJet, ακίνητα στην Ευρώπη και έργα τέχνης γνωστών καλλιτεχνών.

Στη θέση 1941 με περιουσία $1.1 δις κατατάσσεται ο Πόλυς Χατζηιωάννου, αδελφός του Στέλιου και της Κλέλιας με την περιουσία του να προέρχεται από το μερίδιο του στην EasyJet, την οικογενειακή ναυτιλιακή επιχείρηση και από επενδύσεις σε ακίνητα σε Κύπρο, Ελλάδα και Νορβηγία.



Philenews/Insider