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Μικρή οικονομία η Κύπρος αλλά σύμφωνα με μελέτη της UBS και της PwC με τίτλο «The Billionaire Effect» η χώρα μας έχει έξι δισεκατομμυριούχους με περιουσία που φτάνει στο τέλος του 2018 τα 19,9 δις δολάρια. Να σημειωθεί πως το 2017 η περιουσία των έξι συμπατριωτών μας ήταν 17,6 δις δολάρια.

Ο επικεφαλής της UBS Global Wealth για την περιοχή της Κεντρικής, Ανατολικής Ευρώπης και Μέσης Ανατολής, Ali Janoudi αναφέρει πως τα δυο τρίτα των δισεκατομμυριούχων σε αναδυόμενες οικονομίες όπως την Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αλλά και στην Κύπρο και Πολωνία είναι αυτοδημιούργητοι, καταδεικνύοντας όπως αναφέρει ο Ali Janoudi την δυναμική των συγκεκριμένων αγορών.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με το αμερικανικό περιοδικό Forbes στην λίστα των Κύπριων δισεκατομμυριούχων για το 2018 ήταν τα αδέρφια Χατζηιωάννου, ο Νορβηγός Μεγιστάνας John Fredriksen, ο Τουρκοκύπριος δισεκατομμυριούχος Suat Gunsel, ο Yakir Gabay, ενώ για το 2018 είχε προστεθεί και ο Ινδός Surendra Hiranandani.



Πηγή: Philenews/Insider