Την ενεργειακή και στρατηγική σημασία της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο ανέδειξε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του στην Αθήνα με τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ.

Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε την Ελλάδα «πολύ ισχυρό παίκτη» στην περιοχή, επισημαίνοντας ότι η χώρα εξελίσσεται σε ενεργειακό κόμβο και πάροχο ασφάλειας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με υποδομές που ενισχύουν τον ρόλο της ως εξαγωγέα φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας και πετρελαιοειδών.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις διασυνδέσεις Great Sea Interconnector και GREGY Interconnector, καθώς και στον σχεδιαζόμενο ενεργειακό άξονα Αλεξανδρούπολης–Οδησσού, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της πρόσφατης επίσημης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Chevron για έρευνες νότια της Κρήτης.

Από την πλευρά του, ο κ. Μπέργκαμ τόνισε ότι οι ΗΠΑ θεωρούν την Ελλάδα στρατηγικό εταίρο, υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση Τραμπ στοχεύει στην ενεργειακή επάρκεια και στην πώληση ενέργειας σε συμμάχους ώστε να μειωθεί η εξάρτηση από το ρωσικό αέριο.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος μίλησε για τον ρόλο της Ελλάδας στον «διάδρομο Βορρά–Νότου» και τις ευκαιρίες συμμετοχής της στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, εκφράζοντας ενθουσιασμό για τις προοπτικές συνεργασίας.