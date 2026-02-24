Η μπύρα χωρίς ή με χαμηλό αλκοόλ εξελίσσεται σε έναν από τους πιο δυναμικούς τομείς της ελληνικής ζυθοποιίας, καταγράφοντας ρυθμούς ανάπτυξης που προσεγγίζουν το +15%, την ώρα που η παραδοσιακή μπύρα υποχωρεί με χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό, περίπου 3%-4%. Αυτό που πριν από μια δεκαετία θεωρούνταν «εναλλακτική ανάγκης», σήμερα αναδεικνύεται σε διαρθρωτική μεταβολή της κατανάλωσης.

Στο 4% της αγοράς – αλλά με σαφή ανοδική τάση

Σύμφωνα με πηγές της βιομηχανίας, η κατηγορία no/low alcohol αντιστοιχεί σήμερα σε περίπου 4% του συνολικού όγκου της ελληνικής αγοράς μπύρας, ποσοστό αντίστοιχο και σε αξία. Οι πωλήσεις εκτιμώνται σε περίπου 168.000 εκατόλιτρα, έναντι 115.000 εκατόλιτρων το 2023. Αν και τα μεγέθη δεν μεταβάλλουν ακόμη τη συνολική εικόνα του κλάδου, η πορεία χαρακτηρίζεται σταθερά ανοδική.

Όπως επισημαίνει ο Γιάννης Γεωργακέλλος, διευθυντής Επικοινωνίας & Εταιρικών Σχέσεων της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, το μερίδιο αυτό ξεκίνησε από πολύ χαμηλή βάση, καθώς η ουσιαστική καταγραφή της κατηγορίας δεν ξεπερνά τα 10-11 έτη. Σήμερα, τα προϊόντα low & no alcohol (LoNo) συμμετέχουν περίπου με 4% στον όγκο της εταιρείας, η οποία άνοιξε τον δρόμο το 2014 με την Amstel Free. Πλέον, η παρουσία μπύρας χωρίς αλκοόλ στην εστίαση θεωρείται δεδομένη, καθώς «δεν νοείται κατάστημα HORECA χωρίς τουλάχιστον μία τέτοια επιλογή».

Επιβράδυνση χωρίς στρατηγική υποχώρηση

Σε επίπεδο ομίλου, το 2025 αποτέλεσε χρονιά επιβράδυνσης για το χαρτοφυλάκιο low & no alcohol της Heineken. Η Heineken 0.0 από ανάπτυξη +10% το 2024 κινήθηκε πέρυσι σε χαμηλό μονοψήφιο, με τις αγορές διψήφιας ανάπτυξης να μειώνονται. Ωστόσο, η στρατηγική δεν άλλαξε: η εταιρεία επεκτείνει την παρουσία της 0.0 σε βαρέλι σε πάνω από 10.000 σημεία εστίασης στην Ευρώπη, προετοιμάζει νέα προϊόντα και ενισχύει τη χορηγική της προβολή.

Ανάπτυξη «κόντρα στο ρεύμα»

Τη δυναμική της κατηγορίας επιβεβαιώνει και η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης (ΕΖΑ). Το 2024, η alcohol free μπύρα αντιστοιχούσε στο 3% του όγκου της εταιρείας, το 2025 ανέβηκε στο 4%, ενώ για το 2026 οι εκτιμήσεις δείχνουν 6%. Το 2025 οι πωλήσεις μπύρας χωρίς αλκοόλ αυξήθηκαν κατά 60%, μετά και την κυκλοφορία της Pils Hellas 0,0%, με επενδύσεις σε τεχνολογία κλασματικής απόσταξης, ώστε να διατηρείται το γευστικό προφίλ.

Στην Ολυμπιακή Ζυθοποιία, το χαρτοφυλάκιο LoNo προσεγγίζει το 10% του συνολικού τζίρου, το υψηλότερο ποσοστό στην εγχώρια αγορά, ενώ ανοδική είναι και η παρουσία της Ζυθοποιίας Μακεδονίας Θράκης (Βεργίνα). Συνολικά, στην ελληνική αγορά κυκλοφορούν πλέον πάνω από 20 ετικέτες μπύρας χωρίς αλκοόλ.

Υγεία, moderation και αλλαγή κουλτούρας

Η ανάπτυξη δεν αποδίδεται σε έναν μόνο παράγοντα. Οι ζυθοποιίες συγκλίνουν ότι πρόκειται για διαρθρωτική τάση. Οι νεότερες γενιές, και ιδιαίτερα η Gen Z, υιοθετούν τη λογική του moderation και ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής. Η μπύρα χωρίς αλκοόλ έχει αποενοχοποιηθεί και αντιμετωπίζεται ως ισότιμη επιλογή, ενισχυμένη από τη σημαντική ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων.

Διεθνώς, η εικόνα επιβεβαιώνει τη μεταστροφή. Σύμφωνα με την IWSR, ο όγκος των ποτών χωρίς αλκοόλ αυξήθηκε κατά 9% το 2025, ενώ προβλέπεται συνολική άνοδος 36% την περίοδο 2024-2029. Η μπύρα αποτελεί τη μεγαλύτερη υποκατηγορία, με το 37% των καταναλωτών να τη χαρακτηρίζουν «υγιεινή επιλογή τρόπου ζωής». Πρόκειται κυρίως για υποκατάσταση της παραδοσιακής μπύρας και όχι για νέα κατανάλωση.

Στρατηγική προσαρμογή, όχι παροδική μόδα

Στελέχη του κλάδου εμφανίζονται επιφυλακτικά απέναντι σε σενάρια που θέλουν τη 0.0% να φτάνει το 50% της αγοράς μέσα σε μία δεκαετία. Ωστόσο, η συνέχιση της ανόδου θεωρείται σχεδόν βέβαιη. Σε ένα περιβάλλον όπου η κατανάλωση αλκοόλ πιέζεται, η μπύρα χωρίς αλκοόλ λειτουργεί ως μηχανισμός προσαρμογής για τη ζυθοποιία, διασφαλίζοντας παρουσία στο ίδιο κοινωνικό και καταναλωτικό πλαίσιο, ιδίως στο HORECA.

Η επίσημη εικόνα για το 2026 συνοψίζεται σε συγκρατημένη αισιοδοξία, με τον τουρισμό και εξωγενείς παράγοντες να παίζουν καθοριστικό ρόλο. Ωστόσο, μία μεταβολή έχει ήδη παγιωθεί: η μπύρα χωρίς αλκοόλ δεν είναι πλέον περιφερειακό προϊόν, αλλά το hedge της ζυθοποιίας απέναντι στη σταδιακή απομάκρυνση των καταναλωτών από το αλκοόλ.

Capital.gr/Forbes