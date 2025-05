Η Ermes Department Stores PLC ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι, μετά τη συμφωνία για διάθεση της δραστηριότητας των πολυκαταστημάτων ERA στην Gencom Ltd, συνεχίζει τη λειτουργία συγκεκριμένων εμπορικών καταστημάτων και εστιατορίων.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία διατηρεί την επιχειρηματική της δραστηριότητα μέσω των καταστημάτων Next, OVS, Springfield, Women’secret, Glow, καθώς και των τμημάτων εστίασης (F&B) Ergon Deli + Café, Ergon To Go.

Τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία που παραμένουν υπό τον έλεγχο της εταιρείας αφορούν τις ενεργές επιχειρήσεις, τα αποθέματα και τον εξοπλισμό για τη λειτουργία τους, καθώς και ενδοεταιρικά υπόλοιπα.

Όπως τονίζεται, η διάθεση των πολυκαταστημάτων ERA αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής αναδιάρθρωσης με στόχο τη ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων και την απαλλαγή από υποχρεώσεις. Η εταιρεία επισημαίνει ότι η κίνηση αυτή ενισχύει τη λειτουργική της εικόνα, μειώνει το κόστος και την πολυπλοκότητα της διαχείρισης, ενώ προάγει τη διαφάνεια και ευθυγραμμίζεται με τις στρατηγικές προτεραιότητες για υπεύθυνη οικονομική διαχείριση και συμμόρφωση.

Έχουν, επίσης, ληφθεί μέτρα ώστε η διαδικασία μεταβίβασης να μην επηρεάσει την εξυπηρέτηση πελατών και συνεργατών και να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργική συνέχεια όπου απαιτείται.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ermes δεν έχει λάβει, προς το παρόν, οριστική απόφαση για ενδεχόμενες νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες ή κατευθύνσεις.

Η παροχή πλήρους εικόνας των οικονομικών της εταιρείας εξαρτάται από την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των πολυκαταστημάτων, διαδικασία η οποία τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού.

Σύμφωνα με προηγούμενη ανακοίνωση της εταιρείας, η ολοκλήρωση του σχετικού ελέγχου και η δημοσιοποίηση των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024 αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του Σεπτεμβρίου 2025.